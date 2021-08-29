獨家睇《2046》神秘禮物盒　演員燙銀Tee日版小說仲有限量福袋

澤東電影為慶祝30周年，每月一度的電影神秘禮物盒，今個月來到第5彈《2046》。這部2004年的作品，被視為《阿飛正傳》及《花樣年華》的延續，擁有最強勁的演員陣容，梁朝偉、木村拓哉、王菲、章子怡、鞏俐，拍攝經年，鑄造經典。故事講述住在東方酒店2047號房間的作家周慕雲（梁朝偉 飾），遇到住在2046號房間幾位女士的故事。17年後，依然意難平。



《2046》的演員陣容鼎盛，發展出後《花樣年華》的情愛故事。（《2046》劇照）

東方酒店，是電影最主要的場景。（《2046》劇照）

來到今次的神秘禮物盒，當中的珍藏品來自世界各地，有韓國版Memo Pad、入選康城電影節的介紹刊物、國際版電影場刊，還有三件珍藏Tee，包括一般員工著用的綠色2046宇款Tee，演員限量版的黑色燙銀Tee，還有最特別，有澤東電影劇組拍攝時，派發給員工穿著的工作Tee，上面印上「拍攝進行中，不便之處敬請原諒。」既有趣又有紀念價值，之所以今次特別送出這件「拍攝中」Tee，因為2021年9月，正正是澤東電影30周年的大日子，導演王家衛希望將這份有趣的小傳統，跟大家分享。

《2046》神秘禮物盒所有珍藏精品。(官方相片)

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而每份神秘禮物盒，都會再隨送上一件精美禮物，有機會是《2046》日本版相集，或者是《2046》日本版小說。禮物盒一共有30份，將於8月30日，早上10點，於澤東電影Online Shop（www.block2distribution.com/shop）開賣，定價$3,030，大家準時登入。

與此同時，就住澤東電影正式踏入30周年，今個月特別推出限量福袋，一共有3款供大家選擇，每款均附有價值超過$1000港元的產品。當中包括A款︰隨機附上其中一部電影的明信片套裝、鎖匙扣及扣針；B款︰隨機附上其中一部電影的Tote Bag兩個及限量Tee；C款︰《春光乍洩》的沙灘巾及面巾，連一件連帽衛衣，每款定價$930港元。

至於將會同期推出，電影《2046》的精美產品，則可點擊下圖觀看。