【哈利波特】粉絲網上激辯系列中最邪惡的角色　連佛地魔都輸畀佢

雖然《哈利波特》系列電影已經完結多年,但粉絲對此系列的熱情不減當年。近日有粉絲在網上激辯誰是魔法世界中最邪惡的角色,豈料結局並非一面倒認為大魔王佛地魔是最邪惡的角色。



憑《地下觀音》而獲得威尼斯影展最佳女演員獎的英國女星Imelda Staunton,就是飾演桃樂絲恩不里居的演員。(《哈利波特—鳳凰會的密令》劇照)

據Facebook專頁「Ministry of Magic」指出,在《哈利波特—鳳凰會的密令》(Harry Potter and the Order of the Phoenix)首次登出,由曾獲威尼斯影展最佳女演員獎及英國電影學院獎最佳女主角獎的英國女星Imelda Staunton飾演的桃樂絲恩不里居(Dolores Umbridge)才是魔法世界中最邪惡的角色。這貼文在10月10日發布,除了獲1.4萬人次分享外,還有多達2,700個留言,成功在網上引起激辯。

桃樂絲恩不里居曾經是魔法部的職員。(《哈利波特-死神的聖物1》劇照)

該貼文先寫道:「JK Rowling曾經說過,只有石內卜是唯一能夠使出護法咒(Patronus Charm)的食死人,而從書中得知他能夠學識是因為他對Lily Potter的記憶。據了解,包括佛地魔在內的其他食死人,都無法記住快樂的回憶(即使他們過去曾經擁有)。他們的憤怒、苦難、內疚及自我憎恨把快樂的回憶放到一旁。」

大魔王佛地魔竟然不是魔法世界中最邪惡的角色。(《哈利波特-死神的聖物2》劇照)

之後貼文續解釋,在《哈利波特-死神的聖物1》(Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1)其中一幕,樂絲恩不里居成功使出貓形態的護法咒。然而回想她的過去,她曾在阿茲卡班監獄殘忍地判處無辜者終身監禁;而她還戴上史萊哲林的小金匣(Salazar Slytherin's Locket),所以她並不是因為憤怒或內疚等因素而變得邪惡,而是因為內心邪惡。

沒想到,佛地魔貴為《哈利波特》系列電影中最大的反派,理應輕易獲粉絲認為他就是魔法世界中最邪惡的角色。然而竟然不時有粉絲撰文,認為桃樂絲恩不里居比佛地魔還要邪惡。

有許多粉絲認為桃樂絲恩不里居比佛地魔還要邪惡。(《哈利波特—鳳凰會的密令》劇照)

難怪這位雖然是魔法部的人,但卻曾經成為《哈利波特》粉絲中最不受歡迎的角色,甚至勝過最大反派佛地魔,連JK Rowling也說在寫作時都感到她非常可怕;而恐怖小說家Stephen King曾在2003年接受《Entertainment Weekly》時也表示,「小說的成功,是因為反派的出色,桃樂絲恩不里居是繼Hannibal Lecter(《沉默的羔羊》角色)後最可怕的反派。