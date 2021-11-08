哈利波特│馬份、榮恩及金妮重聚　首集導演計劃原班人馬再拍續集

由丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、路拔格連（Rupert Grint）、愛瑪屈臣（Emma Watson）及湯姆費頓（Tom Felton）等主演的《哈利波特》（Harry Potter）系列電影，雖然已經完結多年，但仍深受影迷歡迎。執導《哈利波特》第一集的導演Chris Columbus近日重提這部舊作外，還跟影迷透露了自己一個得意的想法，這想法相信也是影迷一直期待的。



《哈利波特》系列電影讓多位童星紅遍全球，其中包括三位重要主角丹尼爾烈格夫、路拔格連及愛瑪屈臣。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

《哈利波特》系列電影的第一部作品為《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Sorcerer's Stone），由曾執導《寶貝智多星》（Home Alone）的美國導演Chris Columbus擔任導演，之後他還獲邀繼續執導第二集《哈利波特：消失的密室》（Harry Potter and the Chamber of Secrets）。

Chris Columbus（右）曾執導頭兩集《哈利波特》電影，他近日表示還希望多拍一部《哈利波特》電影。（IMDb 圖片）

由於《哈利波特：神秘的魔法石》即將踏入上映20周年之際，外國傳媒《Variety》找來導演Chris Columbus分享首集的拍攝趣聞，其中包括談到與丹尼爾烈格夫、路拔格連及愛瑪屈臣合作的經歷，及最難拍攝的一幕等。

《哈利波特：神秘的魔法石》在美國時間2001年11月16日日上映，而導演Chris Columbus近日分享首集的拍攝趣聞。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

然而最讓影迷關心的都不是電影的幕後拍攝點滴，而是導演的一句說話。當時他被問到已經有《哈利波特》的前傳電影，還需要有更多《哈利波特》電影出現。他回應指：「我很想執導《Harry Potter and the Cursed Child》，這是一部很優秀的作品，當時的孩子（愛瑪屈臣、丹尼爾烈格夫及路拔格連），實際上已經到達角色的真實年齡，這是我一個細小的幻想。」

相信這並非只是導演Chris Columbus的幻想，而是大部份《哈利波特》迷樂於見到的事實。

相信影迷都樂於見到丹尼爾烈格夫、路拔格連、愛瑪屈臣及湯姆費頓等人回歸《哈利波特》系列電影。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

除此之外，在戲中飾演「馬份」的湯姆費頓（Tom Felton），日前在其社交平台上載了一張與「衛斯理」家庭的合照，其中包括有飾演「榮恩」的路拔格連、「金妮」的Bonnie Wright及「弗雷」的James Phelps。