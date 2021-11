哈利波特│馬份、榮恩及金妮重聚　首集導演計劃原班人馬再拍續集

由丹尼爾烈格夫(Daniel Radcliffe)、路拔格連(Rupert Grint)、愛瑪屈臣(Emma Watson)及湯姆費頓(Tom Felton)等主演的《哈利波特》(Harry Potter)系列電影,雖然已經完結多年,但仍深受影迷歡迎。執導《哈利波特》第一集的導演Chris Columbus近日重提這部舊作外,還跟影迷透露了自己一個得意的想法,這想法相信也是影迷一直期待的。



《哈利波特》系列電影讓多位童星紅遍全球,其中包括三位重要主角丹尼爾烈格夫、路拔格連及愛瑪屈臣。(《哈利波特:神秘的魔法石》劇照)

《哈利波特》系列電影的第一部作品為《哈利波特:神秘的魔法石》(Harry Potter and the Sorcerer's Stone),由曾執導《寶貝智多星》(Home Alone)的美國導演Chris Columbus擔任導演,之後他還獲邀繼續執導第二集《哈利波特:消失的密室》(Harry Potter and the Chamber of Secrets)。

Chris Columbus(右)曾執導頭兩集《哈利波特》電影,他近日表示還希望多拍一部《哈利波特》電影。(IMDb 圖片)

由於《哈利波特:神秘的魔法石》即將踏入上映20周年之際,外國傳媒《Variety》找來導演Chris Columbus分享首集的拍攝趣聞,其中包括談到與丹尼爾烈格夫、路拔格連及愛瑪屈臣合作的經歷,及最難拍攝的一幕等。

《哈利波特:神秘的魔法石》在美國時間2001年11月16日日上映,而導演Chris Columbus近日分享首集的拍攝趣聞。(《哈利波特:神秘的魔法石》劇照)

然而最讓影迷關心的都不是電影的幕後拍攝點滴,而是導演的一句說話。當時他被問到已經有《哈利波特》的前傳電影,還需要有更多《哈利波特》電影出現。他回應指:「我很想執導《Harry Potter and the Cursed Child》,這是一部很優秀的作品,當時的孩子(愛瑪屈臣、丹尼爾烈格夫及路拔格連),實際上已經到達角色的真實年齡,這是我一個細小的幻想。」

相信這並非只是導演Chris Columbus的幻想,而是大部份《哈利波特》迷樂於見到的事實。

相信影迷都樂於見到丹尼爾烈格夫、路拔格連、愛瑪屈臣及湯姆費頓等人回歸《哈利波特》系列電影。(《哈利波特:神秘的魔法石》劇照)

除此之外,在戲中飾演「馬份」的湯姆費頓(Tom Felton),日前在其社交平台上載了一張與「衛斯理」家庭的合照,其中包括有飾演「榮恩」的路拔格連、「金妮」的Bonnie Wright及「弗雷」的James Phelps。