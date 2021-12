受訪重提30年前患柏金遜　《回到未來》米高霍士：不害怕死亡！

《回到未來》(Back to the Future)三部曲男星、現年60歲的米高霍士(Michael J. Fox),在1991年時被診斷患上柏金遜,不經不覺這個病已經伴隨他30年。早前他接受美國退休者協會(American Association of Retired Persons)訪問,談到這個疾病對他的影響。



米高J霍士最成功的作品必定要數《回到未來》三部曲。(《回到未來》劇照)

米高J霍士在最紅的時期患上柏金遜,他之後仍有繼續拍戲,還憑《政界小人物》(Spin City)三奪金球獎及一座艾美獎。雖然很年輕就患上柏金遜,但米高J霍士在去年才正式退休,而他形容此舉動「很奇怪」,皆因他仍然能夠繼續拍戲。他在與美國退休者協會的訪問提到,他很感激自己所做的一切,並且已經為人生的下一個階段做好準備。

米高J霍士在完成《回到未來》第三集後不久,就已經患上柏金遜。(《回到未來》劇照)

米高霍士說:「許多人視柏金遜為視覺上的東西,但它對視覺沒有影響。」他表示缺乏了平衡感及周邊感知,仍然能在晴朗的日子駕駛船隻出海。即使米高霍士深知道柏金遜在他有生之年都無法治癒,但他仍非常樂觀:「我對治療的看法非常直率,當他們問我能否在有生之年擺脫柏金遜時,我會回答:『我已經 60 歲了,而且科學很深。所以是不可能的』」。

柏金遜至今伴隨米高J霍士已經30年。(《回到未來》劇照)

最後米高霍士認為柏金遜的日子曾讓他非常難捱,更坦誠這讓他的演藝事業留下一點點遺憾。其實米高J霍士一直以來已經克服了許多挫折,其中他在2018年險些癱瘓,最後他要重新學習走路,而他也因此跌倒,並跌斷了手臂,這樣他長期處於黑暗。然而即使如此,他在訪問也提到,他是一個「真正快樂的人」,而他「一點也不害怕死亡」。他稱:「(如果)你認為沒有什麼值得感激的事,請繼續尋找,你不僅會得到樂觀。你不能等待事情變得美好,然後才對此心存感激。你要找一個方法去成就它。」