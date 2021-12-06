受訪重提30年前患柏金遜　《回到未來》米高霍士：不害怕死亡！

《回到未來》（Back to the Future）三部曲男星、現年60歲的米高霍士（Michael J. Fox），在1991年時被診斷患上柏金遜，不經不覺這個病已經伴隨他30年。早前他接受美國退休者協會（American Association of Retired Persons）訪問，談到這個疾病對他的影響。



米高J霍士最成功的作品必定要數《回到未來》三部曲。（《回到未來》劇照）

米高J霍士在最紅的時期患上柏金遜，他之後仍有繼續拍戲，還憑《政界小人物》（Spin City）三奪金球獎及一座艾美獎。雖然很年輕就患上柏金遜，但米高J霍士在去年才正式退休，而他形容此舉動「很奇怪」，皆因他仍然能夠繼續拍戲。他在與美國退休者協會的訪問提到，他很感激自己所做的一切，並且已經為人生的下一個階段做好準備。

米高J霍士在完成《回到未來》第三集後不久，就已經患上柏金遜。（《回到未來》劇照）

米高霍士說：「許多人視柏金遜為視覺上的東西，但它對視覺沒有影響。」他表示缺乏了平衡感及周邊感知，仍然能在晴朗的日子駕駛船隻出海。即使米高霍士深知道柏金遜在他有生之年都無法治癒，但他仍非常樂觀：「我對治療的看法非常直率，當他們問我能否在有生之年擺脫柏金遜時，我會回答：『我已經 60 歲了，而且科學很深。所以是不可能的』」。

柏金遜至今伴隨米高J霍士已經30年。（《回到未來》劇照）

最後米高霍士認為柏金遜的日子曾讓他非常難捱，更坦誠這讓他的演藝事業留下一點點遺憾。其實米高J霍士一直以來已經克服了許多挫折，其中他在2018年險些癱瘓，最後他要重新學習走路，而他也因此跌倒，並跌斷了手臂，這樣他長期處於黑暗。然而即使如此，他在訪問也提到，他是一個「真正快樂的人」，而他「一點也不害怕死亡」。他稱：「（如果）你認為沒有什麼值得感激的事，請繼續尋找，你不僅會得到樂觀。你不能等待事情變得美好，然後才對此心存感激。你要找一個方法去成就它。」