袁和平夥浸大設動作實驗室　讓每個大導演背後都有組織協助

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）及Carrie-Anne Moss主演的《22世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix Resurrections）早前在香港上映，而《香港01》有幸與曾為《22世紀殺人網絡》三部曲擔任武術指導的袁和平（八爺）訪問，除了分享當年的拍攝趣事外，還談到由《媽媽，我有一條了不起的神經！》導演蕭惠雄（Mark）牽頭的動作實驗室「Action Lab」。



攝影：梁碧玲

袁和平是《22世紀殺人網絡》系列三部曲的動作指導。（《22世紀殺人網絡》劇照）

《媽媽，我有一條了不起的神經！》導演蕭惠雄（右）牽頭的動作實驗室「Action Lab」將在今年復活節宣布具體情形。（梁碧玲 攝）

相信許多人都會問甚麼是動作實驗室「Action Lab」，據導演蕭惠雄指出，「Action Lab」是將動作和科技結合，並會聯同浸會大學電影系合作，致力培育下一代。Mark導表示：「其實在西方電影世界，George Lucas（《星球大戰》導演）有Lucasfilm，每一個大導演後面都有一個研發的組織，好多人都好欣賞八爺，認為他應該有一個研發的組織，於是我們聯同大學不同的同事去找八爺傾。」

Mark導表示香港政府好支持新科技，於是就開始了「Action Lab」工作室。（梁碧玲 攝）

Mark導還強調，香港的動作實驗室「Action Lab」將會運用最新的科技，然而一切有待今年五月全球公布：「即如今都沒有的科技，現在是用綠佈景，未來是甚麼呢，當別人使用4K時，你是否要做8K，而8K之後是甚麼呢？其實還有好多。」由於八爺曾接觸過動作捕捉及《22世紀殺人網絡》三部曲，自然成為動作實驗室的不二之選。八爺對此表示：「Action Lab如何將科技及功夫融合，再創造新事物，我想感覺與別不同。」

八爺拍過多部荷里活作品，動作捕捉自然容易處理。（梁碧玲 攝）

之後兩人談到動作實驗室「Action Lab」在香港應用的問題，Mark導相信應運問題不大，然而要花時間處理：「其實大學有很多不同實驗室，要時間處理，不是快餐。荷里活都花了好長時間研究《22世紀殺人網絡》，而這個研究要做，因為會產生好多新的事物。」

而Mark導更相信香港的動作實驗室更能取得成功：「其實國內動畫技術都好厲害，如《哪吒之魔童降世》，但礙於條件，未能有很大突破。海外市場回報好高，（Action Lab）有八爺的知名度。」

由蕭惠雄執導的《媽媽，我有一條了不起的神經！》，當初他也有跟八爺相商量過，後者當時表示這類型電影可以放映很長時間。（《媽媽，我有一條了不起的神經！》劇照）

最後除了應用外，最大的擔心都是資金。Mark導認為做任何事都有困難，他以《阿凡達》做例子，並表示：「那時候好貴，現在便宜很多，現在用iPhone都可以做動作捕捉。香港人好靈活，成本控制應該有優勢，可以帶出新局面。」他還表示，當最重要的意念行得通時，集資方面不會有很大困難。

《媽媽，我有一條了不起的神經！》最終由去年2月，一直放映至12月，Mark導坦言受八爺影響：「加強了信念，甚麼都要試。」（官方圖片）

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