【皇家特工】一戰傳奇最美女間諜　死後頭顱收藏博物館後被盜走？

原定在2020年上映的《皇家特工：第一任務》（The King's Man），因為受到新冠肺炎疫情影響，而延至去年12月底上映。故事以第一次世界大戰為背景，介紹皇家特工成立的過程，中間穿插不少曾經在歷史出現的人物角色，如「俄國妖僧」Grigori Rasputin、英皇喬治五世、德皇凱撒威廉二世、沙皇尼古拉二世及美國總統Woodrow Wilson等。其中有一幕講述時任美國總統Woodrow Wilson因為被Mata Hari拍下色情影片勒索，而遲遲不肯出兵介入戰爭。歷史上雖然未見這段故事，但Mata Hari在歷史上真有其人。



《皇家特工：第一任務》介紹皇家特工成立的過程，並在中間穿插不少曾經在歷史出現的人物角色。（《皇家特工：第一任務》劇照）

Mata Hari在1876年8月7日在荷蘭雷瓦登出生，由於當時荷蘭是中立國，於是她在一戰時期可以自由來往各國，為了避開戰區，她從法國到英國，途中要經過西班牙，讓她注定引起歐洲多國軍政要人及社會名流的注意。據了解，她憑舞蹈及性感的形象，讓她得以以交際花的身份周旋在法國、德國及俄羅斯等國的軍政顯要之間。

最終Mata Hari在1917年2月13日在巴黎寓所被捕，其指控是為德國擔任間諜。她在10月15日最終罪名成立被槍斃。然而關於她的雙重間諜身份，一直成為後世研究的題目，並對她當時的審訊提出很多質疑。皆因當時所說的論據，有很多都是來自推測，並無確鑿的證據。可是她最終被認定有罪，被捆綁在刑場上槍決，終年41歲。

《皇家特工：第一任務》故事以第一次世界大戰為背景。（《皇家特工：第一任務》劇照）

Mata Hari因舞蹈打入入流會

至於Mata Hari傳奇的一生，要由她在1905年於吉美博物館（Musée Guimet）的一場脫衣舞表演說起。出生在荷蘭富裕家庭的她，父親經營帽子生意，可是最終破產收場，當時她大約13歲。兩年後，她的母親在絕望中離世。

在1896年7月11日，年僅18歲的Mata Hari嫁給一位在廣告上徵婚的40歲荷蘭軍官Rudolph Macleod。兩人婚後移居爪哇居住，並育有一子一女。可是在1899年，他們的兒子被傭人毒殺，讓本來不合的夫妻關係雪上加霜。兩人雖然回到荷蘭，但在1903年離婚。Mata Hari同年移居法國巴黎，並用她在印尼學過的艷舞成為知名交際花。1905年的一場脫衣舞表演讓她的名氣更大。荷蘭弗里斯博物館的館長曾表示：「她或多或少發明了脫衣色誘作為一種舞蹈。」

「俄國妖僧」Grigori Rasputin在戲中出現，而角色由Rhys Ifans飾演。（《皇家特工：第一任務》劇照）

Mata Hari身為法國間諜 卻被法國以反間諜罪名處死

在第一次世界大戰時期，其實當時Mata Hari已經將近38歲，但仍然風靡不同國家的軍官，其中包括法國外交官康邦和德國王儲威廉。有指她在偶然的機會下獲得英國軍情五處接見，並答應成為法國間諜。可是法國軍方從沒承認，其後Mata Hari演變成德、法兩國的雙面間諜，最終被法國以反間諜罪名拘捕並槍斃。

原因是當時法國截獲了在西班牙的德國軍隊所發的一封電報，內容是關於一個代號H-21的德國間諜收集到大量情報。法國軍隊破解內容後，很快就認為H-21的德國間諜是Mata Hari。由於德軍在電報中採用了先前已經被法國破解的編碼方式，於是讓歷史學家認為，其實是德國用了反間計。

Mata Hari是20世紀初知名交際花，其角色由Valerie Pachner飾演，電影講述她色誘美國總統Woodrow Wilson。（《皇家特工：第一任務》劇照）

Mata Hari死時及死後傳聞同樣極誇張

雖然Mata Hari傳奇的一生在1917年10月15日結束，但有指她死後，其屍體沒有人來認領，因此最終被用於醫學用途。有指她的頭顱經過防腐處理後，放在巴黎解剖學博物館。然而在2000年時，博物館才發現Mata Hari的頭顱不見。消失的傳聞有很多，曾有分析指出，可能是在1954年博物館搬遷時遺失了；亦有法國專家指出，或者是被瘋狂的粉絲偷走。然而前者的說法較為可信，皆因在1918年的資料顯示，博物館在接受用作醫學實驗的屍體後，亦有屍體遺失。

除此之外，Mata Hari被處決時都傳出不少傳言。其中一個流言是，她在臨死前給了行刑者一個飛吻，又或者她只是飛吻了她的律師，一個她從前的情人；另一流言是她故意解開了其上衣，露出她的胸部，以迷惑行刑者；至於第三個傳言是她曾賄賂行刑者，用空彈殼代替真子彈，可惜計畫最終失敗。

Mata Hari是邪惡組織「牧羊人」的成員之一，角色由Valerie Pachner飾演。（《皇家特工：第一任務》劇照）