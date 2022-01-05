內地翻拍《新精武門1991》照抄原版遭炮轟　星爺張敏角色變網紅臉

網絡電影近年在內地盛行之極，當中不少作品向八、九十年代的經典港產片「致敬」，尤以周星馳的電影為甚，很多網大都借佢過橋，靠販賣集體回憶來換取票房，只要再加插一、兩位曾參演過星爺電影的配角，定能吸引更多觀眾點擊睇片。

連英文片名都跟《新精武門1991》一樣，難怪網民質疑劇組有否買版權。（電影海報）

今次小編為大家介紹的《新精武門：武魂》，劇情擺明抄足星爺主演的《新精武門1991》，連角色名都一模一樣，但風格就變成港式武俠漫畫，集《功夫》、《龍虎門》及《新精武門1991》於一身，究竟會變成點？

《新精武門1991》雖然並非星爺最賣座的作品，但不少影迷仍奉為經典。（電影截圖）

內地網大版變成咁…（劇照）

《新精武門：武魂》由陳冠英、姜萌軒、張春仲及杜玉明主演，劇情講述天生神力的劉晶（陳冠英飾）在酒樓中無意捲入一場江湖紛爭，混戰中救下霍敏（姜萌軒飾）及其師弟瀟灑（孫迅飾），也為他引來殺身之禍。通過霍敏指引，劉晶來到「霍家拳館」跟隨霍師傅學武術。14年前武林那場腥風血雨，血魔羅元氣大傷，一場復仇正在醞釀。劉晶要守護精武門最後的榮耀…

當年張敏真係冇得輸！（電影截圖）

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對香港觀眾來說，幾位主演都相當陌生，最熟悉的是擔任配角的徐少強。男、女主角比當年的星爺與張敏都要年輕，但外表是典型的網紅臉，不少網民表示看二人演戲難以投入。劇情方面抄足《新精武門1991》，但很多場景都跟《功夫》與《龍虎門》十分相似，甚至學埋《龍珠》，結果當然是不倫不類，有網民更質疑劇組有否向《新精武門1991》買版權。