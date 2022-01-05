張家輝拎900萬政府資助再次自導自演　新戲睇中劉俊謙靚仔有演技

張家輝演而優則導，自2014年起自導自演《盂蘭神功》，其後再於2015年及2018年執導《陀地驅魔人》及《低壓槽》，最近成功向香港電影發展局申請融資，獲批900萬港元拍電影。

張家輝新執導電影作品叫《贖夢》。（資料圖片）

根據香港電影發展局上周五（31日）公布資料顯示，張家輝新作名叫《贖夢》，由經理人鍾珍擔任監製，張家輝除了再次自導自演，亦邀請到前年憑《幻愛》在香港電影評論學會大獎中得到最佳男演員的劉俊謙合作。今日（5日）有報道指，張家輝對於劉俊謙在電影《梅艷芳》飾演張國榮印象深刻，才決定邀請劉俊謙。報道又指張家輝此前曾為內地電影《731》（《黑太陽731》）試鏡並準備角色造型，但由於不同原因令電影延遲開拍，最終因撞期要易角，由姜武接替。

劉俊謙重現哥哥在1984年《十大勁歌金曲頒獎典禮》現場獻唱《Monica》的經典演出。（《梅艷芳》電影劇照）

今次香港電影發展局公布的電影製作融資計劃網頁顯示，批准13項申請，除張家輝《贖夢》得到900萬元資助，由卓韻芝執導的《送院途中》亦得到相同金額資助，是暫時獲批資助中最高金額，《送院途中》演員名單有古天樂、游學修及袁澧林，十分有睇頭。另外鄭中基、呂爵安（Edan）、梁詠琪及吳君如主演的賀歲電影《闔家辣》亦在資助計劃之中，獲批金額為453萬港元。

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海報中， 四位主角擠身在家居的浴室厠所中，場面既搞笑。而這條「屎坑」橋正是來自監製吳君如。（《闔家辣》海報）

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