金球獎2022│遭明星及媒體杯葛自改革　多元化「分豬肉」洗醜聞

第79屆金球獎（79th Golden Globe Awards）受到種族歧視、性騷擾及收賄等醜聞影響，導致明星及媒體公司抵制，其中湯告魯斯（Tom Cruise）在去年5月還退還3座金球獎獎座，而自1996年開始直播金球獎的美國NBC電視台，亦宣布停播2022年的頒獎禮。今年的金球獎以「私人形式」舉辦，最終官方僅憑網上公布得獎者的情況下，約兩小時後就完成了頒獎禮。究竟在改革後的首個金球獎如何呢？



《第79屆金球獎頒獎禮》因為種族歧視、性騷擾及收賄等醜聞影響，導致明星及媒體公司抵制。（Getty Images）

從今年的金球獎得獎名單可以見到，官方在改革後，得獎名單更趨向多元化。在七個主要獎項方面，當中包括劇情類最佳電影、最佳男、女主角；音樂及喜劇類最佳電影、最佳男、女主角及最佳導演獎，大部份得獎者都是首次獲得金球獎獎項。

金球獎2022│安德魯加菲首奪金球獎 韋史密夫憑《王者世家》封帝

韋史密夫首奪金球獎劇情類影帝。（《王者世家》劇照）

其中包括憑《犬山記》（The Power of the Dog）獲得戲劇類最佳電影及最佳導演的紐西蘭女導演Jane Campion、奪得劇情類最佳男主角的韋史密夫、音樂及喜劇類最佳男主角得主的安德魯加菲（Andrew Garfield）及成為音樂及喜劇類最佳女主角的《西城故事》（West Side Story）20歲混血女星Rachel Zegler。

音樂及喜劇類最佳女主角及最佳電影女配角的得主都是混血演員。（《西城故事》劇照）

除了上述四位是首獲金球獎獎項外，得獎名單還以公平形式平分重要獎項。當中最佳導演及戲劇類最佳電影由女性導演衛冕，上一屆的得獎者為《浪跡天地》（Nomadland）導演趙婷。至於音樂及喜劇類的最佳電影，則由史提芬史匹堡執導的《西城故事》所奪得，這是他第7個金球獎獎項。傳統與改革派各贏一場。

《犬山記》紐西蘭女導演Jane Campion（左）首奪金球獎最佳導演，這獎項由女性衛冕。（Getty Images）

至於劇情類影帝由黑人演員韋史密夫奪得、而劇情類影后在清一色白人演員的情況下，由妮歌潔曼首次成為劇情類最佳女主角，她前兩前都是獲得音樂及喜劇類最佳女主角獎。

至於音樂及喜劇類最佳女主角方面，則由混血女新星Rachel Zegler力壓一眾前輩，成為音樂及喜劇類影后。只有20歲的她，父親是波蘭人，母親則是哥倫比亞人，而《西城故事》是她的電影處女作。

最佳外語片則由日本代表《Drive My Car》奪得，讓亞洲地區再次在金球獎得獎名單中出現。