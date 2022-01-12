《死神來了》落實籌備第6集　《不戰無歸》導演擔任監製

由香港出生的華裔美國導演黃毅瑜執導的《死神來了》（Final Destination）在2000年上映時叫好叫座，在2,300萬美元的成本下，創出近1.2億美元收入，之後還衍生四部續作，僅得第二集《死神又來了》（ Final Destination 2）的全球票房未能突然1億美元。近日有外國傳媒報道，電影發行商新線影業（New Line Cinema）將推出第六集，並新增《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）導演 Jon Watts出任監製一職。



《死神來了》系列電影全球收7億美元。（《死神來了》劇照）

據外國傳媒《Deadline》報道，除了找來Marvel電影宇宙的《蜘蛛俠》系列電影導演 Jon Watts擔任監製外，曾為五集電影擔任監製的Craig Perry亦將會聯同Sheila Hanahan Taylor一齊回歸。至於編劇方面，將由《爆血新婚夜》（Ready or Not）編劇Guy Busick聯同Lori Evans Taylor為第六集撰寫故事。然而第六集將會在HBO Max上線的串流電影。

目前《死神來了》系列五部作品合共有7億美元票房，成為新線影業的第三大恐怖片系列，成績僅次於20億美元的《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring）及10億美元的《小丑回魂》（It）系列。