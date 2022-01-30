曾陷抄襲《星戰7》海報風波　《刺殺小說家》指控網絡電影侵權

電影《刺殺小說家》的官方微博昨日（1月29日）發聲明，指網絡電影《風起洛陽之陰陽界》中的「鬼王」涉嫌抄襲，要求立即下架涉嫌侵權的內容，而《風起洛陽之陰陽界》今日回應了有關指控。



《風起洛陽之陰陽界》在1月26日才正式於「愛奇藝」及「騰訊視頻」上架。（《風起洛陽之陰陽界》微博圖片）

由路陽執導，雷佳音、楊冪、董子健、郭京飛及于和偉等主演的《刺殺小說家》改編自雙雪濤的同名小說，電影去年上映時叫好叫座，除了獲得約9億人民幣票房收入外，還獲得第34屆中國電影金雞獎6項提名，與《我的姐姐》及《1921》並列第二位。然而官方微博昨日發聲明，指網絡電影《風起洛陽之陰陽界》中的「鬼王」涉嫌抄襲《刺殺小說家》中由楊軼飾演的「赤髮鬼」，要求立即下架涉嫌侵權的內容。

電影由南笙主演，其他演員包括晏菡知及吳春怡。

據聲明指出，《風起洛陽之陰陽界》的角色「鬼王」與《刺殺小說家》的角色「赤髮鬼」高度相似，故認為前者在未經後者合法授權下，擅自抄襲該角色的形象，嚴重侵犯了《刺殺小說家》的合法權益。該聲明更指出，「赤髮鬼」是《刺殺小說家》的重要角色，劇組花了巨大的精力及資金在角色的形象設計及製作上，「赤髮鬼」的形象在觀眾心中留下深刻印象，故要求《風起洛陽之陰陽界》立即下架侵權的內容，及賠償損失。

「赤髮鬼」是《刺殺小說家》的重要角色，劇組花了巨大的精力及資金在角色的形象設計及製作上。（網上圖片）

《風起洛陽之陰陽界》的出品方「留白影視」在官方微博發道歉聲明，指將作內部調查，而《風起洛陽之陰陽界》目前已下架，最後再次向《刺殺小說家》及觀眾致歉，指出將以此為戒，加強日後的審核。

值得一提的是，《刺殺小說家》在去年2月12日上映前，遭中國網民發現3款電影海報的設計疑似抄襲《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars: The Force Awakens）的系列海報，導演路陽事後要急發文致歉：「作為一名創作人，我一直以來都非常尊重創意，尊重創意工作者，在此我向《星戰7》版畫海報原作者誠摯道歉。」