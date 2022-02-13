《007生死有時》票房成預警　《職業特工隊7》超支第8集點收科？

湯告魯斯（Tom Cruise）的招牌作《職業特工隊》系列，一直是票房保證，2018年第6集《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission: Impossible – Fallout），全球就大收8億美元（約62.4億港幣），令電影公司派拉蒙注下強心針，更一口氣跟湯告魯斯簽下第7、8集，箍實隻金蛋。可惜一個沒完沒了的疫情，令電影票房不似預期，而且《007生死有時》（007 No time to die）的票房數字，似乎向電影公司預告《職業特工隊》第7集分分鐘要蝕本離場。

前年湯告魯斯因為在威尼斯拍攝《職業特工隊》（Mission: Impossible）第7集，疫情爆發被困在當地。（《職業特工隊：叛逆之謎》劇照）

《職業特工隊》由於情節及人物眾多關係，開拍時已決定分開兩部拍攝，此舉原本可以節省製作成本，奈何開拍不久便遇上疫情，邊拍邊停邊調景，變相令成本大增。現時已完成的第7集，有歐美媒體估計相信已花了2億9000萬美元（約23億港幣），跟《007 生死有時》的3億美元差不多。然而《007生死有時》全球票房錄得7億7000萬美元（約60億港幣），但扣除宣傳及戲院拆帳，好大機會都要蝕錢收場。

《職業特工隊7》在未計及通貨膨脹的情況下，電影的成本由達2.75億美元升至2.9億美元。（網上圖片）

正因為007呢條數，令電影公司派拉蒙響起警號，而且第6集上畫時沒有疫情才可以大收8億美金，今時今日又是另一景況，於是電影公司高層要求與湯告魯斯展開危機處理對話，希望調整第8集的製作成本，以確保不再有超支情況。

《職業特工隊：叛逆之謎》續集《職業特工隊7》將在2023年上映，而第八集就會在2024年上映。（《職業特工隊：叛逆之謎》劇照）

其實湯告魯斯跟派拉蒙一直有良好合作關係，3年前更花近1億5000萬美元（約11.6億港幣），拍下《壯志凌雲》（Top Gun）續集，電影一直想待疫情緩和先上畫，可惜在美國每日過萬宗確診個案下，上畫似乎遙遙無期。在現金流不順下，想閂水喉都無可厚非。不過據報湯告魯斯又已經飛抵南非全面為《職業特工隊8》開工，想慳都唔係咁易。