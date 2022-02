Ana de Armas演瑪麗蓮夢露尺度全開　導演預告《Blonde》有強姦戲

由紐西蘭導演Andrew Dominik執導的Netflix電影《Blonde》,是根據美國女作家Joyce Carol Oates的小說《Blonde》改編而成,故事透過杜撰的方式影射已故荷里活性感女神瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)的私生活,所以當時Joyce Carol Oates表示不應該視這作品為瑪麗蓮夢露的傳記。這部電影由「邦女郎」古巴女星Ana de Armas主演,其他演員還包括奧斯卡影帝艾哲倫保迪(Adrien Brody)、兩奪艾美獎的Bobby Cannavale及應屆艾美獎迷你劇/電視電影最佳女配角得主Julianne Nicholson。



古巴籍女星安娜·德·哈瑪絲(Ana de Armas)在電影中擔任舉足輕重的「邦女郎」。(《007:生死交戰》劇照)

至於奧斯卡影帝艾哲倫保迪則飾演瑪麗蓮夢露的第三任丈夫,亦是她最後一任丈夫。

早前有傳聞指《Blonde》將會是一部NC-17級別的電影,導演Andrew Dominik接受外媒《Screen Daily》訪問時,澄清電影仍未獲美國電影協會評級,然而他卻承認這部電影是一部NC-17級別的電影:「這是一部關於瑪麗蓮夢露的NC-17級別電影,這就是你想要的事,對嗎?我想去看NC-17版本的瑪麗蓮夢露電影。」

Ana de Armas在《Blonde》飾演瑪麗蓮夢露。(IMDb 圖片)

至於NC-17版本是甚麼呢?這是比R級更大膽、僅次於成人電影X級的級數,而這類電影經常有清楚的性愛場面、大量的吸毒或暴力鏡頭以及髒話等,因此僅適合成人觀賞。至於近年知名的NC-17版本電影則有2011年上映的《色辱》(Shame),當年米高法斯賓達在戲中露出性器官,並有逼真的性愛場面,而他也憑這部電影獲得第68屆威尼斯影展最佳男主角獎。

除此之外,獲得第66屆康城影展金棕櫚獎的《接近無限溫暖的藍》(Blue Is the Warmest Color)亦是NC-17級別的電影,而主角之一就是《007:生死有時》(No Time to Die)女星Léa Seydoux。

米高法斯賓達憑《色辱》成為第68屆威尼斯影展最佳男主角。(《色辱》劇照)

目前已知一場大尺度的場口是一場強姦戲,導演證實將有一場瑪麗蓮夢露被電影公司高層強姦的戲,後者由David Warshofsky飾演。導演表示:「這是一部很高要求的電影,如果觀眾不喜歡,那是觀眾他X的問題,我不是用來競選公職的。」

據了解,奧斯卡影帝艾哲倫保迪及曾經與Ana de Armas合作過《神探白朗:福比利大宅謀殺案》(Knives Out)的Jamie Lee Curtis率先看過電影初剪版,兩人對於Ana de Armas的演出讚不絕口,形容她真的完全是瑪麗蓮夢露。目前未知電影何時在Netflix上架,但一般相信會在今年夏天,影迷拭目以待。

現年33歲的Ana de Armas擁有迷人大眼、豐厚嘴唇和一頭金髮。(Ana de Armas Instagram 圖片)