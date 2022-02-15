Ana de Armas演瑪麗蓮夢露尺度全開　導演預告《Blonde》有強姦戲

由紐西蘭導演Andrew Dominik執導的Netflix電影《Blonde》，是根據美國女作家Joyce Carol Oates的小說《Blonde》改編而成，故事透過杜撰的方式影射已故荷里活性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）的私生活，所以當時Joyce Carol Oates表示不應該視這作品為瑪麗蓮夢露的傳記。這部電影由「邦女郎」古巴女星Ana de Armas主演，其他演員還包括奧斯卡影帝艾哲倫保迪（Adrien Brody）、兩奪艾美獎的Bobby Cannavale及應屆艾美獎迷你劇／電視電影最佳女配角得主Julianne Nicholson。



古巴籍女星安娜·德·哈瑪絲（Ana de Armas）在電影中擔任舉足輕重的「邦女郎」。(《007：生死交戰》劇照)

《Blonde》改編自美國女作家Joyce Carol Oates的同名小說，由Andrew Dominik自編自導，故事講述已故荷里活性感女神瑪麗蓮夢露的私生活，而女主角將由古巴女星Ana de Armas飾演，至於奧斯卡影帝艾哲倫保迪則飾演瑪麗蓮夢露的第三任丈夫，亦是她最後一任丈夫。

早前有傳聞指《Blonde》將會是一部NC-17級別的電影，導演Andrew Dominik接受外媒《Screen Daily》訪問時，澄清電影仍未獲美國電影協會評級，然而他卻承認這部電影是一部NC-17級別的電影：「這是一部關於瑪麗蓮夢露的NC-17級別電影，這就是你想要的事，對嗎？我想去看NC-17版本的瑪麗蓮夢露電影。」

Ana de Armas在《Blonde》飾演瑪麗蓮夢露。（IMDb 圖片）

至於NC-17版本是甚麼呢？這是比R級更大膽、僅次於成人電影X級的級數，而這類電影經常有清楚的性愛場面、大量的吸毒或暴力鏡頭以及髒話等，因此僅適合成人觀賞。至於近年知名的NC-17版本電影則有2011年上映的《色辱》（Shame），當年米高法斯賓達在戲中露出性器官，並有逼真的性愛場面，而他也憑這部電影獲得第68屆威尼斯影展最佳男主角獎。

除此之外，獲得第66屆康城影展金棕櫚獎的《接近無限溫暖的藍》（Blue Is the Warmest Color）亦是NC-17級別的電影，而主角之一就是《007：生死有時》（No Time to Die）女星Léa Seydoux。

米高法斯賓達憑《色辱》成為第68屆威尼斯影展最佳男主角。（《色辱》劇照）

目前已知一場大尺度的場口是一場強姦戲，導演證實將有一場瑪麗蓮夢露被電影公司高層強姦的戲，後者由David Warshofsky飾演。導演表示：「這是一部很高要求的電影，如果觀眾不喜歡，那是觀眾他X的問題，我不是用來競選公職的。」

據了解，奧斯卡影帝艾哲倫保迪及曾經與Ana de Armas合作過《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）的Jamie Lee Curtis率先看過電影初剪版，兩人對於Ana de Armas的演出讚不絕口，形容她真的完全是瑪麗蓮夢露。目前未知電影何時在Netflix上架，但一般相信會在今年夏天，影迷拭目以待。

現年33歲的Ana de Armas擁有迷人大眼、豐厚嘴唇和一頭金髮。（Ana de Armas Instagram 圖片）