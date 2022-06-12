被消失的凶案專訪｜洪天明體驗住劏房之苦　「香港唔係冇地方住」

懸疑犯罪電影《被消失的凶案》由羅守耀自編自導兼任監製，由張兆輝、任達華、邵美琪、陳靜（Dada）以及洪天明主演，故事來自1983年真人真事「土瓜灣道水箱藏屍案」，當時兇手承認殺人後，於終審法院被陪審團一致裁定自衛殺人，當庭無罪釋放。早前洪天明接受《香港01》訪問，談及為了演出該角毫不容易。



洪天明在戲中角色患有類風濕關節炎。（陳順禎 攝）

特技化妝花足3小時

劇組打造出一個劏房區域，更內設籠屋，天明為其中一位住客，女主角Dada正正就是住在他旁邊。每一戶劏房的主人都有其故事，今次天明在戲中的角色就患有類風濕關節炎，臉部又有濕疹，他坦言：「導演好錫我，要我每日都早點回來。因為每日都要用三小時化妝，卸妝又要一個多小時，幸好感覺上比我想像中好，初時以為會好辛苦，最驚爛臉，不過拍了兩三日後見到皮膚仍可以接受。」由於角色患有類風濕關節炎，通常關節都會變形，因此天明在手指上都要有特技化妝，令他較為煩惱的必然是多郁動就會很容易爆開，所以都要經常補妝及小心一點。

洪天明都有講到長期化着特技妝都有擔心臉部會長暗瘡和皮膚變差。（陳順禎 攝）

希望仔仔學懂珍惜身邊事物

拍攝不少場景都位於劏房之中，當問到他覺得環境有多惡劣時，他表示以前好多地方甚麼都沒有，賓館好污糟，需要的東西又沒有。不過當時要求不多，主要有床睡覺和熱水洗澡便可，因為通常早出晚歸拍攝都已經好攰。

及後他補充講到早些年跟兩個仔拍綜藝，節目組會特意找些設備不是很好的地方，他直言：「我其實OK，但要帶着兩個仔就會比較辛苦，但這是個十分好的經驗。」因為現時家長越來越疼愛自己的子女，他們未學懂去珍惜身邊事物，因此讓他們有機會感受到其他生活的話，就會明白自己的生活有多開心和幸福，所以有機會都希望再帶兩個仔去感受多些。

天明自言自己都試過拍攝環境很差，不過近年已經變得很好。（陳順禎 攝）

再問到會想兩個仔有甚麼經歷時，天明直言：「我爸爸曾提議送他們去少林寺，雖然他口這樣說，不過都知道他會好心痛，我自己就覺得都有需要經歷一下。」此外天明更分享一個外國媽媽教仔實戰，小朋友不想讀書，於是媽媽帶他去做苦工，執一整天垃圾後拿去變賣，得到的金錢就是當日的飯錢，令到小朋友知道賺錢艱難又辛苦，發覺讀書舒服得多。天明都講到身為家長的確要教好小朋友，不要過份縱容到寵壞，自言自己仍在學習階段。

天明認同香港土地問題嚴重。（陳順禎 攝）

以前有籠屋現時有劏房，覺得香港土地問題一直未有解決

由於戲中主要圍繞劏房中的人物，問及天明有否覺得香港土地問題越趨嚴重時，他直言：「其實一向都有，香港不是沒有地方住，只是政府能夠如果安置市民，不過對於政治和樓宇就不太熟悉，香港不是個差的地方，希望最基本可以安置到香港人有地方住，不用捱貴租和打一世工都買不到樓，甚至住比劏房更差更細的地方。始終要政府去做，或者可以學下新加坡，都希望香港市民一齊努力，不要只是埋怨，可以一齊諗方法去解決。」

洪天明提及曾被老婆投訴經常不在香港。（洪天明IG）

長期離港工作遭太太投訴

最後講到天明自己的工作及家庭，他坦承近年在內地的工作量較多，而香港就未算多，笑說希望多點導演叫他回港開工，現時都要兩邊走並且希望疫情快返，回復正常生活。事實上天明不少都要跟家人分開，他直言：「沒有辦法，老婆（周家蔚）經常投訴『你又走！又走幾耐呀？』我就跟她說『交換吧，你走十個月，我日日陪啲仔。』」天明自言自己一個人在外，太太至少還有兩個仔仔陪伴，幸運是科技十分發達，可靠Facetime跟家人見面。

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