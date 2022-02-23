奧斯卡2022｜為救收視8大獎項改為錄播　業界指是帶頭不尊重電影

《第93屆奧斯卡頒獎禮》將於香港時間3月28日早上舉行，近年奧斯卡的收視成為大會憂慮點，由於今屆將會重返杜比劇院（Dolby Theatre），一切回復正軌，故對收視都有所期望。為谷收視，繼往年曾提議在廣告時段頒發技術獎項，今屆主辦單位美國影藝學院落刀更狠，決定取消現場頒發8大獎項，改為在賽前宣布，此舉令不少業界人士指是帶頭不尊重電影。

奧斯卡為救收視，已不是第一次向技術獎項打主意。（Getty Images）

消息由《The Hollywood Reporter》報道，8個不會在直播時頒發的獎項多屬技術獎項，包括紀錄片短片、動畫短片、短片剪接、化妝／髮型設計、原創配樂、美術設計和音效，並將於直播開始前一小時率先頒發，並將得獎片段剪輯濃縮，再放到直播中播放，以縮減直播時間。

雖然觀眾明顯是較著重男女主角、最佳電影等獎項，但作為業界代表帶頭輕視幕後從事員，實在欠公允。（Getty Images）

此舉提出後，立即惹內業界不滿，指奧斯卡是帶頭不尊重電影。其實兩年前，大會都已經有向技術獎打主意的前科，當年在距離典禮不足兩星期，大會為縮減典禮至3小時內完成已提升收視，考慮將「最佳攝影」、「最佳剪接」、「最佳短片」及「最佳化妝及髮型」4個獎項將於廣告時間內頒發，立即被各屆狠批不尊重得獎者，侮辱了不同範疇的電影從業員，最終亦打消該念頭。