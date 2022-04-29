《月光騎士》第五集大爆史提芬身世　一人分飾兩角源於悲慘經歷

Marvel Studios全新原創劇集《月光騎士》，全數6集今個星期播出第5集已踏入尾聲。於首三集的鋪陳，逐步與觀眾了解由奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）一人分飾兩格的主角馬克及史提芬所面對的處境後，第4集來個故事逆轉，令人看得滿腦疑問，來到第5集，終於仔細地解說兩角的關係，亦向大家披露邊個先係真正的「主體」。

第四集尾，一頭河馬的出現相當驚喜有趣。（《月光騎士》劇照）

《月光騎士》去到第四集，迎來一連串於埃及沙漠及古墓內的驚險對壘與追逐，緊張刺激，去到結尾，史提芬更於阿歷山大大帝墓塚中，比伊芬鶴基（Ethan Hawke）所飾演的哈羅早一步找到封印阿米特的石棺，可是最後卻被哈羅開槍射擊，然後醒來便是在精神病院。

在精神病院，見到一眾在頭３集出現的角色，但身份轉換掉。（《月光騎士》劇照）

來到最新一集，因為月神孔蘇被封印而失去變身成月光騎士能力的馬克/史提芬，處於瀕死階段，跌入埃及陰間「杜阿特」，必須完成「公義天秤」的考驗，以求通往死後世界。今集帶出更多埃及神話的故事，所謂精神病院，其實是以埃及神話的死後世界，以及心理學知識去建造，創造出馬克／史提芬自我意識投射而成的死後過渡世界「杜阿特」，一所慘白、於各房間藏有各種關於自我人生秘密的精神病院。

在馬克最無助時，月光之神孔蘇伸出援手。（《月光騎士》劇照）

馬克必須讓史提芬進入精神病院的各個房間，向史提芬坦白他所經歷的一切，才能平衡「公義天秤」，成功通過「杜阿特」，免於消失於冥海當中。不過精神病院的每一個房間，都隱藏着馬克不想面對的悽愴過去，以及分裂出人格史提芬的原因。

馬克與史提芬，二人都有著不可告人的秘密。（《月光騎士》劇照）

實事上馬克才是兩個人物的主體，因為兒時帶弟弟探險遇溺，令媽媽對他恨之入骨，並對馬克精神及肉體上造成傷害，馬克為逃避現實的痛苦而分裂出人格史提芬，由他視點所看的都是世界美好一面，令他仍然相信媽媽對自己的愛未有改變，甚至媽媽已死都不接受，繼續交談。「勇敢面對悲痛，才能通往更好的地方」就是《月光騎士》帶給觀眾最強大的信念與訊息！第5集結尾，史提芬跌入冥海中石化，是否代表從此消失？馬克到達一片黃金穗田的極樂世界後，能否重回人間拯救正被哈羅摧毀的現世？月神孔蘇又要怎樣才可破解封印？所有疑問都要待5月4日播出的第６集大結局，自有分曉。