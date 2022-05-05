安芭赫德首次作供大反擊　聲淚俱下指控尊尼特普：用手指插我下體

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與安芭赫德（Amber Heard）的誹謗官司續審，本周開始由安芭作供，她在庭上聲淚俱下地憶述被尊尼多次家暴的經過，聲稱早在二人結婚之前，男方已對她動粗，有一次仲用手指插入她的下體，只為尋找根本不存在的毒品。



安芭作供時聲淚俱下。（視覺中國）

安芭提到第一次被尊尼家暴發生於2012年，原因竟然是對方手臂上的紋身，尊尼當年跟女星雲露娜維達（Winoa Ryder）相戀時，在右臂上紋上「Wino Forever」的字樣作紀念，就算分手後都沒有把它弄走。安芭憶述有日跟尊尼坐下聊天時，她不知道這個紋身別俱意義，便問他是什麼意思：「他說紋了『Wino』，我以為佢在開玩笑，所以我也笑了，他隨即在我臉上摑了一巴，我仍在笑是因為不知所措，我真的以為是開玩笑，因為不知道發生什麼事。」

尊尼一臉輕鬆。（視覺中國）

被摑後的安芭仍望住尊尼在笑，以為對方會笑著對她說只是開玩笑，想不到尊尼竟然罵她：「八婆，你覺得好好笑？你以為你是風趣的八婆？」，說罷再給安芭一記大大的耳光，安芭認為尊尼無理由要打她：「我失去平衡，突然才明白到最差勁的事發生在我身上，亦可能發生在其他人身上，我多希望他在開玩笑，而不是打了我。」安芭透露事後尊尼十分後悔並哭起來，之後更跪下來跟她道歉，但當時安芭沒有立即原諒他，跳上車離開了尊尼的家。

安芭指尊尼懷疑她跟女兒Lily-Rose（圖右）講是非而揚言要殺死她。（IG圖片）

安芭指尊尼對她恆常家暴，不時因為懷疑她出軌而大發雷霆，會扯她頭髮、用打抓住她的手臂及掌摑她，打爛她身旁的物件，有時尊尼對她出手，她也會反抗。其中一次最嚴重的家暴，要數2013年5月，尊尼跟安芭出遊時，不滿她跟另一位女子疑似在調情，二人在車上大吵，尊尼不單打破車上的物件，之後更因懷疑安芭身上藏有毒品而搜身：「他拍打我的身體，撕破我的裙子，他抓住我的胸部，摸我大腿，扯掉我的內衣，檢查得十分仔細，把手指伸進我下體，我呆站著盯著愚蠢的燈光，我不知道該怎麼辦，他在轉動手指，我沒有制止他或別的行動。」

較早前安芭的代表律師向法官要求撤案但被拒。（視覺中國）

上述事件發生兩個月後，安芭跟尊尼的女兒Lily-Rose及兒子Jack到巴哈馬的私人島嶼上旅遊，安芭指尊尼不願意讓孩子知道他喝很多酒，要求安芭保守秘密，但其反常行為已觸動當時只得14歲的女兒的神經，令她變得驚恐及哭泣，尊尼以為安芭對孩子講是非而動怒，抓住安芭的脖子將她推埋牆說：「我可以殺X死你」。安芭指之後她帶著兩名孩子坐直昇機離去。

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昨日（4日）安芭作供時聲淚俱下，但不少收看審訊直播的網民認為她扮可憐根本哭不出來，有人更恥笑她演技差，連「鱷魚淚」都沒有。此外，安芭亦安排了臨床心理學家作供，證明她因為受尊尼家暴而患上創傷後遺症，體重由130磅跌至105磅，而尊尼因為吸毒及酒精變得暴躁，將忿怒發洩在安芭身上，除了攻擊身體，亦包括多次強行與安芭發生性行為、強迫安芭為他口交等，事後將自己的行為合理化，不過這名臨床心理學家稱從來沒有跟尊尼對話，只靠短訊及其他文字紀錄作判斷。