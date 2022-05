盤點2022下半年4套值得期待的續集電影《阿凡達》續集隔13年上映

睽違了13年,科幻經典之作《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)終於推出預告片了!由湯告魯斯(Tom Cruise)主演的 《壯志凌雲》(Top Gun)續作《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick)也將在五月底正式上映,再加上新舊班底同台飆戲的《侏羅紀世界:統治霸權》(Jurassic World: Dominion),今年有不少經典之作的續集即將上映,可謂續作之年。



事實上,這些續作多半不是為了吸引新觀眾,而是為了與老粉絲一起重溫當年的感動。今天就來細數2022年下半年值得期待的續集之作,就讓我們一起回到電影院重溫當年感動吧!

一、《阿凡達:水之道》

預定上映日期:2022年12月15日



2009年上映的《阿凡達》以28.47億美金拿下了至今仍無人能及的最高電影票房紀錄,等待了13年後,終於推出了續作《阿凡達:水之道》。續作的時間線在第一集大戰後十年,主角Jake Sully與納美公主Neytiri育有兩男一女,一家人原先安穩悠閒的生活在潘朵拉星球,豈料好景不常,為了守護家園,Jake必須再度投身戰場。從目前公開的劇照與預告片中,可以想見這次的水之道續作將以阿凡達的海洋世界為主軸,並持續用壯觀的視覺特效為觀眾帶來一場視覺饗宴。

二、《壯志凌雲:獨行俠》

預定上映日期:2022年5月26日



1986年所推出的海軍飛行員勵志電影《壯志凌雲》是湯告魯斯的經典之作,影迷們等待超過30年,正宗續集《壯志凌雲:獨行俠》終於要在五月底上映啦!湯告魯斯所飾演的飛官Maverick重回大螢幕,這次他將率領一群頂尖飛行員,準備迎向一場前所未見的空戰任務。在這次的行動中,他不僅得面對外敵的威脅,也被迫面對自己內心的恐懼。在首映會後,《壯志凌雲:獨行俠》獲得外媒一致的好評,讓人十分期待正式上映的日子!

三、《侏儸紀世界:統治霸權》

預定上映日期:2022年6月2日



不只是《侏儸紀世界》的原班人馬:基斯柏特(Chris Pratt)、拜絲侯活(Bryce Howard),這次《侏儸紀世界:統治霸權》更找回了《侏儸紀公園》老班底:森尼爾(Sam Neill)、謝夫高拔林(Jeff Goldblum)與羅娜丹(Laura Dern)等人。

這一集的故事發生在努布拉島完全毀滅的四年之後,人類與恐龍共同生存在這世上,保持著微妙的平衡。然而這樣的平衡也將重塑未來,究竟人類是否能夠真的與恐龍和平共存?還是這只是另一場大災難的開端呢?這一集也將是侏儸紀系列的最終章,新舊班底一同面對這次的危機,彼此的互動火花與視覺特效都將會是這次備受矚目的亮點。

四、《雷神奇俠4:愛與雷霆》

預定上映日期:2022年7月



Marvel迷期待已久的雷神續作《雷神奇俠4:愛與雷霆》(Thor: Love and Thunder)也將在這個七月登上大螢幕啦!這次的作品描述在《復仇者聯盟:終局之戰》後,雷神卸下了阿斯嘉王位,加入了銀河守護隊踏上找尋自我的路途。

與上集《諸神黃昏》一樣由泰格韋替替(Taika Waititi)執導的《愛與雷霆》,將維持上集那幽默、明亮的喜劇風格。在最新公開的劇照中,可以看到這次雷神的前女友珍佛斯特(Jane Foster)將化身為女雷神與其並肩作戰,此外預告中更出現了希臘神祇宙斯的身影,兩大神話系統在Marvel宇宙中究竟會如何互動也將是這一集值得期待的看點。

