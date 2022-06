伊莉莎伯奧遜首次拍電影即做影后！盤點「紅女巫」5部必睇代表作

有著姣好身材與精緻臉蛋的伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen),在Marvel初登場時,就因為外貌而備受矚目。但這一次他在《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)當中,讓更多人看到的是她將紅女巫的痛苦詮釋得淋漓盡致的精湛演技!



事實上,伊莉莎伯奧遜曾主演過多部電影與影集,當中有不少表現令人印象深刻的作品。在等待紅女巫個人電影前,讓我們一起複習奧遜過去的經典之作吧!

一、《Oldboy》

說到伊莉莎伯奧遜的作品,就不得不提這部奧遜大尺度與「魁隆」佐斯布連(Josh Brolin)演出激情床戲的《Oldboy》。美版《Oldboy》翻拍了2003的同名韓國電影《原罪犯》,描述一名莫名被監禁的男子Joe,在監禁時卻在新聞上得知自己的老婆慘遭毒手。20年後逃出監禁的他,決定找出愛人被殺害的兇手復仇。不同於韓版細膩的情感表現,美版《Oldboy》除了劇情更緊湊、畫面更血腥外,由伊莉莎伯奧遜飾演的醫護人員Marie與Joe的禁忌之戀更是這部戲的一大看點。

二、《瑪蓮邪教離魂曲》Martha Marcy May Marlene

《瑪蓮邪教離魂曲》是伊莉莎伯奧遜第一部作品,也讓她在辛丹斯電影節上一舉成名。伊莉莎伯奧遜飾演一名參加宗教體驗營的少女Martha,原先在體驗營中過著簡單生活的Martha,漸漸發現這裡的不對勁,歷經千辛萬苦後逃回姐姐家的Martha,卻飽受PTSD的折磨,往日的教派生活不斷出現在腦中, 讓她無法分辨真假,陷入了崩潰的精神狀態。奧遜將被過往折磨的恐懼完美詮釋在大螢幕前,並以細膩的演技令她獲得多項大獎提名,更榮獲了最佳女主角獎與最佳電影新人獎。

三、《節哀順變》Sorry for Your Loss

Facebook原創影集《節哀順變》由伊莉莎伯奧遜擔任剛失去丈夫的年輕寡婦,描述在丈夫死後如何走出傷痛。這部作品除了由奧遜領銜主演外,更是她第一部擔任製作人的作品。雖然飾演的是喪夫的寡婦,但奧遜在劇中並非一再的沉溺在悲痛當中,而是努力的找回活下去的勇氣、找到人生繼續的意義。情緒掌握收放自如的奧遜,在《節哀順變》中的表現足以讓觀眾透過螢幕對她的悲痛與堅強感同身受。

四、《拾光人生》Kodachrome

電影《拾光人生》改編自《紐約時報》一篇「柯達Kodak菲林相機狂粉」的故事。跟不上數位潮流的音樂經紀人Matt,得知失聯已久的父親Ben得到癌症即將離世,身為菲林攝影師的Ben想在離世前辦最後一場展覽,並要求Matt開車載他橫跨半個州,前往柯達僅剩的一家菲林沖洗店。伊莉莎伯奧遜在其中飾演Ben的看護兼個人助理Zooey,跟著這對父子一同踏上公路之旅。雖然電影主要描述的是Matt與Ben的父子關係和解,但奧遜在其中卻是個緩和父子關係的重要潤滑,在開導固執兩人的同時,更為這部戲增添了許多輕鬆可愛的片段。

五、《風河谷謀殺案》Wind River

由「紅女巫」與「鷹眼」謝洛美維納(Jeremy Renner)攜手合作的懸疑犯罪電影《風河谷謀殺案》,伊莉莎伯奧遜飾演FBI新手女探員Jane,前往懷俄明州調查一具由獵人Cory發現的少女屍體。電影步調雖然慢,但藉由來自都市的女探員與獵人的生活背景反映出「文明與野性」的衝突,更在尋找少女死因的同時,帶出了人性的黑暗面與印第安保護區的困境,是一部極具深度的作品。

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】