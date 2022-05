奇異博士2影評｜劇情差定係你睇唔明？多元宇宙暗藏大智慧論宿命

【奇異博士2/影評/紅女巫】這可能是電影史上最昂貴的B級恐怖片。這是一種稱讚,尤其是獻給導演森溫美(Sam Raimi)。



對《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)最為期待的一點,在於導演森溫美如今在近十年未執導任何電影的狀況下,進入一個已經建立完善的電影宇宙世界,又能夠展現自己的魅力,作為打造出《鬼玩人》(Evil Dead II)系列、《橫財三分驚》(A Simple Plan)並且以《蜘蛛俠》(Spider-Man)系列成功創造超級英雄電影慣常敘事的森溫美,究竟怎麼拍《奇異博士》。

【相關圖輯】奇異博士2︱角色起底懶人包 傳聞20位加盟漫畫人物有冇數齊?

《奇異博士2》相較於首集已隔6年,面對先前幾部電影皆以睿智的旁觀者視角,這回再度將話語權再度拿回,故事掌握在時間輪轉之上,沒隔幾分鐘就在開場的大戰打鬥進入重點,史傳奇(Stephen Strange)如何遇到美妮卡(America Chavez),如何進入多重宇宙,與溫黛(Wanda Maximoff)的相遇與相殺,然後緊接著是最重要的事,有如進入大觀園一般探看其他宇宙的生態,與自身的苦戀對照之後,以一己之力對抗擁有無邊法力的溫黛,最後成功挽救多重宇宙的和平。

雖說是《奇異博士2》,因應片長不算太長,森溫美像在2小時6分裡瞬間拿出所有壓箱寶,興高采烈的將他所熱愛的各式各樣的恐怖元素,一如地獄幽靈、夢魔、喪屍、大屠殺以及索命女鬼,全都毫無保留呈現出來,端看溫黛(伊莉莎伯奧遜/Elizabeth Olsen飾演)從不同地方內扭曲爬出,想起《午夜凶鈴》的貞子,再看溫黛滿臉是血神情肅穆,一再展開屠殺,則想起《血腥嘉莉》(Carrie),突然我也意會到了,恐怖電影的來源,有很大一部分是來自於偏執的愛,森溫美厲害的地方,只是將這種偏執的愛意,移植到一部超級英雄電影上。

【相關圖輯】奇異博士|「紅女巫」伊莉沙伯奧遜最激演出 全裸上陣肉搏魁隆

母親,往往也是恐怖片的重要元素。

《奇異博士2》對於恐怖片迷來說,當然不算恐怖,但相較於森溫美當年在《蜘蛛俠》的綠魔(Green Goblin)對話、《蜘蛛俠2》的八爪魚博士(Doctor Octopus)覺醒屠殺醫護人員,這部電影顯得更敢玩,然而我們更必須歸功於伊莉莎伯奧遜的精湛演技,她從2011年演出癲狂、脆弱卻又神經質的傳奇驚悚片《瑪蓮邪教離魂曲》(Martha Marcy May Marlene)就沒貢獻同等級的佳作,無論《奇異博士2》成績如何,至少伊莉莎伯奧遜都是全片的VIP。

伊莉莎伯奧遜早從劇集《溫黛與幻視》(WandaVision)之後,就奠定溫黛這個角色的基調,她無法輕易定義是好是壞,但確實充滿執念,尤其在西景鎮(Westview)短暫又美好的時光,又受到「黑暗神書」(Darkhold)的蠱惑,原本就潛力無窮的溫黛,很容易墮入魔道,這同樣是Marvel影業一次很嶄新的嘗試,讓以往的重要主演群之一,受到自己的執念所困而成為反派,若是一路看下來,確實很容易引來共情。

【圖輯】點圖放大看「紅女巫」如何創造出西景鎮及「另一個幻視」

至於我們真正的主角「奇異博士」史提芬史傳奇(班尼狄甘巴貝治/Benedict Cumberbatch飾演),則在劇情的切割下,僅能在有限的篇幅裡面展現自己對於愛意的遺憾,但幸好我們有森溫美,他貢獻先前執導《蜘蛛俠》系列的苦悶愛情,讓史提芬史傳奇見識到愛人的離去之後,再度見證自己是能否擁有美好的相戀時光,不得不說班尼狄的表現非常之好,他身上自愛一股聰慧卻又惹人憐愛的特質,演出這一位愛而不得的英雄,很是恰當。

不過我自己覺得最美好的,則是這兩位魔法師的相互鏡像。

「蜘蛛俠」彼得帕克(Peter Parker)的班叔(Uncle Ben)不都說了?「能力越大,責任越大」,所以這些英雄總得失去一些什麼,若是我們從溫黛的角度來看,加入復仇者聯盟成為超級英雄,從未獲得任何好處,她親愛的弟弟「閃銀」(Quiksilver)慘死在一場戰役;她曾經必須親手殺害摯愛的幻視,又被魁隆(Thanos)凌遲恢復再殺一次;她以為可以寄託的雙胞胎兒子則只是她的魔法,她到頭來什麼都沒有,只能獨自孤獨活在偏遠小地方。

【圖輯】點圖放大重溫紅女巫的弟弟「閃銀」戰死一幕

但從「奇異博士」史提芬史傳奇的角度,看似高高在上的魔法師,身邊又有交情甚好的鬥嘴戰友「王」(Wong),看起來過得很不錯,誰又知道他心裡總有不少遺憾,就算擁有能改變一切的咒語法力,但到頭來,什麼也做不到。

「沒有其他的辦法There is no other way」

《復仇者聯盟3:無限之戰》(Avengers: Infinity War)的劇情,他曾在外太空對著「Iron Man」東尼史達(Tony Stark)說只有一種方法能取勝,雖然最終打敗魁隆獲得勝利,但到底是不是唯一的方法,是否不會有其他的方法,他也不知道。直到史傳奇進入多重宇宙,看到各種可能,才知道許多種無限,他終於知道任何事情,都不是只有一種形式,從那一刻起,他選擇完全託付自己的希望,寄託在美妮卡的身上,提醒她,要相信自己。

「我每一次都會失敗,就如我第一次突破多重宇宙一樣。」

「但那至少帶領妳來到現在這一刻。」

《奇異博士2》其實在節奏上過於張狂,有時甚至未能節制,也不能算是森溫美最好的佳作之一,但作為Marvel迷,還是很難不愛這部電影,第一集看到史傳奇勇於接受自己的宿命,進入無止盡的輪迴,這一次就是看到史傳奇打破宿命,探索無限可能,兩集主題或許相悖,但都在於一個人如何去相信自己,調整自己與大千世界之間的關係,進而尋找真正的自己。

每一刻,每一個宇宙,我們都要充滿想像,我們都要充滿力量,即使不為人知,一聲不響,只能在種子破土前獨自生長,但終究會璀璨綻放,像是美妮卡,也像是史提芬史傳奇。

【同場加映】奇異博士|MARVEL英雄片酬排名 「雷神」登現役一哥班尼迪最抵用

