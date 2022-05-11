奇異博士2影評｜劇情差定係你睇唔明？多元宇宙暗藏大智慧論宿命

【奇異博士2／影評／紅女巫】這可能是電影史上最昂貴的B級恐怖片。這是一種稱讚，尤其是獻給導演森溫美（Sam Raimi）。



對《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）最為期待的一點，在於導演森溫美如今在近十年未執導任何電影的狀況下，進入一個已經建立完善的電影宇宙世界，又能夠展現自己的魅力，作為打造出《鬼玩人》（Evil Dead II）系列、《橫財三分驚》（A Simple Plan）並且以《蜘蛛俠》（Spider-Man）系列成功創造超級英雄電影慣常敘事的森溫美，究竟怎麼拍《奇異博士》。

【相關圖輯】奇異博士2︱角色起底懶人包 傳聞20位加盟漫畫人物有冇數齊？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 20

《奇異博士2》相較於首集已隔6年，面對先前幾部電影皆以睿智的旁觀者視角，這回再度將話語權再度拿回，故事掌握在時間輪轉之上，沒隔幾分鐘就在開場的大戰打鬥進入重點，史傳奇（Stephen Strange）如何遇到美妮卡（America Chavez），如何進入多重宇宙，與溫黛（Wanda Maximoff）的相遇與相殺，然後緊接著是最重要的事，有如進入大觀園一般探看其他宇宙的生態，與自身的苦戀對照之後，以一己之力對抗擁有無邊法力的溫黛，最後成功挽救多重宇宙的和平。

雖說是《奇異博士2》，因應片長不算太長，森溫美像在2小時6分裡瞬間拿出所有壓箱寶，興高采烈的將他所熱愛的各式各樣的恐怖元素，一如地獄幽靈、夢魔、喪屍、大屠殺以及索命女鬼，全都毫無保留呈現出來，端看溫黛（伊莉莎伯奧遜／Elizabeth Olsen飾演）從不同地方內扭曲爬出，想起《午夜凶鈴》的貞子，再看溫黛滿臉是血神情肅穆，一再展開屠殺，則想起《血腥嘉莉》（Carrie），突然我也意會到了，恐怖電影的來源，有很大一部分是來自於偏執的愛，森溫美厲害的地方，只是將這種偏執的愛意，移植到一部超級英雄電影上。

【相關圖輯】奇異博士｜「紅女巫」伊莉沙伯奧遜最激演出 全裸上陣肉搏魁隆（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

母親，往往也是恐怖片的重要元素。

《奇異博士2》對於恐怖片迷來說，當然不算恐怖，但相較於森溫美當年在《蜘蛛俠》的綠魔（Green Goblin）對話、《蜘蛛俠2》的八爪魚博士（Doctor Octopus）覺醒屠殺醫護人員，這部電影顯得更敢玩，然而我們更必須歸功於伊莉莎伯奧遜的精湛演技，她從2011年演出癲狂、脆弱卻又神經質的傳奇驚悚片《瑪蓮邪教離魂曲》（Martha Marcy May Marlene）就沒貢獻同等級的佳作，無論《奇異博士2》成績如何，至少伊莉莎伯奧遜都是全片的VIP。

伊莉莎伯奧遜早從劇集《溫黛與幻視》（WandaVision）之後，就奠定溫黛這個角色的基調，她無法輕易定義是好是壞，但確實充滿執念，尤其在西景鎮（Westview）短暫又美好的時光，又受到「黑暗神書」（Darkhold）的蠱惑，原本就潛力無窮的溫黛，很容易墮入魔道，這同樣是Marvel影業一次很嶄新的嘗試，讓以往的重要主演群之一，受到自己的執念所困而成為反派，若是一路看下來，確實很容易引來共情。

【圖輯】點圖放大看「紅女巫」如何創造出西景鎮及「另一個幻視」👇👇👇

+ 25

至於我們真正的主角「奇異博士」史提芬史傳奇（班尼狄甘巴貝治／Benedict Cumberbatch飾演），則在劇情的切割下，僅能在有限的篇幅裡面展現自己對於愛意的遺憾，但幸好我們有森溫美，他貢獻先前執導《蜘蛛俠》系列的苦悶愛情，讓史提芬史傳奇見識到愛人的離去之後，再度見證自己是能否擁有美好的相戀時光，不得不說班尼狄的表現非常之好，他身上自愛一股聰慧卻又惹人憐愛的特質，演出這一位愛而不得的英雄，很是恰當。

不過我自己覺得最美好的，則是這兩位魔法師的相互鏡像。

「蜘蛛俠」彼得帕克（Peter Parker）的班叔（Uncle Ben）不都說了？「能力越大，責任越大」，所以這些英雄總得失去一些什麼，若是我們從溫黛的角度來看，加入復仇者聯盟成為超級英雄，從未獲得任何好處，她親愛的弟弟「閃銀」（Quiksilver）慘死在一場戰役；她曾經必須親手殺害摯愛的幻視，又被魁隆（Thanos）凌遲恢復再殺一次；她以為可以寄託的雙胞胎兒子則只是她的魔法，她到頭來什麼都沒有，只能獨自孤獨活在偏遠小地方。

【圖輯】點圖放大重溫紅女巫的弟弟「閃銀」戰死一幕👇👇👇

+ 7

但從「奇異博士」史提芬史傳奇的角度，看似高高在上的魔法師，身邊又有交情甚好的鬥嘴戰友「王」（Wong），看起來過得很不錯，誰又知道他心裡總有不少遺憾，就算擁有能改變一切的咒語法力，但到頭來，什麼也做不到。

「沒有其他的辦法There is no other way」

《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）的劇情，他曾在外太空對著「Iron Man」東尼史達（Tony Stark）說只有一種方法能取勝，雖然最終打敗魁隆獲得勝利，但到底是不是唯一的方法，是否不會有其他的方法，他也不知道。直到史傳奇進入多重宇宙，看到各種可能，才知道許多種無限，他終於知道任何事情，都不是只有一種形式，從那一刻起，他選擇完全託付自己的希望，寄託在美妮卡的身上，提醒她，要相信自己。

「我每一次都會失敗，就如我第一次突破多重宇宙一樣。」

「但那至少帶領妳來到現在這一刻。」

《奇異博士2》其實在節奏上過於張狂，有時甚至未能節制，也不能算是森溫美最好的佳作之一，但作為Marvel迷，還是很難不愛這部電影，第一集看到史傳奇勇於接受自己的宿命，進入無止盡的輪迴，這一次就是看到史傳奇打破宿命，探索無限可能，兩集主題或許相悖，但都在於一個人如何去相信自己，調整自己與大千世界之間的關係，進而尋找真正的自己。

每一刻，每一個宇宙，我們都要充滿想像，我們都要充滿力量，即使不為人知，一聲不響，只能在種子破土前獨自生長，但終究會璀璨綻放，像是美妮卡，也像是史提芬史傳奇。

【同場加映】奇異博士｜MARVEL英雄片酬排名 「雷神」登現役一哥班尼迪最抵用（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】