駱達華拍網大《人蛇大戰》重現經典奸人演技　僅6分鐘戲份勁搶鏡

前「TVB御用奸角」駱達華近年專注在內地發展，接拍了不少網絡電影，近日一部他有份參演的《人蛇大戰》在串流平台上架，立即登上點撃排行榜冠軍。雖然戲中駱達華只有6分鐘戲份，但演出相當稱職，重現經典奸人演技，仲有性感女角有親熱戲，相當搶鏡！

駱達華演反派的嘴臉依舊惹人討厭。（電影截圖）

《人蛇大戰》講述因為人為過度開採，工業廢料隨意丟棄，導致美麗海島生態被破壞，變異怪物巨蛇攻擊人類。主人公陳朗靠著自己的勇氣帶領眾人逃生並犧牲性命保護家人，通過故事向人們發出了保護生態環境的預警，同時宣揚了團結、守護和愛的人性光輝。

突然出現香艷場面，叫觀眾措手不及。（電影截圖）

更多駱達華精彩演出畫面

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以上官方劇情講到咁偉大，但拍出來卻是另一回事，先不談電腦特效差劣等技術上的不足，劇情犯駁位甚多，故事說起來相當夾硬，不少網民更指出在抄襲《侏儸紀公園》，不過這些垢病都在絕大部份網大都會存在，所以觀眾都見怪不怪，縱然每看一部都會劣評，但又依然會繼續看下去。

睇張海報都聞到伏味…（電影海報）

講返駱達華，相信大家都記得他在TVB是「御用奸人」，尤其以《陀槍師姐》的演出最令觀眾印象深刻，雖然今次在《人蛇大戰》只有幾分鐘戲份，但他的演出沒有「揸流灘」，落足力演出。較可惜的是，劇情只講到他成功逃過一劫沒有被巨蛇殺死，但沒有交代其最終下場。