阿媽有咗第二個｜陳偉霆現身首映　回港見一街都係姜濤廣告︰厲害

由英皇電影製作，彭秀慧導演，毛舜筠、姜濤、Jer（柳應廷）領銜主演的《阿媽有咗第二個》，昨晚（10/8）於銅鑼灣時代廣場舉行首映。受MIRROR 停工影響，兩位主角姜濤與柳應廷未有出席首映禮，宣傳重任落到「阿媽」毛舜筠（毛姐）及導演彭秀慧身上。同場更是英皇戲院時代廣場開幕，大會特別邀請久未在香港露面的陳偉霆（William ）現身支持。

老闆楊受成博士出席戲院開幕儀式，陳偉霆陪伴左右。（梁碧玲 攝）

留港忙於拍攝新戲《爆裂點》的陳偉霆，最近就被傳媒拍與張家輝在深水埗取景拍攝，兒時經常到深水埗買電玩的陳偉霆，坦言一踏足深水埗就滿有回憶。「以前買完Game就會過對面食碗豬膶米，所以當日拍完戲都有衝動想去食一碗，可惜太多人又趕轉場冇做到，但我都有支持商戶，買了兩張SD卡。」

久未在港露面的陳偉霆，近日留港拍戲，並出席公司的戲院開幕。（梁碧玲 攝）

由於新戲有不少動作場面，所以拍攝期間都要落力操fit。陳偉霆：「都要戒糖戒碳水化合物兩個月，要忍口。」能夠留港拍戲，最開心不止Ｗilliam，還有陳媽媽。「我見到媽媽開心我都開心，之前媽媽都有北上探我，但因為要隔離，見到都心痛，所以希望大家畀多啲機會我返香港拍戲。」

陳偉霆有留意姜濤的冒起，但直言今日見到全場都被「姜糖」包圍，親身感受到其威力。（梁碧玲 攝）

戲院開幕電影是姜濤主演的《阿媽有咗第二個》，被問到會否認識姜濤，William 連番稱當然認識！「他主演的電影今日幫公司的戲院開幕，我見到好多粉絲。坦白講我長時間不在香港，今次返來都要惡補一下娛樂圈資訊，不過在街上見到好多廣告都是他，好厲害。」作為跳唱前輩的William ，又有冇留意姜濤的演出？「我都有睇過他的演出，跳得好好。」