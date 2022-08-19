《明日戰記》3日優先場爆滿　古天樂宣布追加IMAX版︰更細緻欣賞

由天下一電影製作，古天樂擔任電影總監製及主演，吳炫輝執導加上劉青雲、劉嘉玲、姜皓文、謝君豪主演以及張家輝友情客串，全城期待的香港首部科幻大製作《明日戰記》，將於8月25日香港盛大上映。而電影亦於今日（19/8）起一連三日舉行優先場，記者從預售情況看，首日門票已全數爆滿只剩最前位置或單丁座，反應不俗。



《明日戰記》由古天樂、劉青雲及劉嘉玲等一眾重量級巨星主演。（《明日戰記》電影花絮照）

今晚（19/8）晚上7點場次，已經爆滿，只剩下單丁位。（網頁截圖）

電影《明日戰記》將於下星期四（25/8）盛大上映，上星期率先放映傳媒優先場，隨後亦舉行電影節首映場，漸見口碑。於是在上畫前一星期，電影公司連續3日加推優先場，總場數達125場，令一眾機甲迷、科幻迷、電影迷，先睹為快。記者從預售情況看，首日門票已全數爆滿只剩前座或單丁位置，而接連兩日的場次，大部分亦只餘下最側及最前位置，可見全城大力支持。

+ 2

下星期上畫日，會同時增設IMAX版本。（《明日戰記》海報）

今日古天樂出席活動時，亦公布下星期四上映的《明日戰記》，將增設IMAX版本同步上映。作為首部於香港及澳門上映IMAX的香港科幻鉅製，片商同時釋出《明日戰記》IMAX版海報。電影總監製古天樂表示：「可以於IMAX上映我地當然非常開心，在IMAX制式下更能細緻地欣賞到我們《明日戰記》整個團隊製作的心血，定必非常震撼！」