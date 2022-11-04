季前賽｜49歲童愛玲做姜濤媽　《流氓醫生》演妓女顯不裸露的性感

正在熱播的ViuTV原創劇《季前賽》，昨晚（3/11）一集，飾演姜濤媽媽的童愛玲正式登場。現年49歲的童愛玲，是90年代的女神，因為跟黎明拍攝電訊廣告而走紅，更拍過不少電影作品。後來與台灣富商結婚，並誕下兒子後就淡出娛樂圈，專心照顧家庭。



童愛玲在《季前賽》飾演姜濤媽媽，因而被稱為「奶奶」。（《季前賽》劇照）

ViuTV原創劇《季前賽》正在熱播，現年49歲的童愛玲在劇中飾演姜濤媽媽，童愛玲出場後瞬間引起網民討論！（eileentung＠IG）

而電影作品中，尤以1995年上映的《流氓醫生》演出最令人印象深刻。電影由梁朝偉、劉青雲、杜德偉、許志安、鍾麗緹、徐濠縈、梁詠琪等人主演，甚至黃偉文Ｗyman都有客串一角，現在看來絕對星光熠熠，可一不可再。

《流氓醫生》星光熠熠，基本上冇一個你唔識，特別要留意螢光幕上仲有劉青雲。（電影海報）

梁朝偉留鬚的不羈樣子，的確殺死女！（影片擷圖）

妓女角色演出女人最痛

梁朝偉在《流氓醫生》中飾演劉文醫生，表面上吊兒郎當，但實則是個非常細心且擁有很高醫術的醫生，總是將同期醫學院同學左自傑（杜德偉 飾）比下去，令左自傑妒忌得來又要向高手請教。至於童愛玲，在戲中是飾演登龍街一名一樓一，與劉文醫生是朋友，而劉青雲飾演的探員，就對她起傾慕之情，想成為終身伴侶。

劉青雲為了童愛玲跟梁朝偉大打出手。（影片擷圖）

一代女神童愛玲做妓女的角色，劉青雲對她如痴如醉，但最後跟他坦言自己有病早將子宮切除，希望他別再花時間在自己身上。（影片擷圖）

赤裸揭真相

雖然青雲不介意對方身份，但童愛玲有苦自己知，事緣她因有病，早就找劉文醫生幫她做手術切除了子宮，她自覺不是一個完整的女人，所以不想接受對方的愛，於是一次坦白面對，在對方面前赤裸展示她的傷口，以證自己的不完美，希望他認真考慮。

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童愛玲1993年出演電影《火蝴蝶》而加入娛樂圈，後來在1994年跟黎明合作拍攝和記電訊廣告「天地線」之《天地情緣》，因而受到關注，然後就跟梁朝偉、劉青雲合作《流氓醫生》、在《旺角的天空》做任達華的女朋友，前後更有跟吳鎮宇、陶大宇、馮德倫、任賢齊、林家棟、方中信等人合作過，收割不少男神級人馬。

童愛玲當年因跟黎明合拍廣告而彈出。（網上圖片）

直到2002年6月，童愛玲跟初戀男友王敦民訂婚，翌年在美國註冊結婚，2004年誕下兒子王子毅（Kyle），之後她為了兒子減少了工作量，將重心都放在家庭和兒子身上，偶爾拍戲只是為了過過戲癮。

童愛玲早於2014年為兒子王子毅息影，但近年不時都會出席活動。（童愛玲IG）

後來因為兒子一場大病，令童愛玲決定正式息影，2014年淡出娛樂圈，去到外國陪兒子讀書，她曾表示不會因此而感到遺憾，反而覺得人生去到一個新階段。而童愛玲亦不時在個人Instagram上傳最新照片，雖然有明顯美圖，但樣子看來變化不大，她更不時會在IG上分享日常以及自己可愛的狗狗，影迷未至於完全了解不到她的近況。

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