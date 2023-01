奧斯卡2023｜楊紫瓊奪影后機會增？對手涉不當拉票遭調查或DQ

影壇盛事「第95屆奧斯卡金像獎」入圍名單於香港時間24日出爐,其中《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once;媽的多重宇宙)除了女主角楊紫瓊角逐影后,男配角關繼威也獲提名,共入圍11項,成為本屆奧斯卡最大黑馬。



而其他提名女主角的演員則包括姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett;凱特布蘭琪)、安娜德哈瑪斯(Ana de Armas)、安哲雅麗絲布洛(Andrea Louise Riseborough)及米雪威廉絲(Michelle Williams;蜜雪兒威廉絲)。

不過,美國電影藝術和科學學會(The Academy of Motion Picture Arts and Sciences)日前竟爆出正在對安哲雅麗絲布洛的提名進行審查,原因曝光後也引起兩極熱議。

由安哲雅麗絲布洛主演的《致萊斯利》(To Leslie)講述單身母親萊絲莉中了彩票幾年後就揮霍一空,在這段日子她抽煙、酗酒,遭眾人嫌棄,甚至連兒子也離去,直到遇見了由Marc Maron飾演的「斯威尼」,在其幫助下展開一段完成自我救贖的旅程。

雖然安哲雅以《致萊斯利》角逐奧斯卡影后,但該片是奧斯卡提名影片中史上票房最低之一,只有27000美元,還爆出電影公關經費預算太低,還得由主演兼執行製作人安哲雅自行出資宣傳。

對此,安哲雅和導演邁克爾莫里斯(Michael Morris)與電影團隊邀請了不少名人,包括查理絲花朗(Charlize Theron;莎莉賽隆)、桂莉芙柏德露(Gwyneth Paltrow;葛妮絲派特洛)、珍妮花安妮斯頓(Jennifer Aniston;珍妮佛安妮斯頓)等知名演員出席了特映會,該片也獲得了不少圈內人的公開肯定。

外媒《Variety》報道,藉名人影響力為電影宣傳竟引起安哲雅提名影后的質疑,但至今並無證據顯示此舉違反規定,且尚未有任何投訴,但美國影藝學院仍會在31日開會審查此事,「會議是為了保證奧斯卡競爭的公平」。

不過,《致萊斯利》的另一宣傳舉動卻再度引起爭議,只因電影官方IG日前引用了《芝加哥太陽報》專欄影評人李察洛普(Richard Roeper)發表的「2022年十大電影」PO文,他在文中寫下:「儘管我很欣賞凱特布蘭琪在《TÁR》(塔爾)中的表現,但今年我最喜歡的一位女演員就像是變色龍一樣,她就是導演邁克爾莫里斯執導,關於一位母親在生命最後的十字路口掙扎的安哲雅麗絲布洛!」

此舉被網友認為,《致萊斯利》的宣傳直接違反了美國影藝學院「提及、引用其他提名人」的規定,特別是該規定明確禁止「任何以作品名稱或標題相比較」(即「拉踩」之意)。雖然《致萊斯利》只是轉發影評人的PO文,而非親自發文撰寫該文章,但此舉仍引起批評聲浪,目前《致萊斯利》已將該轉發刪除。

除了上述爭議,更爆出電影團隊私下曾聯繫美國影藝學院成員「拉票」,其中作為美國影藝學院成員之一的演員法蘭西絲費雪(Frances Fisher)除了發文盛讚《致萊斯利》及安哲雅在片中的精彩表現外,還直接喊話其他學院成員:「如果演員部門的1302位成員中有218位投票給安哲雅,那麼她就可以抱走一座奧斯卡了!」

雖然此舉同樣違反奧斯卡相關規定,但也沒有證據證明法蘭西絲費雪此舉與《致萊斯利》有任何直接關係。

