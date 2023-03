影評｜郭富城由《誓不低頭》的油脂飛　到《風再起時》的磊樂

丈夫是一般的觀眾,曾經我寫影評時,他一星期陪我看五部戲,平均有四部以上都會瞓覺。我常打趣說:「如果嗰部戲我老公可以睇晒,而全程冇瞌眼瞓,就證明係好戲。」最近他陪我睇《斷網》及《風再起時》,由頭睇到尾,散場時還附上一句:「淨係睇梁朝偉彈琴同郭富城跳舞嗰一幕,已經值回票價。」對!一般觀眾不像我們所謂的影評人,評故事、評服裝、評美術、評攝影、評剪接,毫不留情口誅筆伐易,純粹簡單欣賞電影難,「當一張戲飛$120,12個金像獎金馬獎得主,除開$10個,抵啦!」丈夫說,我笑說:「咁我想用$50支持郭富城 、$50支持翁子光。」

撰文︰鄧明儀(文章原題︰由《誓不低頭》的油脂飛到《風再起時》的磊樂)

「由舞台皇者,轉型成為金像影帝;由飾演雷洛個仔,到今日演磊樂。」(《風再起時》劇照)

對我來說,一連兩日看罷《斷網》及時《風再起時》,前者郭富城飾演愛女如命的網絡奇才,親身上陣演多場危險打鬥動作致遍體鱗傷;後者飾演有勇無謀的癡情探長磊樂,明明是韓媒口中的「雕塑美男」,卻為了配合名成利就後的暴發戶感覺而增肥,將六嚿腹肌變成5個月大肚腩,還挺著一雙會演戲的大眼睛,就連暑假當期的《掃毒3︰人在天涯》仍然是郭富城的天下。終於明白早前月巴氏撰寫的《郭富城作為演員時》,文中所指的「這是一個長達三十年的工程,讓一個偶像,以外力配合自身努力,打磨到,成為一個演員。」

飾演有勇無謀的癡情探長磊樂,明明是韓媒口中的「雕塑美男」,卻為了配合名成利就後的暴發戶感覺而增肥。(《風再起時》劇照)

暑假仍然有郭富城壓場。(《掃毒3︰人在天涯》劇照)

由電視台舞蹈員,成為四大天王;由舞台皇者,轉型成為金像影帝;由飾演雷洛個仔,到今日演磊樂;由《動起來》,到《風再起時》;由昔日演張國榮細佬、劉德華兒子,到今日拍梁朝偉絕不被比下去;由當年幾迷死港女的《安娜馬德蓮娜》游永富及《小親親》章戎,到後來刻意擺脫靚仔形象,演憶妻成狂的孫兆仁(《三岔口》)爛賭老竇周祥勝(《父子》)、A+B+C+偵探陳探,肺癌露宿者阿搏(《麥路人》)等,甚至憑《踏血尋梅〉臧Sir成為首位憑三級片封「金像影帝」之天王。當其他天王已淡出香港影壇時,他仍然默默地堅持演好每個港產片角色,回想1987年在《鐳射青春》演跳舞員及《誓不低頭》演油脂飛的他,今日彷彿挾周星馳口吻叼着煙在說:「其實,我係一個演員。」

由頭睇到尾,散場時還附上一句:「淨係睇梁朝偉彈琴同郭富城跳舞嗰一幕,已經值回票價。」(《風再起時》劇照)

至於支持翁子光,没什麼,只是難得有一個「別人笑我太瘋癲,我笑他人看不穿的」癲佬,竟然夠膽死將「醉生夢死,過眼雲煙」的40年香港情懷,貪心地統統放進電影裏,那管別人奚落它是吳宇森《英雄本色》或是王家衛《花樣年華》「山寨版」,總之,老子就係要拍一部有今生無來世的翁子光版《東邪西毒》。正如片末南江說:「我一直以為,我比你聰明,但原來,我真係聰明過你。聰明嘅人,唔係要清楚自己做啲乜,而係要清楚自己唔好做啲乜!」喂,翁大導,死而無憾啦!

最後,梁朝偉及許冠文的完美,已經無需錦上添花了!但值得一提,希望用餘下的$20支持戲中的滄海遺珠~春夏、徐天佑、林耀聲。

梁朝偉及許冠文的完美,已經無需錦上添花了!(《風再起時》劇照)

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18),視兒子為平生唯一的傑作,相信育兒該是365日365度都幸福,認為每個孩子都值得最快樂的教養!

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」