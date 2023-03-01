影評｜郭富城由《誓不低頭》的油脂飛　到《風再起時》的磊樂

丈夫是一般的觀眾，曾經我寫影評時，他一星期陪我看五部戲，平均有四部以上都會瞓覺。我常打趣說：「如果嗰部戲我老公可以睇晒，而全程冇瞌眼瞓，就證明係好戲。」最近他陪我睇《斷網》及《風再起時》，由頭睇到尾，散場時還附上一句：「淨係睇梁朝偉彈琴同郭富城跳舞嗰一幕，已經值回票價。」對！一般觀眾不像我們所謂的影評人，評故事、評服裝、評美術、評攝影、評剪接，毫不留情口誅筆伐易，純粹簡單欣賞電影難，「當一張戲飛$120，12個金像獎金馬獎得主，除開$10個，抵啦！」丈夫說，我笑說：「咁我想用$50支持郭富城 、$50支持翁子光。」

撰文︰鄧明儀（文章原題︰由《誓不低頭》的油脂飛到《風再起時》的磊樂）

「由舞台皇者，轉型成為金像影帝；由飾演雷洛個仔，到今日演磊樂。」（《風再起時》劇照）

對我來說，一連兩日看罷《斷網》及時《風再起時》，前者郭富城飾演愛女如命的網絡奇才，親身上陣演多場危險打鬥動作致遍體鱗傷；後者飾演有勇無謀的癡情探長磊樂，明明是韓媒口中的「雕塑美男」，卻為了配合名成利就後的暴發戶感覺而增肥，將六嚿腹肌變成5個月大肚腩，還挺著一雙會演戲的大眼睛，就連暑假當期的《掃毒3︰人在天涯》仍然是郭富城的天下。終於明白早前月巴氏撰寫的《郭富城作為演員時》，文中所指的「這是一個長達三十年的工程，讓一個偶像，以外力配合自身努力，打磨到，成為一個演員。」

飾演有勇無謀的癡情探長磊樂，明明是韓媒口中的「雕塑美男」，卻為了配合名成利就後的暴發戶感覺而增肥。（《風再起時》劇照）

暑假仍然有郭富城壓場。（《掃毒3︰人在天涯》劇照）

由電視台舞蹈員，成為四大天王；由舞台皇者，轉型成為金像影帝；由飾演雷洛個仔，到今日演磊樂；由《動起來》，到《風再起時》；由昔日演張國榮細佬、劉德華兒子，到今日拍梁朝偉絕不被比下去；由當年幾迷死港女的《安娜馬德蓮娜》游永富及《小親親》章戎，到後來刻意擺脫靚仔形象，演憶妻成狂的孫兆仁（《三岔口》）爛賭老竇周祥勝（《父子》）、A+B+C+偵探陳探，肺癌露宿者阿搏（《麥路人》）等，甚至憑《踏血尋梅〉臧Sir成為首位憑三級片封「金像影帝」之天王。當其他天王已淡出香港影壇時，他仍然默默地堅持演好每個港產片角色，回想1987年在《鐳射青春》演跳舞員及《誓不低頭》演油脂飛的他，今日彷彿挾周星馳口吻叼着煙在說：「其實，我係一個演員。」

由頭睇到尾，散場時還附上一句：「淨係睇梁朝偉彈琴同郭富城跳舞嗰一幕，已經值回票價。」（《風再起時》劇照）

至於支持翁子光，没什麼，只是難得有一個「別人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿的」癲佬，竟然夠膽死將「醉生夢死，過眼雲煙」的40年香港情懷，貪心地統統放進電影裏，那管別人奚落它是吳宇森《英雄本色》或是王家衛《花樣年華》「山寨版」，總之，老子就係要拍一部有今生無來世的翁子光版《東邪西毒》。正如片末南江說：「我一直以為，我比你聰明，但原來，我真係聰明過你。聰明嘅人，唔係要清楚自己做啲乜，而係要清楚自己唔好做啲乜！」喂，翁大導，死而無憾啦！

最後，梁朝偉及許冠文的完美，已經無需錦上添花了！但值得一提，希望用餘下的$20支持戲中的滄海遺珠～春夏、徐天佑、林耀聲。

梁朝偉及許冠文的完美，已經無需錦上添花了！（《風再起時》劇照）

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18），視兒子為平生唯一的傑作，相信育兒該是365日365度都幸福，認為每個孩子都值得最快樂的教養！

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」