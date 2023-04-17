金像獎2023｜楊詩敏曾視邵子風為夫　遭背叛仍扮情侶︰愛得沒自尊

《第四十一屆香港電影金像獎》昨晚（16/4）假文化中心舉行，蝦頭（楊詩敏）憑《正義迴廊》唐文珊一角，首次提名最佳女配角，賽前呼聲極高，可惜未能一擊即中，輸給《飯戲攻心》的王菀之。一直予人感覺嘻嘻哈哈的蝦頭，其實自小已有不愉快童年經歷，而感情路上更是崎嶇難行，曾公開戀情，認定是丈夫的邵子風，更被揭背叛出軌，隨後更指原來早就分手只是男方有情緒病，要繼續扮情侶，難怪蝦頭在訪問時以「最沒自尊的一次」來形容這段感情。



楊詩敏的戲份不多，但就是全片最感情用事一人，變相特別搶眼。（《正義迴廊》劇照）

愛上比自己大11歲男人

蝦頭楊詩敏成長期間經常拍拖，從來都不缺男伴，她歸咎於因自小缺乏父愛。蝦頭是父母兩邊家庭的第一個小孩，起初是萬千寵愛，及後父母出現感情問題，更決定離婚，一時間的落差令蝦頭無法接受，自此不時離家出走，又沉醉於拍拖世界，渴望得到愛的感覺。她由特別喜愛年紀大的男人，自言真真正正的第一次拍拖，應該是18歲之後，男的比她大11年。

除了戀愛，楊詩敏覺得戲劇最可以幫助我。「令自己有種療癒感覺，透過每個角色更清楚自己。」（葉志明 攝）

入到娛樂圈，最為人記得的一段戀情，是2015年公開跟經理人邵子風的一段情，二人不時以情侶檔身份出席各活動非常恩愛，更極速在西貢同居。到後期二人感情穩定，楊詩敏更曾經為給男友驚喜，在三個月內成功收身，減掉35磅，體重由高峰期153磅，減到得118磅，目的就是要成為一個真正有吸引力的女人，而那段期間進行的地獄式減肥，更寫成書《蝦哈笑Keep Fit通勝》，跟大家分享成果。

蝦頭的減肥方法，離不開忌食宵夜、多做運動、減慢飲食速度，所以歸根究底，是你有沒有一份堅持的心。（網上圖片）

曾視邵子風為終身伴侶

從外人看，二人感情穩定，在當事人眼中，也認定對方是終身伴侶，但後來在訪問看到的是另一景象。蝦頭提過當時曾問對方幾時迎娶自己，對方以不同藉口拖延，更曾以有躁鬱症為由，自始婚期不了了之。 直到2018年，邵子風突然被爆背着楊詩敏與一位女生視像對話調情，還向女方索吻，隨後他在網上發千字文，宣布與楊詩敏早其實早在2017年6月已經分手，強調分手不涉及第三者。

更叫人感意外，是邵子風感激楊詩敏對受抑鬱困擾的他不離不棄，甚至繼續假扮女友，如常出席親友聚會，給予自己無限量的支持。聲稱如果人生路上沒有楊詩敏，可能自己已經想不開：「抱歉過去10個月，蝦頭為了配合我、顧及我感受，一直幫我掩飾我們的關係，甚至在新年如常和我到親友家拜年，太委屈她了。」

楊詩敏未有因為今次憑正角色入圍，而選擇日後減少拍喜劇。「演員是被動的。」（葉志明 攝）

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楊詩敏後來亦曾在陳志雲主持的YouTube節目《Stephen．傾》，眼濕濕地重提這段感情。「每一段感情都奮不顧身全情投入，如果最傷真係剛剛呢段，因為呢段關係太複雜，兩個人都係唔太識愛自己，唔太識愛人。佢又係我經理人又一齊創作，工作上有爭吵，返到屋企又見到，好多嘢儲埋解決唔到。同埋佢有躁鬱症我情緒都好差，到某一個位覺得好似攬住一齊死，我自己情緒都唔太搞得掂所以覺得真係要分開。」

蝦頭楊詩敏提起與邵子風一段情不禁落淚。

有人認為感情工作分開對大家都有好處，但原來蝦頭正正希望公私事一起處理：「兩個人可以一齊進步好似夥伴咁係好完美，我學到嘅係自己仲未識點愛人，而家知係要先愛自己。我係嗰啲為仔死為仔亡為仔唔知去咗邊鋪床嘅人，會無咗自己，我都係呢幾年先搵返自己。本身係想過一世，但真係破裂得太緊要。依家狀態係未準備好開展一段新感情，心態上仲覺得自己未夠好，寄情喺工作上，其實唔係無人喺身邊，係我唔想開展一段新戀情，唔係無人要呀。」