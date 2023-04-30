鄭秀文兩臂紋身被內地電視台打厚格　網民笑詭異：以為胳膊被斬了

鄭秀文（Sammi）早前獲封金像獎后，身穿黑色平口透視裙領獎，露出兩臂的紅字紋身，十分搶眼。最近內地廣東珠江電視台轉發片段，就遵守「限娛令」將Sammi的紋身打厚格，令手臂上一大片肉色半透明長方格跟住她動來動去，效果詭異。其實Sammi紋身是近年的事，不少人好奇紋身內容是什麼，以下就會逐格放大揭曉！



鄭秀文（Sammi）早前憑《流水落花》榮獲金像獎「最佳女主角」獎，她行紅地氈及領獎時，先後著上兩套黑色戰衣，而兩臂的紅字紋身十分搶眼，亦隱約見到腰間都有紋身。內地一向都有「限娛令」，對Hip Hop、紋身的藝人有限制，如吳尊早年上《爸爸去哪兒5》，紋身都全被打格蓋掉，而廣東珠江電視台近日轉播Sammi攞金像獎的短片時，都為她兩臂打上大片厚格，有網民就截圖取笑效果有如「行走馬賽克」。

金像獎直播時的原畫面，見到Sammi臂上有紅字紋身。（節目截圖）

但廣東珠江轉播時，Sammi的兩臂被打上兩片長方形厚格，效果很不自然。（twitter圖片）

內地網民在Twitter截圖並發文，寫住：「鄭秀文左右手臂紋身，慘遭廣東珠江頻道打馬賽克，在片段中彷彿帶上兩條馬賽克在領獎。」網民直指效果詭異，留言：「一直不是很理解紋身怎就不能在公共場合展示了？就是在自己身上畫點畫而已，又沒影響別人，不過一想這是China倒也合理。」「不知道還以為兩條胳膊被砍了。」有網民又建議說：「正確的做法：左臂貼一個天草丹參保心茶廣告，右臂貼一個補肺丸廣告，莎普愛思和舒筋健腰丸輪替，最後是種牙廣告和近視摘鏡廣告。」此外，也有不少人好奇到底Sammi紋了些什麼，會否是敏感字句等。

部分內地網民對事件的感想和建議。（twiiter截圖）

其實Sammi紋身是近年的事，早在15年，她已公開講過自己偏愛紅線紋身，對此情有獨鍾。到19年演唱會期間，她貼上穿運動裝的照片，手臂和腰間位置有黑字紋身，當時有傳是因經歷完「安心偷食」後為了謹記傷痛而紋上去，但其實手臂紋身字樣只是「Show me, Love me」「Follow Mi」「Thanks for loving Mi」等，呼應演唱會主題「#FOLLOWMi」，其後Sammi亦表示這些只是印水紙，非真紋身，僅腰間的紋身是真的。

15年，Sammi已講過自己偏愛紅線主調紋身，難怪後來的紋身都是紅色為主。（facebook：鄭秀文Sammi Cheng）

19年演唱會期間，Sammi曾展示手臂和腰間紋身，但原來當時手臂上的「紋身」只是暫時性，非真紋身。（Instagram：sammi_chengsauman）

不過，至去年Sammi手臂上就的確增添了紅字紋身，至少有四句字句、一個圖案，還有手腕上的紅線，到底紋身內容是什麼？雖然字體偏潦草，但記者還是盡力找出答案。首先，右臂上的紋身大約是「See Miracles in life everyday」，中間還有一個「W」開首的字，但就太潦看不清楚，但整體是叫人每日發掘生命的奇蹟；另外，右手手腕亦簡單紋了個「faith」字，是「信心」的意思。

Sammi兩邊手臂，至少有四句紅字紋身及一個圖案紋身。（資料圖片）

另一句戰衣上，亦見到Sammi腰間的黑字紋身，不過就睇唔清楚完整內容。（資料圖片/梁碧玲攝）

左手前臂除了紅線外，還有一句「Love each other and love is kind」，都是宣揚要互相去愛的訊息，而「Love is kind」則是《聖經》哥林多前書13:4中的「愛是恆久忍耐又有恩慈」的「恩慈」部分，與Sammi信仰吻合。至於左邊前臂，紋身為「always bring your own Sunshine, passion & love」，鼓勵人要帶給自己陽光、熱誠和愛。整體而言，幾句紋身都是十分正面的訊息，不過在「限紋身令」之下，當然一概不能倖免。

請按下圖睇清楚Sammi手臂的紋身內容：