鄭秀文兩臂紋身被內地電視台打厚格　網民笑詭異：以為胳膊被斬了

鄭秀文(Sammi)早前獲封金像獎后,身穿黑色平口透視裙領獎,露出兩臂的紅字紋身,十分搶眼。最近內地廣東珠江電視台轉發片段,就遵守「限娛令」將Sammi的紋身打厚格,令手臂上一大片肉色半透明長方格跟住她動來動去,效果詭異。其實Sammi紋身是近年的事,不少人好奇紋身內容是什麼,以下就會逐格放大揭曉!



鄭秀文(Sammi)早前憑《流水落花》榮獲金像獎「最佳女主角」獎,她行紅地氈及領獎時,先後著上兩套黑色戰衣,而兩臂的紅字紋身十分搶眼,亦隱約見到腰間都有紋身。內地一向都有「限娛令」,對Hip Hop、紋身的藝人有限制,如吳尊早年上《爸爸去哪兒5》,紋身都全被打格蓋掉,而廣東珠江電視台近日轉播Sammi攞金像獎的短片時,都為她兩臂打上大片厚格,有網民就截圖取笑效果有如「行走馬賽克」。

金像獎直播時的原畫面,見到Sammi臂上有紅字紋身。(節目截圖)

但廣東珠江轉播時,Sammi的兩臂被打上兩片長方形厚格,效果很不自然。(twitter圖片)

內地網民在Twitter截圖並發文,寫住:「鄭秀文左右手臂紋身,慘遭廣東珠江頻道打馬賽克,在片段中彷彿帶上兩條馬賽克在領獎。」網民直指效果詭異,留言:「一直不是很理解紋身怎就不能在公共場合展示了?就是在自己身上畫點畫而已,又沒影響別人,不過一想這是China倒也合理。」「不知道還以為兩條胳膊被砍了。」有網民又建議說:「正確的做法:左臂貼一個天草丹參保心茶廣告,右臂貼一個補肺丸廣告,莎普愛思和舒筋健腰丸輪替,最後是種牙廣告和近視摘鏡廣告。」此外,也有不少人好奇到底Sammi紋了些什麼,會否是敏感字句等。

部分內地網民對事件的感想和建議。(twiiter截圖)

其實Sammi紋身是近年的事,早在15年,她已公開講過自己偏愛紅線紋身,對此情有獨鍾。到19年演唱會期間,她貼上穿運動裝的照片,手臂和腰間位置有黑字紋身,當時有傳是因經歷完「安心偷食」後為了謹記傷痛而紋上去,但其實手臂紋身字樣只是「Show me, Love me」「Follow Mi」「Thanks for loving Mi」等,呼應演唱會主題「#FOLLOWMi」,其後Sammi亦表示這些只是印水紙,非真紋身,僅腰間的紋身是真的。

15年,Sammi已講過自己偏愛紅線主調紋身,難怪後來的紋身都是紅色為主。(facebook:鄭秀文Sammi Cheng)

19年演唱會期間,Sammi曾展示手臂和腰間紋身,但原來當時手臂上的「紋身」只是暫時性,非真紋身。(Instagram:sammi_chengsauman)

不過,至去年Sammi手臂上就的確增添了紅字紋身,至少有四句字句、一個圖案,還有手腕上的紅線,到底紋身內容是什麼?雖然字體偏潦草,但記者還是盡力找出答案。首先,右臂上的紋身大約是「See Miracles in life everyday」,中間還有一個「W」開首的字,但就太潦看不清楚,但整體是叫人每日發掘生命的奇蹟;另外,右手手腕亦簡單紋了個「faith」字,是「信心」的意思。

Sammi兩邊手臂,至少有四句紅字紋身及一個圖案紋身。(資料圖片)

另一句戰衣上,亦見到Sammi腰間的黑字紋身,不過就睇唔清楚完整內容。(資料圖片/梁碧玲攝)

左手前臂除了紅線外,還有一句「Love each other and love is kind」,都是宣揚要互相去愛的訊息,而「Love is kind」則是《聖經》哥林多前書13:4中的「愛是恆久忍耐又有恩慈」的「恩慈」部分,與Sammi信仰吻合。至於左邊前臂,紋身為「always bring your own Sunshine, passion & love」,鼓勵人要帶給自己陽光、熱誠和愛。整體而言,幾句紋身都是十分正面的訊息,不過在「限紋身令」之下,當然一概不能倖免。

請按下圖睇清楚Sammi手臂的紋身內容: