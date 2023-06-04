一舞傾城｜ 王晶反擊李婉華批評教壞細路：响TVB都屎戲之王

壬王晶製作劇集《一舞傾城》近日熱播，劇情引起網民熱烈討論，定居加拿大的李婉華亦加入戰團，日前在個人影片頻道「豪華博客」，公開批評《一舞傾城》劇情露骨教壞細路：「套戲講來講去都係媽媽生點叫個客去買處，一定要講係處女，要好多錢買，大佬，你放在乜嘢時間播？用來撼ViuTV呀！我都以為係《華燈初上》咁，你可以拍到《胭脂扣》咁，但佢每一句對白都係講（處女）」，而林子博亦加入討論，直指《一舞傾城》尺度過大「不如播四仔算」。

《一舞傾城》劇情露骨引熱議，連李婉華都公開批評一番。（影片截圖）

王晶出Post反擊李婉華與林子博。（網上截圖）

昨日（3日）王晶在微博出Post反擊，嘲諷李婉華與林子博為過氣藝人及奀星，仲話李婉華「戲屎」，合作過一次剪走大量戲份：「我一向很少為自己作品的被評論辯解，但這兩天看到V竟找了一個過氣四線，一個走路黃絲十八線來批評，我激到笑！搵五毛都出多少少錢吖！Richard！咁孤寒！李婉華响TVB都屎戲之王，我電影用過一次嚇到剪左大半，响度扮識，識就唔駛冇得撈死埋响加拿大啦！仲有个乜嘢博，去英國都冇得博㗎啦，去執垃圾啦！想响網上欺凌阿叔？因住你D仔女比鬼仔欺凌好過啦，都懵盛盛！」

網民指李婉華在《至尊三十六計之偷天換日》中的演出亦相當意識不良，批評《一舞傾城》屬「五十步笑百步」。（電影截圖）

與梁家輝的「情慾戲」大膽又好笑。（電影截圖）

翻查資料，李婉華曾參演王晶執導的1993年電影《至尊三十六計之偷天換日》，飾演第二女主角，論戲份及搶戲程度不比第一女主角鍾麗緹少，仲同梁家輝有一場意識大膽又好笑的情慾戲，有網民出Post回帶這一幕戲，指李婉華都演過意識不良的劇情，鬧《一舞傾城》屬「五十步笑百步」。

重溫李婉華在《至尊三十六計之偷天換日》演出