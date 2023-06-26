黃秋生黃子華吳鎮宇劉青雲張達明世紀同框　獨欠呢位影帝就齊腳！

黃秋生早前貼出與劉兆銘（Ming Sir）及劉青雲的合照，獲過萬人讚好。而他昨日再貼另一張陣容強大的「世紀合照」，他與邱禮濤導演、黃子華、吳鎮宇、劉青雲及張達明去日本餐廳用餐，除了邱禮濤之外，一睇就知這五位演員是96年電影《衝鋒隊：怒火街頭》（由已故導演陳木勝執導）的聚會！網民都很喜歡這個神級陣容，更笑稱這張飯枱是「神枱」，希望將來六位能合作拍戲。

秋生早前貼上與劉兆銘及劉青雲的合照。（facebook：黃秋生 Anthony Perry ）

（左起）黃秋生、邱禮濤、黃子華、吳鎮宇、劉青雲及張達明世紀同框。（Instagram：anthonyperrywong）

其實幾位影帝級人馬不但經常在電影碰頭，私底下一向是好兄弟。青雲結婚時，鎮宇做伴郎，黃秋生、黃子華、張達明等則做兄弟；到鎮宇02年在泰國搞婚禮時，兄弟團亦差不多，只不過當時是黃子華做伴郎，青雲做兄弟。工作上，青雲跟鎮宇自《衝鋒隊：怒火街頭》起更七次在電影合作，不過對上一次已數到05年的《鬼馬狂想曲》，幸好早前青雲第三次獲封影帝時，透露過有機會再同鎮宇拍戲，相信網民都極之期待。

鎮宇（左）和青雲首次一齊拍戲，是96年的《衝鋒隊：怒火街頭》。（《衝鋒隊：怒火街頭》劇照）

02年，鎮宇娶老婆時，子華做伴郎、達明做兄弟，而青雲和郭藹明兩公婆亦分別做兄弟和姊妹！（VCG）

除此之外，由於90年代尾至00年初鎮宇曾經踩過界，跟子華與達明開棟篤笑《鬚根Show》及《鬚根Show2》，三位自此Friend過打Band，鎮宇曾在訪問中透露：「喺呢個世界我淨係識青雲同達明，已經代表識晒成個娛樂圈，當年秋生都係因為同青雲合作先識得我們，後來家輝都加入。」明明張家輝都屬於呢個圈子，可惜今次唔見人，粉絲都話有埋佢就齊腳！

吳鎮宇、劉青雲、黃秋生、黃子華、張達明和黎耀祥相識多年，分屬好友。（微博圖片）

吳鎮宇、劉青雲、黃秋生、張家輝私交甚篤，家輝更曾表示希望有日能四兄弟一齊開戲，可惜今次唔見人！（資料圖片）

至於邱禮濤，跟秋生可謂合作無間，打從《八仙飯店之人肉叉燒包》起，再到《的士判官》、《伊波拉病毒》以及近年的《失眠》等，都是港產片經典。