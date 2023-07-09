職業特工隊7｜實拍60公里車速上對決　導演︰湯告魯斯的做事方式

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的新作《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission：Impossible—Dead Reckoning Part One），於昨日（7月8日）正式在香港上映。預告有中除了騎電單車跳崖成話題，仲有一幕在時速達60公里的火車頂上對戰，都一樣令人拍案叫絕。

湯告魯斯喜歡嚟真，呢幕車頂決鬥都係真。（《職業特工隊：死亡清算上集》劇照）

在《職業特工隊：死亡清算上集》中，騎電單車跳懸崖，學習危險性高的速降飛行，原來都未夠，預告仲有一條在火車頂上對戰的場面，當大家以為是CG效果，在最新的幕後花絮片中就看到，湯告魯斯與對戰的演員Esai Morales就進行拍攝的戲份。意味著他們真正被綁在火車頂部，隨著火車在挪威的山谷中飛馳。

拍攝時已見到劇組在車頂上等開工。（網上圖片）

編劇和導演基斯杜化麥哥利（Christopher McQuarrie）表示：「當我們開始談論這部電影的冒險感和動作場面時，我們一直想在火車上拍攝一場動作場景。我們想要利用之前電影的經驗，將其應用於實際情況，並將這場火車追逐場景提升到另一個層次。」

湯告魯斯在車頂跟大家打招呼，拍攝地正在挪威。。（網上圖片）

導演還補充︰「如果我們想要摧毀它，必須要建造一頭火車。還要設計所有可以在真實火車軌道上運行的不同火車車廂。」在拍攝期間，火車的速度達到了每小時60公里。這似乎很瘋狂，但劇組卻當它是家常閒事。連導演都覺得在時速60公里的火車頂上拍打鬥戲，確實是一場試煉。「但這就是湯告魯斯的做事方式。」導演說。