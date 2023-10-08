周潤發臨時辭演《赤壁》成遺憾　吳宇森承認難再合作︰好困難

年屆77歲的香港大導演吳宇森，即使10年前曾患喉癌，要到美國接受治療，康復後便再次投入工作，2017年拍下《追捕》，今年更有全新電影《Silent Night》，挑戰零對白交代劇情。電影將於今年12月上畫，吳宇森最近接受美國傳媒訪問，除了談及新作，亦有被問到有冇機會再跟銀幕最佳拍檔周潤發合作時，他都直言︰「好困難！」



吳宇森新作《Silent Night》即將上映，開始接受外國傳媒訪問。（資料相片）

新作男主角受襲後失聲，故全片索性以零對白拍攝。（《Silent Night》預告截圖）

吳宇森與周潤發自1986年拍下《英雄本色》，既創下時代經典，亦令二人走出事業的低谷，可謂共過患難，隨後的《喋血雙雄》（1989）、《縱橫四海》（1991），以及勇闖荷里活前最後一部港片《辣手神探》 （1992），都成為港人耳熟能詳的電影作品。2008年吳宇森發展內地市場，開拍大製作兩集《赤壁》，更約定由發哥飾演周瑜一角，可惜中途發哥突然辭演，令電影癱瘓著，慶幸梁朝偉願意拔刀相助，接演周瑜一角，才得以順利拍攝。

《辣手神探》是吳宇森到荷里活發展前，最後一部港產片。（《辣手神探》截圖）

吳宇森︰我們都已經漸老

事件擾攘多時，雖最終平息了，但無疑二人心目中定會留有根刺，吳宇森在今次訪問中，記者問及將來會否有機會再跟周潤發合作，吳宇森便直接回應：「好困難！」不過吳導所指的困難，在於再難找到合適的劇本。「我們都已經漸老，我仍想像奇連伊士活（Clint Eastwood）般，拍那些讓主角重拾昔日光輝的電影。」

對於捐出56億巨額身家的傳言，周潤發表示一切財政管理由發嫂陳薈蓮負責，自己並不清楚金錢流向。（視覺中國）

周潤發於記者會上表示並不太在意自己「死訊」的虛假消息。（視覺中國）

周瑜一角原定是周潤發主演，最後要急急找梁朝偉頂上。（《赤壁》劇照）

至於對周潤發這位舊戰友，吳導仍然有讚冇彈，讚他是位傑出演員，又指大家都是來自貧窮家庭，在創作《英雄本色》時，很多對白二人都感同身受，「他失敗了3年，大家取笑他（票房毒藥），由他演的電影都仆直，而我亦遇上同樣情況，同樣被人取笑，所以他覺得我創作的對白，就似打從他心底的說話。」

吳宇森一直醉心動作片，年屆77歲都仍未言休。（資料相片）

狂加片酬並附上50頁條款

其實當年發哥辭演《赤壁》，掀起過一番爭拗，有指發哥在合約有共識，正要開拍時，突然要求加片酬，由原定的500萬美金加票房分紅，變成4000萬並要一次過支付，縱使後來達成分兩期付清，但發哥那邊又寄出一份多達50頁紙的條款協議書，當中有多項要求是難以履行，包括每天只開工4小時，最終不歡而散。後來發哥表示並非片酬問題，而是遲遲未收到劇本，又指以國語演繹對白需要時間訓練，不敢草草應承，但後來監製張家振亦拿出證據證絕無此事，最後發哥要公開道歉事件告一段落。