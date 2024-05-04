室內遊樂場11大推介｜漆彈大戰／滑雪衝浪／賽車場　下雨天必去

室內好去處2024｜室內運動場地11大推介！踏入梅雨季，天氣潮濕又常常下雨，究竟有咩地方好去？《香港01》「好食玩飛」頻道整合11大室內好去處及室內運動場地，有刺激好玩的漆彈大戰、滑雪衝浪及賽車場；有大人小朋友都適合玩的滾軸溜冰場、彈床樂園、運動電競遊戲等，就算留在室內都可以盡情放電！



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室內運動場推介【1】Super Sports Park —— 全港最大室內運動場

鄰近奧海城的「Super Sports Park」佔地面積達50,000平方呎，是目前全港最大的室內運動場！Super Sports Park提供超過20種體能挑戰設施，有攀岩牆、空中飛索、滑板公園、室內單車遊戲等刺激體驗；彈珠足球、投籃挑戰、保齡球等球類運動；滾軸溜冰、彈床樂園等大人同小朋友都適合的活動！場館內更設有咖啡廳，放完電後歎返精緻西式美食及特色飲品就最適合不過啦！

Super Sports Park

優惠價：$200起／3小時（原價：$304）

地址：大角咀海輝道18號銀海坊 G03&05

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室內運動場推介【2】Bomb Battle —— 漆彈大戰遊戲

馬來西亞人氣漆彈大戰遊戲「Bomb Battle」首度登陸香港！Bomb Battle結合現代科技、遊戲節目、動作電影和逃脫遊戲等元素，打造出沉浸式漆彈體驗！漆彈任務計劃有「城市威脅」及「突擊」兩種對戰模式，大戰全長60分鐘，每項任務分成4個回合，難度循序漸進，玩家要合力制訂策略完成任務，如果無法完成，就要遭受彩色油漆洗禮！在遊戲過程中更會有專人拍攝遊戲片段及數碼照片以作留念，最適合一大班朋友一起挑戰！

Bomb Battle

優惠價：$720／4位（原價：$992）

地址：觀塘鴻圖道81號Contempo Place 3樓B室

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室內運動場推介【3】Snow & Surf —— 室內暖水衝浪+單板雙板滑雪

全球第一所亦是暫時唯一一所融合滑雪、滑水的室內運動場所「Snow & Surf」佔地面積超過一萬呎，滑雪活動在室溫下進行，滑水衝浪亦有恆溫空間及溫水設備，怕凍的人都可以於室內大玩特玩！衝浪及滑雪體驗均有一對一私人教練指導，就算是新手都一定學得識！掌握好技巧，就可以自由自在地在滑雪場滑雪、於海上衝浪！

Snow & Surf

優惠價（滑雪）：$678（原價：$848）；額外人數每位$100，最多可增加3人

優惠價（衝浪）：$1,530／5位（原價：$1,800）

地址：葵涌葵秀路8號

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室內運動場推介【4】Ryze Hong Kong —— 大型室內彈床樂園

港島最大型的室內彈床樂園「Ryze Hong Kong」佔地超過1萬8千平方尺，整個場地佈滿彈跳床及海綿池，更有鞦韆、障礙訓練場、室內高空滑索、空中飛人、攀石牆、派對甲板等遊戲及障礙設施任你玩！而且因為空間非常大，每個空間幾乎都不用排隊，場地也不擁擠，絕對是個放電好地方！

Ryze Hong Kong

平日：

優惠價（7歲或以上）：$190起／1小時

優惠價（6歲或以下）：$115起／1小時

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周末及公眾假期：

優惠價（7歲或以上）：$210起／1小時

優惠價（6歲或以下）：$135起／1小時

👉🏻即搶優惠門票 地址：鰂魚涌渣華道321號柯達大廈1期3樓

室內運動場推介【5】Resalaser —— 夜光迷宮鐳射槍戰

全港最受歡迎的鐳射槍對戰場地「Resalaser」，採用自家原創的147-NSLT 鐳射槍系統及裝備，做到射擊準確度和真實感，體驗更佳！Resalaser鐳射槍戰有不同遊戲模式、情境及難度，例如：攻防戰、爭奪戰、首級行動、個人戰等，夜光迷宮場地搭配幻彩燈光及煙效，猶如置身星球大戰般，超級刺激！體驗完激烈的槍戰，場內亦有街機遊戲、桌球、足球機、飛鏢等設施可以任意玩！

Resalaser

優惠價：$1,128／6位；額外人數每位$188

地址：九龍觀塘海濱道175號國際工業大廈4樓A室

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室內運動場推介【6】18 Challenge Karting —— 室內電動高卡車場

全港唯一室內電動高卡車場「18 Challenge Karting」佔地50,000呎，分別有小型賽車及飄移車兩條跑道，合共18個彎，成人賽道更有有180度彎及髮夾彎！配合專業賽車裝備及計時系統，絕對有參與賽事的臨場真實感！場內亦有餐廳、電競體驗、虛擬賽車模擬器及不同代幣遊戲，吃喝玩樂一條龍！

18 Challenge Karting

優惠價（小型賽車）：$238／位

優惠價（飄移車）：$100／位

地址：何文田愛民廣場2樓S1號

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室內運動場推介【7】愉景灣溜冰場 —— 全港最大真雪溜冰場

「愉景灣溜冰場」是ViuTV電視劇《冰上火花》的其中一個取景地，也是全港最大的真雪溜冰場！愉景灣溜冰場分為公眾時段、溜冰學校時段及愉景灣居民時段，公眾溜冰時段最平只需$65，$75更可以玩足6小時，平均每小時都只係$12.5！在不同節日更會推出特別活動，例如萬聖節就會有職員化成嘩鬼派糖！前往愉景灣一日遊，除了去溜冰場放電，也可順道在海灘散步及歎美食！

愉景灣溜冰場

優惠價（平日）：$65／位（10:00-13:00）；$75／位（13:30-19:30）

優惠價（星期六、日及公眾假期）：$85／位

地址：大嶼山愉景灣愉景廣場C座地下

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室內運動場推介【8】Powerplay Arena —— 全港首個電子踩階磚遊戲

D2 Place二期二樓遊戲區域「PowerPlay Arena」有不同刺激好玩的遊戲，有超大擲彩虹池、室內飄移賽車場、動感遊戲、團體競技遊戲等，亦有籃球機、夾公仔機、扭蛋機、推銀機等闔家歡遊戲。PowerPlay Arena最近更引入全港首個電子踩階磚遊戲，要避開紅色地雷，又要在限時內踩完藍色階磚，非常考驗團隊合作及敏捷度，一個價錢更可以在限時內無限次任玩，絕對超值！

Powerplay Arena

價格（The Battlefield Zone A；電子動感競技遊戲）：$160起／小時

價格（The Battlefield Zone B；團體競技遊戲）：$100起／30分鐘

價格（飄移車）：$65起／6分鐘

價格（電子代幣）：$1

地址：荔枝角D2 Place 二期3樓306至308號舖

室內運動場推介【9】AME Stadium —— 運動 x 電競主題場館

位於尖沙咀K11 Art Mall的「AME Stadium」室內運動電競館，有10個新潮的運動電競遊戲，包括電競獨木舟、電競騎馬、電競踩單車、電競滑雪、電競拳擊、電競攀石等運動遊戲，雖然在室內，但大部分畫面都採用了全實景增加實感。而在運動開始前，玩家都會戴上感應手帶以記錄能量消耗，咁就可以知道自己玩得有幾落力！

AME Stadium

價格：$100／小時

地址：九龍尖沙咀河內道18號K11購物藝術館2樓223號鋪

室內運動場推介【10】Rollalar —— MIRROR都去過！懷舊風Disco滾軸溜冰場

滾軸溜冰風潮在80年代曾席捲港台，而位於觀塘的室內滾軸溜冰場「Rollalar」，則沿用80年代懷舊復古風設計，場內有閃亮的銀色Disco Ball、七彩繽紛的射燈及霓虹燈圓鏡，環境打卡able更吸引不少藝人及KOL到訪，連人氣男團MIRROR的《BOSS》MV也在這裡取景！可以一邊打卡一邊玩雙排滾軸溜冰！

Rollalar

平日：

價格（成人）：$170

價格（18歲或以下）：$130

價格（30分鐘基本教學指導）：$110

星期六、日及公眾假期：

價格（成人）：$180

價格（18歲或以下）：$145

價格（30分鐘基本教學指導）：$110

地址：觀塘鴻圖道28號6樓全層

室內運動場推介【11】Tikitiki Bowling Bar —— 夏威夷小島風保齡球場

香港有許多保齡球場，但最特別就一定是位於西貢的「Tikitiki Bowling Bar」！Tikitiki Bowling Bar佔地近2萬呎，以夏威夷小島文化和神話為主題，分為現場音樂廳、餐廳、酒吧及保齡球場，場內的10條保齡球道均配備幻彩夜光保齡球樽，餐廳更不時會有樂隊及舞蹈表演！

Tikitiki Bowling Bar

價格（1條保齡球道）：$199／小時（最多可供6人使用）

地址：新界西貢翠塘路1A號4樓

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