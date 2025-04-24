長者優惠旅行社、景點18個｜長者咭可享　機票減$200、送免費門票

長者優惠｜長者旅行優惠｜長者玩樂優惠｜持有長者咭或樂悠咭的長者，如想出外走走，其實有很多選擇。除了旅行社外，本地遊也有長者優惠，讓老友記可盡情遊山玩水。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合18個外遊／本地遊優惠，包括美麗華、中旅社等，一間更送$200現金券，而本地遊甚至有長者免費優惠，即睇下文！



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長者優惠【1】美麗華旅遊 ── 指定旅行團減$50

美麗華旅遊推出長者優惠，只要持有長者咭的老友記報名參加中國長線旅行團，即可減$50；參加廣東省2／3天旅行團即可減$20。但要注意不能與特價團或其他優惠同時使用。

查詢電話：8200 2299



長者優惠【2】香港中國旅行社有限公司 ── 70歲以上指定門票免費、遊行團減$20起

只要出示長者咭，70歲以上的老友記，參觀深圳錦繡中華、中國民俗文化村及世界之窗免費；各地套票減$20；除香港地區以外，酒店訂房每間減$20。

參加中國長線團，可按門市價每位減$50-$100；中國短線團可按門市價每位減$20（廣東省、本港）。乘坐長榮或中華航空公司的台灣線旅行團，每位團費按門市價減$100。不過要注意，優惠不包括特價團及不可與其他優惠同時使用。

查詢電話：2853 3533



香港中國旅行社有限公司優惠：70歲以上指定門票免費、遊行團減$20起。（資料圖片）

長者優惠【3】一心旅遊有限公司 ── $200現金券、指定機票減$200

老友記在一心旅遊有限公司委託辦理包團服務，每位長者可獲贈$200現金券；購買長途及東南亞短途（包括中國）來回機票，每位減$200。另外，各地郵票旅行團可享高達$3,888優惠，詳情可向旅遊有限公司查詢。

查詢電話：2780 3233



長者優惠【4】發達旅遊（國際）有限公司 ── 本地散團減$10

除特價團外，持樂悠咭的老友記參加發達旅遊（國際）有限公司的本地散團，可享有減$10優惠。

查詢電話：2395 0788



長者優惠【5】新景旅行社有限公司 ── 買機票減$20-$30

長者參加新景旅行社有限公司團行團，購買機票時可減$20-$30。

查詢電話：2334 7351



長者優惠【6】昂坪360 ── 車票低至54折

60歲或以上的老友記購買昂坪360纜車車票，可享低至54折優惠：

單程車票：標準車廂$105（原價$195）；水晶車廂$145（原價$235）

來回車票：標準車廂$155（原價$270）；水晶車廂235（原價350）

來回車票（一程水晶車廂＋一程標準車廂）$195（原價$310）

來回車票（一程全景纜車＋一程標準車廂）$280（原價$395）



查詢電話：3666 0606

門票資訊：https://www.np360.com.hk/tc



60歲或以上的老友記購買昂坪360纜車車票，可享低至54折優惠。（昂坪360 Ngong Ping 360）

長者優惠【7】海洋公園 ── 樂悠咭持有人門票$100、65歲以上免費

長者持樂悠咭購買海洋公園標準門票，只需$100。65歲或以上長者，只需出示長者咭即可免費進場。

電話：3923 2323

門票資訊：https://www.oceanpark.com.hk/tc/tickets-and-offers/buy-tickets



長者優惠【8】香港迪士尼樂園 ── 樂悠咭持有人門票$100

持樂悠咭或60至64歲持有效香港身份證的長者，由即日起至2024年10月19日期間，可以優惠價$100元購買1日門票。

查詢電話：3550 3388

門票資訊：https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/faq/online-ticket-sales/buying-ticket-online/



長者優惠【9】濕地公園 ── 65歲以上長者$15門票

65歲以上的長者可以$15購買單次入場票，亦可分別以$50及$25，購買全年及半年年證。

香港濕地公園景色優美，適合老友記散心。（資料圖片）

查詢電話：2617 5218

門票資訊：https://www.wetlandpark.gov.hk/tc/information/ticketing



長者優惠【10】香港摩天輪 ── 65歲以上長者$10

香港摩天輪提供長者優惠，凡65歲以上的長者，只要在購票時出示有效證件，可以$10購買摩天輪門票。

查詢電話：2339 0777

門票資訊：https://hkow.hk/zh-hant/ticket-info/



65歲以上的長者可以優惠價$10乘坐AIA摩天輪。（Hong Kong Observation Wheel & AIA Vitality Park）

長者優惠【11】M+博物館 ── 60歲以上長者$60、長者會員免費睇展

M+博物館設標準門票及特別展覽門票，60歲或以上長者可以優惠價$60購買標準門票，老友記更可以$300成為全年會籍的M+長者會員，除了可無限次免費進入標準門票指定展覽外，特別門票更可享7折優惠。

查詢電話：2200 0022

門票資訊：https://www.mplus.org.hk/tc/get-tickets/



長者優惠【12】故宮文化博物館 ── 60歲以上長者門票半價

60歲或以上長者，只要出示有效證件，購買標準門票、全館通行門票及特別展覽門票均可享有半價優惠。

標準門票：$30（原價$60）

全館通行門票：$110（原價$220）

特別展覽門票：$75（原價$150）



查詢電話：3761 6688

門票資訊：https://www.hkpm.org.hk/tc/visit/ticket-information



故宮文化博物館60歲以上長者半價。（資料圖片）

長者優惠【13】康文署博物館 ── 長者通行證$25／逢星期三免費

康文署豁下博物館的展覽逢星期三均免費入場。此外，60歲或以上高齡人士可以$25優惠價購買博物館通行證，可用於參觀康文署博物館。

博物館通行證：$25（原價$50）



門票資訊：https://www.museums.gov.hk/tc/web/portal/museum-pass.html



長者優惠【14】香港杜莎夫人蠟像館 ── $130優惠門票

65歲或以上長者持有長者咭即可以$130優惠價購買最多2張入場門票。

標準入場門票：$130（原價$300）



查詢電話：2849 6966

門票資訊：https://www.madametussauds.com/hong-kong/tickets-offers/



長者優惠【15】MCL 戲院 ── 全線MCL戲院戲票$30起

長者可於全線MCL戲院以$30購買1:30PM前之2D場次戲票；於指定MCL戲院以$65購買1:30PM至11:29PM之2D場次戲票； 及於指定MCL戲院以$45購買1:30PM至11:29PM之2D場次戲票。

長者優惠【16】Neway 卡啦OK ── 長者限定優惠9折

長者光顧Neway 卡啦OK可享有人頭優惠收費9折。

長者優惠【17】嘉道理農場 ── 60歲或以上$20／觀光巴士$15

60歲以上長者逢星期一至日及公眾假期到訪嘉道理農場，可以$20優惠價購買門票。園內更設有觀光巴士，長者如果行走疲累可以考慮乘搭，60歲或以上巴士費用為$15。

門票：$20（原價$50）

觀光巴士收費：$15（原價$20）



查詢電話：2483 7200

門票資訊：https://www.kfbg.org/tc/general-information



長者優惠【18】天星小輪有限公司 ── $2乘船優惠

持樂悠咭、長者八達通的老友記，可享每程減$2乘船優惠。

查詢電話：2367 7065

門票資訊：https://www.starferry.com.hk/tc/home



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