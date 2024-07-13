Galaxy Z Fold6、Z Flip6出機攻略！最平上台月費$78最快7.19拎機

撰文：陳錦洪
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Galaxy Z Fold6｜Z Flip6｜Samsung三星推出最新的「大摺」Galaxy Z Fold6、「細摺」Galaxy Z Flip6，一直深受用家喜愛的 Samsung 摺機系列，機面屏幕比例再度升級，配上 Galaxy Al 更是把 Z Fold6、Z Flip6 打造成文書、娛樂全方位支援的 AI 人工智能手機。電訊商推出超吸引優惠方案，上台機價折扣高達$1100等於送你全年上網SIM，更獨家送「搵仔神器」Samsung Galaxy SmartTag2等超豐富禮遇，最快7月19日拎機！

Galaxy Z Fold6、Z Flip6正式公布

最強摺機配上Galaxy Al

Samsung Galaxy Z Fold6 採用今年最強的 Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy 處理器，為了配備 Galaxy AI 應用，不論 CPU、GPU及 NP 都有作出針對性的升級，以使用如 Samsung Notes 的筆記助手、PDF 翻譯、Samsung Keyboard 的編寫器、ProVisual Engine 等大量 Galaxy AI 功能。

Samsung Unpacked發布會懶人包｜Z Fold6／Z Flip6／Ring等6新品Samsung Galaxy Z Flip6 上手試｜細摺機多色揀、AI相機/外屏好玩

－PDF 內容直接翻譯：内置筆記助手 Note Assist、可以將影片／錄音轉錄為文字簡報的 Transcript Assist ，更可以將PDF內容直接翻譯。

－Sketch to image：以AI繪圖幫相片加上眼鏡或帽子等物件，甚至改變成油畫、漫畫風格。

用S Pen或手寫加上簡單線條，比如幫人像加上眼鏡或帽子等等，之後AI就會將它轉換成非常美觀又真實的相片。 (黃寶瑩 攝)

－Samsung Keyboard Composer：Galaxy AI 可把簡短的關鍵字生成文本，更可以自行決定文本的寫作風格。

最平出機攻略！出機即享豐富禮遇，最快 7 月 19 日拎機

Samsung Galaxy Z Fold6、Z Flip6 預售期為 7 月 12 日（下午3時正）至23 日，最快 7 月 19 日即可拎機。於電訊數碼 SUN Mobile 預購出機，即可享超豐富禮遇，包括：

獨家禮品：

－Samsung Galaxy SmartTag2 (價值$238)(1個裝)

－Type C EarPod有線耳機(價值$69)

－10000mAh 移動電源 (價值$199)

－張公館飲食集團餐飲現金券$50四張*(總值$200)

－手機禮券(價值$400) – 淨機價買機適用，不適用於上台買機

近日香港家長對小孩的安全非常重視，禮品中的 Galaxy SmartTag2 就正剛好用來保障他們的安全，不需開啟GPS，可透過藍牙和 SmartThings Find 功能定位，隨時了解小孩的位置。

Galaxy SmartTag2絕對是「搵仔神器」

其他預售禮遇：

－額外Trade-in 現金回贈高達$800 或65W快充旅行充電器 (三頭充)(價值$478)

－Samsung Care+ 1年原廠保用服務

－Galaxy AI 廣東話潮語環保餐盒套裝(價值$398)

大家更可以$ 498 延長Samsung Care+ 售後保障至共2年保用，另外在電訊數碼買機可享TSO 送修服務，全方位的售前售後服務。

送修服務詳情: https://www.tdhl.cc/samsung/locations/

Galaxy Z Fold6、Z Flip6 上台出機只需$78/月！全年台費只需 $936！

現在去電訊數碼 SUN Mobile 上台出機，最平月費＄78/4.5G 上網計劃即可出機，每月高達 10GB 數據，12 個月短期合約，合約期內更豁免 $18 行政費，全年台費只需 $936。Fold6上台機價有超過$1000 折扣。等於送你一張全年上網SIM！

上台機價及詳情：https://www.sunmobile.com.hk/product/index.jhtml?brandid=brand_2_&colorid=_color2_

電訊數碼 SUN Mobile 在全港更擁有有超過70間門市，遍佈港九新界18區 ，上台出機超方便！（門市地址：bit.ly/3vOq3Ra )

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