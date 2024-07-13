Galaxy Z Fold6、Z Flip6出機攻略！最平上台月費$78最快7.19拎機

Galaxy Z Fold6｜Z Flip6｜Samsung三星推出最新的「大摺」Galaxy Z Fold6、「細摺」Galaxy Z Flip6，一直深受用家喜愛的 Samsung 摺機系列，機面屏幕比例再度升級，配上 Galaxy Al 更是把 Z Fold6、Z Flip6 打造成文書、娛樂全方位支援的 AI 人工智能手機。電訊商推出超吸引優惠方案，上台機價折扣高達$1100等於送你全年上網SIM，更獨家送「搵仔神器」Samsung Galaxy SmartTag2等超豐富禮遇，最快7月19日拎機！



Galaxy Z Fold6、Z Flip6正式公布

最強摺機配上Galaxy Al

Samsung Galaxy Z Fold6 採用今年最強的 Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy 處理器，為了配備 Galaxy AI 應用，不論 CPU、GPU及 NP 都有作出針對性的升級，以使用如 Samsung Notes 的筆記助手、PDF 翻譯、Samsung Keyboard 的編寫器、ProVisual Engine 等大量 Galaxy AI 功能。

－PDF 內容直接翻譯：内置筆記助手 Note Assist、可以將影片／錄音轉錄為文字簡報的 Transcript Assist ，更可以將PDF內容直接翻譯。

－Sketch to image：以AI繪圖幫相片加上眼鏡或帽子等物件，甚至改變成油畫、漫畫風格。

用S Pen或手寫加上簡單線條，比如幫人像加上眼鏡或帽子等等，之後AI就會將它轉換成非常美觀又真實的相片。 (黃寶瑩 攝)

－Samsung Keyboard Composer：Galaxy AI 可把簡短的關鍵字生成文本，更可以自行決定文本的寫作風格。

最平出機攻略！出機即享豐富禮遇，最快 7 月 19 日拎機



Samsung Galaxy Z Fold6、Z Flip6 預售期為 7 月 12 日（下午3時正）至23 日，最快 7 月 19 日即可拎機。於電訊數碼 SUN Mobile 預購出機，即可享超豐富禮遇，包括：

獨家禮品：



－Samsung Galaxy SmartTag2 (價值$238)(1個裝)

－Type C EarPod有線耳機(價值$69)

－10000mAh 移動電源 (價值$199)

－張公館飲食集團餐飲現金券$50四張*(總值$200)

－手機禮券(價值$400) – 淨機價買機適用，不適用於上台買機

近日香港家長對小孩的安全非常重視，禮品中的 Galaxy SmartTag2 就正剛好用來保障他們的安全，不需開啟GPS，可透過藍牙和 SmartThings Find 功能定位，隨時了解小孩的位置。

Galaxy SmartTag2絕對是「搵仔神器」

其他預售禮遇：



－額外Trade-in 現金回贈高達$800 或65W快充旅行充電器 (三頭充)(價值$478)

－Samsung Care+ 1年原廠保用服務

－Galaxy AI 廣東話潮語環保餐盒套裝(價值$398)

大家更可以$ 498 延長Samsung Care+ 售後保障至共2年保用，另外在電訊數碼買機可享TSO 送修服務，全方位的售前售後服務。

送修服務詳情: https://www.tdhl.cc/samsung/locations/

Galaxy Z Fold6、Z Flip6 上台出機只需$78/月！全年台費只需 $936！



現在去電訊數碼 SUN Mobile 上台出機，最平月費＄78/4.5G 上網計劃即可出機，每月高達 10GB 數據，12 個月短期合約，合約期內更豁免 $18 行政費，全年台費只需 $936。Fold6上台機價有超過$1000 折扣。等於送你一張全年上網SIM！

上台機價及詳情：https://www.sunmobile.com.hk/product/index.jhtml?brandid=brand_2_&colorid=_color2_

電訊數碼 SUN Mobile 在全港更擁有有超過70間門市，遍佈港九新界18區 ，上台出機超方便！（門市地址：bit.ly/3vOq3Ra )

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