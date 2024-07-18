東大街美食8間｜無骨雞翼／沙嗲串燒／焦糖燉蛋班戟／名物雞蛋仔

筲箕灣東大街是香港其中一條著名的美食街，這裡食肆、小食攤檔林立，不論是懷舊小食還是創意菜式，都能在東大街找到！《香港01》「好食玩飛」記者就為大家搜羅了8間東大街美食小店，包括香港特色小食雞蛋仔、魚肉燒賣等，還有無骨炸雞和虹吸咖啡等。



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東大街美食推介【1】低調高手大街小食——排隊名店雞蛋仔

「低調高手大街小食」的雞蛋仔，可說是全港數一數二的雞蛋仔。（圖片來源：FB@低調高手大街小食）

「低調高手大街小食」的雞蛋仔，可說是全港數一數二的雞蛋仔，多年來深受不少明星食客歡迎，發哥周潤發、謝霆鋒、容祖兒等巨星均有幫襯，亦有不少人為了一抵雞蛋仔專程前來，即使需等候半小時亦在所不惜。

小店的雞蛋仔全部即叫即製，蛋香及奶香濃郁，在街口亦可聞到。每粒雞蛋仔均有足夠時間散熱，不會因熱力及水蒸氣影響而變軟；而雞蛋仔內裡空氣感十足，外脆內軟，口感豐富。

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低調高手大街小食

地址：筲箕灣東大街76A號地下B3號舖

營業時間：13:00-21:00



東大街美食推介【2】小食皇——新鮮即炸無骨雞翼

「小食皇」在東大街開業二十多年，是街坊們下午茶和宵夜的最愛。（圖片來源：FB@小食皇）

「小食皇」在東大街開業二十多年，是街坊們下午茶和宵夜的最愛。除了腸粉、魚蛋、燒賣、煎釀三寶等港式小食外，還有不少串燒、炸物。店家的招牌無骨雞翼深受大家喜愛，即叫即炸的無骨雞翼，外皮金黃酥脆，孜然粉再配上五香味的秘製醃料，香口惹味。雞翼肉質嫩滑，而且還保留到肉汁，一口下去滿滿的飽足感，無骨設計簡直就是懶人的為食首選！

小食皇

地址：筲箕灣東大街76A號地下2A號舖

營業時間：12:00-22:00



東大街美食推介【3】幸福美食——大地魚湯韭菜餃

隱於橫巷的「幸福美食」雖其貌不揚，但其實已經開業數十年並且多年來人客絡繹不絕。（資料圖片/林子敬攝）

隱於橫巷的「幸福美食」雖其貌不揚，但其實已經開業數十年並且多年來人客絡繹不絕。據聞小店的招牌大地魚湯秘方出自一位獨自經營車仔檔生意的伯伯之手，後傳授給「幸福美食」的老闆布氏夫婦，配上老闆娘的手工韭菜餃而成招牌菜。

大地魚湯韭菜餃粒粒飽滿，除了韭菜和豬肉外，還加入了蔥花增添香氣；而大地魚湯十分鮮味，亦可吃到一絲絲紫菜味道，加入少許辣椒油更為香口，鹹鮮香俱全！

幸福美食

地址：筲箕灣杜雲里1-3號東強大廈地舖

營業時間：11:30-22:00



東大街美食推介【4】印尼沙爹屋——正宗沙嗲串燒

「印尼沙爹屋」憑藉其獨特的沙嗲醬而深受街坊捧場。（圖片來源：FB@印尼沙爹屋 Indonesian Sate House ）

「印尼沙爹屋」由印尼華僑主理，從街頭攤檔搬進店舖多年至今20多年，憑藉其獨特的沙嗲醬而深受街坊捧場。店內沙嗲串燒由多款肉類可以選擇，包括豬肉、牛肉、雞肉、雞軟骨、魷魚鬚等，秘製沙嗲醬用上花生、黃豆、蒜蓉、南姜、香葉等多種香料製成，味道濃郁微辣，還能吃到粒粒花生碎，十分惹味！

印尼沙爹屋

地址：筲箕灣東大街76D號地舖

營業時間：16:00-00:00（逢星期一休息）



東大街美食推介【5】王林記潮州魚蛋粉麵——招牌香蔥魚蛋撈粗

「王林記潮州魚蛋粉麵」是一間開業50多年的老字號，以自創獨有的香蔥魚蛋令不少人追捧。「王林記」是做魚蛋批發起家的，擁有自家打魚蛋工場，魚蛋用門鱔、䱛魚、九棍打成，絕無溝粉，因此魚味香濃。

招牌片頭魚蛋撈粗，蠔油底粗麵色澤飽滿，蠔油香口而不會過鹹。片頭經油炸後，爽口而帶有鬆香氣味。另外，店家的牛腩同樣是必食之一，有切腩和爽腩兩款選擇，兩者均燜得十分入味！

王林記潮州魚蛋粉麵

地址：筲箕灣東大街10號東寶大廈地下A號舖

營業時間：06:00-20:00



東大街美食推介【6】呂仔記二哥一九七八——自家製手打燒賣

「呂仔記二哥一九七八」主打港式街頭小食，招牌是自家製魚肉燒賣，將傳統潮汕手打魚蛋方法改良去做燒賣，用上中小型黃門鱔每日新鮮製造，因此入口魚油即魚肉的香味濃郁，能吃到魚肉的味道，口感亦較坊間燒賣有嚼勁。

店家另一招牌就是「三溝」，即生菜、魚肉即碗仔翅混搭。「三溝」份量十足，由豬骨、雞、黑木耳和香菇熬製得碗仔翅，味道香濃；黃門鱔打成的魚肉軟糯，生菜口感又夠新鮮爽脆，味道口感豐富有層次。

呂仔記二哥一九七八

地址：筲箕灣東大街28-40A號東興大廈地下1號舖

營業時間：13:30-22:00（逢星期一休息）



東大街美食推介【7】I Love戟——焦糖燉蛋雪糕班戟

「I Love戟」主打即叫即製班戟，招牌焦糖燉蛋雪糕班戟。（圖片來源：IG@iiilovepancake）

「I Love戟」主打即叫即製班戟，除了多款甜班戟之外，特別設有鹹食班戟配搭。店家招牌焦糖燉蛋雪糕班戟，班戟皮即叫即製，蛋香味濃，裡面包裹著自選口味雪糕，面層焦糖燒至薄脆微焦，燉蛋嫩滑富有蛋香，口感層次豐富。

除了班戟外，店家還有流心千層蛋糕，其中抹茶流心千層蛋糕及士多啤梨千層蛋糕人氣最高；還有台式奶茶、水果奶昔和水果冰沙等。

I Love戟

地址：筲箕灣東大街76號地下C號舖



東大街美食推介【8】Lazzy Project——虹吸咖啡

「Lazzy Project」主打坊間比較少見的虹吸咖啡。（圖片來源：IG@lazzyprojecthk）

「Lazzy Project」主打坊間比較少見的虹吸咖啡，店家本是虹吸咖啡比賽評委，喜歡虹吸咖啡製作細緻，過程中散發慵懶氛圍，因此咖啡廳以「Lazzy」命名，希望大家可以在這裡好好享受。

店家的虹吸咖啡肉眼可見面層富有咖啡油脂，先喝到桃味，伴隨茉莉花香，口感順滑，味道厚實圓潤富有層次。由於改變了沖調手法，即使平常不建議放涼喝的虹吸咖啡，在這兒可以慢慢感受咖啡由微暖至放涼的每一種變化。

Lazzy Project

地址：筲箕灣東大街2號地下3號舖

營業時間：10:30-18:30（逢星期二休息）



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