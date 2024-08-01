張家朗奪金30大奧運優惠　$1機票/免費坐摩天輪/樂園門票買一送一

張家朗奧運奪金｜繼江旻憓於巴黎奧運個人女子重劍項目中奪得金牌後，張家朗於男子花劍項目都成功衛冕奪金，各大品牌、商場餐廳等齊齊推出限時「奪金」優惠，與市民一同慶祝港隊於奧運獲得佳績！《香港01》「好食玩飛」記者就為大家整理了30大「奪金」優惠，當中包括$1機票、免費領現金券、買一送一、免費送飲品等！



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江旻憓奧運奪金齊賀🥇旅行訂酒店、體驗活動優惠，滿$800減$100，即搶優惠碼🩷

張家朗於男子花劍個人賽成功衛冕奪得金牌。（資料圖片/梁志浩攝）

張家朗於巴黎奧運男子花劍決賽，曾經落後12：14，力追至14：14平手。最後一分相當刺激，打足三次，雙方三次打出「雙燈」，需要裁判看錄像從進攻權判分數誰屬，然而裁判在頭兩劍都沒有定論，幸好張家朗最後仍然取勝，贏得個人第二塊奧運金牌。同時亦是68年來首個衛冕奧運男子花劍個人賽的劍手，也是史上第三人！

劍擊選手江旻憓於巴黎奧運個人女子重劍項目中奪得金牌。（資料圖片/梁志浩攝）

江旻憓於7月28日凌晨在巴黎奧運女子重劍個人賽決賽，從落後1：7戰至「決一劍」，擊敗法國劍手瑪露比頓，奪得香港對今年首面獎牌，同時亦是港隊歷年第三面奧運金牌！

奪金優惠【1】HK Express——$1飛台灣

HK Express為恭喜港隊再次奪得獎牌，推出$1機票飛台灣優惠。（圖片來源：FB@HK Express ）

HK Express為恭喜港隊再次奪得獎牌，「輕便飛」單程票價低至$1飛台北、台中同高雄！於香港快運網站及應用程式即時開賣，合共有超過10,000個機位，名額有限，先到先得。旅遊日期由8月20日至12月10日，票價不包括相關稅項及附加費，優惠數量有限，受細則及條款約束。

奪金優惠【2】APM商場——$50咖啡現金券

APM商場加推送金粒優惠。（圖片來源：FB@HK.apm ）

由即日起至8月11日奧運期間，只要在APM商場累積消費最少達10萬元，最高消費的5位顧客即可贏得5錢重的金粒一粒。

奪金優惠【3】新城市廣場——$150禮券

新城市廣場送出1,000張價值$150的餐飲、運動品牌禮券以及一田現金券。（圖片來源：FB@New Town Plaza 新城市廣場 ）

為慶祝港隊在奧運再創佳績，新城市廣場送出1,000張價值$150的餐飲、運動品牌禮券以及一田現金券。由7月30日下午2點起，只要讚號FB專頁以及指定貼文就可以到3期L2顧客服務中心換領禮券。另外，由即日起至8月1日期間，Kokoro Mazesoba HK還推出伊勢抹茶及岡山烏龍茶買一送一優惠（每日限額100杯）。

奪金優惠【4】MOKO新世紀廣場——$30茶飲現金券

MOKO新世紀廣場送出$30茶飲現金券。（圖片來源：FB@MOKO 新世紀廣場 ）

MOKO新世紀廣場即日下午3點起，只要讚號及評論指定帖子，到L1顧客服務中心，並出示The Point會員頁面證明登記，即可獲得$30茶飲現金券。限額4,000個，換完即止。

奪金優惠【5】OpenRice——多重優惠

OpenRice推出限時優惠（圖片來源：OpenRice）

為慶祝張家朗及江旻憓奪得金牌，只要輸入優惠碼「HKGOLD」消費滿$60即減$20，優惠碼適用於OpenRice訂座預付套餐、外賣自取、OpenRice Pay和餐飲券。另外，由即日起至8月11日，於OpenRice訂座時輸入活動碼「1ST GOLD」出席1間餐廳即賞Rice$30。

奪金優惠【6】Keeta——全民派發優惠券

Keeta為慶祝江旻憓勇奪金牌，派發「$150-$30」優惠券。（圖片來源：IG@keeta_hk）

Keeta為慶祝江旻憓勇奪金牌，全民派發「$150-$30」優惠券，大家只要打開應用程式就可以領取。另外，由即日起至8月11日，精選多款套餐低至半價。

奪金優惠【7】Deliveroo——滿$100即減$40

Deliveroo戶戶送為慶祝江旻憓成為「世一」，宣佈請全港市民「食餐好賀一賀佢」，於平台任何餐廳消費滿$100並輸入優惠碼「VIVIANKONG」即可減$40。

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奪金優惠【8】鴻福堂——買一送一優惠

鴻福堂全線分店指定系列買一送一。（圖片來源：FB@鴻福堂Hung Fook Tong）

鴻福堂全線分店以正價購買鮮製涼茶系列（$26-$30）、龜苓膏系列（$30-$70）及自家湯系列（$60），即可享買一送一優惠，優惠期至8月2日，送完即止。送贈的產品只適用於同系列同價值產品，並且不可兌換現金，不可與鴻福堂禮券及其他優惠同時使用。

奪金優惠【9】壽司郎——日本真鯛增量至3貫

壽司郎由8月1日起至8月3日，日本真鯛（$22）由2貫增量至3貫。（圖片來源：FB@Sushiro HK 香港壽司郎）

壽司郎由8月1日起至8月3日，日本真鯛（$22）由2貫增量至3貫，壽司郎日本真鯛是由日本空運到港，保證新鮮，但限時優惠商品數量有限，售完即止。

奪金優惠【10】佐賀燒肉谷——送A4日本和牛牛肋條

由即日起至8月3日，佐賀燒肉谷全線分店推限定優惠，每位食客額外獲贈Sapporo生啤一杯。惠顧主放題Lv2，即可獲贈A4日本和牛牛肋條80g一份； 惠顧主放題Lv3或以上，即可獲贈A4日本和牛嫩肌壽喜燒100g一份。

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奪金優惠【11】牛気——江旻憓姓名同音字優惠

牛気推出江旻憓姓名同音字優惠。（圖片來源：FB@牛気Nabe Urawa ）

由即日起至8月11日，只要顧客身份證姓名與江旻憓相同（同音字都可），就可獲得相應優惠。一個同音字可獲贈Sapporo生啤一杯500ml，二個同音字，可獲贈日本九州肩胛肉眼一份（150g）（原價$268），而3個同音字，可享免費放題優惠（需帶1位或以上朋友出席，同行者以正價計算）。

奪金優惠【12】百佳——送100 PLUS活力電解質運動飲品

百佳送100 PLUS活力電解質運動飲品。（圖片來源：FB@香港百佳超級市場 PARKnSHOP Supermarket HK）

只要到百佳FB專業指定帖子讚好香港百佳超級市場PARKnSHOP Supermarket HK及留言「恭喜港隊」，即可以獲得優惠券，免費換領100 PLUS活力電解質運動飲品500毫升1支。優惠期至8月3日，限量5000枝，送完即止。

奪金優惠【13】Pizza Hut——法國鬥牛犬競猜限定優惠

Pizza Hut特別安排了法國鬥牛犬競猜賽事果，並且會根據賽果推出不同的限定優惠！（圖片來源：Pizza Hut提供）

Pizza Hut特別安排了法國鬥牛犬「法包」競猜各大賽事結果，並且會在預測翌日根據賽果推出不同的限定優惠！還推出符合奧運主題的限時產品「勝火薯炬」，堂食、外賣自取、外送只需$49起。

奪金優惠【14】KKday——$40折扣

於KKday輸入優惠碼「SUPPORTHK」即可享$40折扣。

奪金優惠【15】APITA & UNY——啤酒清酒88折

由即日起至8月3日，於APITA及UNY購買全線啤酒及清酒享88折。

奪金優惠【16】一気居酒屋IKKI——燒菠羅買一送一

一気居酒屋IKKI燒菠羅買一送一（圖片來源：一気居酒屋）

位於尖沙咀的一気居酒屋IKKI為慶祝港隊運動員在巴黎奧運獲得佳績，由即日起至巴黎奧運結束前將推出燒菠羅買一送一優惠！

奪金優惠【17】Terrace in seaside——參與問答遊戲享$35折扣

參與Terrace in seaside問答遊戲享$35折扣（圖片來源：Terrace in seaside）

為慶祝香港35名運動員出戰奧運，Terrace in seaside特別推出「奧運知多少」挑戰賽！於2024年7月26日至8月11日期間參與問答遊戲，答對問題即可享受$35的消費折扣！

奪金優惠【18】Magniflex——床褥枕頭全單額外88折

Magniflex為慶祝港隊佳績，購買床褥枕頭全單額外88折！（圖片來源：Magniflex）

意大利冠軍床褥品牌Magniflex為慶祝港隊創佳績，由即日起至2024年8月11日，於官網或親臨銅鑼灣皇室堡15樓旗艦店購買全線床褥產品，於結帳前輸入優惠碼「HONGKONG」即可專享全單額外88折！

奪金優惠【19】美心西餅——第二件半價／迷你系列5件$21

美心西餅繼續齊撐港隊，推出多種優惠，包括：指定士多啤梨蛋糕限時優惠$138；任選迷你系列$21／5件；珍寶吞拿魚包第二件半價；忌廉棒包第二件半價！不同優惠結束日子略有不同。

奪金優惠【20】東海堂——指定蛋糕85折

由即日起，於東海堂購買或訂購指定蛋糕可享85折限時優惠！於2024年7月30日至8月1日期間，凡選購任何東海堂月餅禮盒，即可獲得冰兔冰皮二人前1包！

奪金優惠【21】ARTE M展覽——快閃免費入場

ARTE M展覽限時快閃免費入場！（圖片來源：ARTE M HONG KONG）

ARTE M HONG KONG 將於巴黎奧運舉行期間，每日上午11時至中午12時提供快閃免費入場優惠；中午12時至下午3時期間更推出門票買一送一的驚喜優惠，一起來為港隊加油打氣！

奪金優惠【22】鄰住買——買滿$50減$10

鄰住買大派優惠碼，買滿$50，輸入「TEAMHK1」即享$10優惠；買滿$100，輸入「GOLD20」即減$20！

奪金優惠【23】SOGO Hong Kong——$100電子現金券一張

SOGO Hong Kong送$100電子現金券一張（圖片來源：SOGO Hong Kong）

只要是 SOGO Rewards 會員，由即日起至2024年8月13日，登入會員App即可獲贈崇光銅鑼灣店 4/F 運動用品部$100電子現金券一張，買滿$1,000即可當$100用！

奪金優惠【24】迷客夏Milksha——買一送一

迷客夏Milksha限時買一送一！（圖片來源：Milksha Hong Kong）

為慶祝香港史上第一次得到兩金一銅佳績，迷客夏Milksha由即日起至8月1日，一連三日有金鑽鳳梨椰椰爽和金鑽鳳梨冰茶買一送一優惠！

奪金優惠【25】Novus Fencing—— 送免費劍擊手套

Novus Fencing推出限定奧運優惠，由即日起至2024年8月11日，只需報兩個月劍擊課堂即享1人9折及2人同行8折優惠，再送免費劍擊手套一隻及$500器材優惠券！

奪金優惠【26】樂高®️無制限宇宙——買一送一優惠

樂高®️無制限宇宙限時買一送一優惠（圖片來源：StayFun）

樂高®️無制限宇宙是一個沉浸式太空冒險主題遊樂園，現推出奧運限定優惠，由即日起至2024年6月8日，於Klook購買星期一至五門票可享買一送一優惠，再送LEGO $50產品現金券1張！

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奪金優惠【27】Mr. Men Little Miss 迷你運動會——買一送一優惠

Mr. Men Little Miss 迷你運動會推出買一送一優惠（圖片來源：StayFun）

Mr. Men Little Miss 迷你運動會設有8,000呎巨型充氣樂園，可以挑戰5大運動玩樂關卡！因應港隊運動員在奧運獲得佳績，由即日起至2024年6月8日，於Klook購買星期一至五門票可享買一送一優惠！

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奪金優惠【28】Paw Patrol 運動場英雄——買一送一優惠

Paw Patrol 運動場英雄推出買一送一優惠（圖片來源：Klook）

Paw Patrol 運動場英雄是位於屯門的全新5,000呎運動主題充氣彈床樂園！為慶祝港隊奪牌，由即日起至2024年8月6日，於Klook購買星期一至五門票可享買一送一優惠！

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奪金優惠【29】堅信號——一口爆湯生煎包換領券

堅信號將送出100張一口爆湯生煎包換領券（圖片來源：堅信號）

堅信號限時送包撐港隊！堅信號將於8月1日下午3時於荃新天地分店送出100張一口爆湯生煎包換領券，繼續撐「爆」港隊！

奪金優惠【30】AIA——全民免費乘坐摩天輪

AIA邀請全香港市民及遊客免費乘坐香港摩天輪（資料圖片）

為向香港運動員致敬，AIA推出一日限定全民免費乘坐摩天輪！AIA將於8月4日（星期日）邀請全香港市民及遊客免費乘坐香港摩天輪，希望大家繼續支持香港運動員！只需要在活動當日到中環摩天輪售票處即可免費索取即日門票，每人每次最多可索取一張門票。

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