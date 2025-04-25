電費津貼2025｜中電、港燈12大補貼　津貼最多$1200｜附申請連結

電費津貼2025｜電費是每個家庭日常生活的一大開支，為減輕市民負擔，政府、中電及港燈都有推出不同電費津貼及資助，最多更可以低至4折繳交電費！另外，中電亦將於5月初或之前為合資格家庭派發$100消費券，想了解更多資助計劃資訊，即睇以下12個計劃的申請方法及詳情！



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電費津貼2025【1】香港電燈有限公司 — 劏房租戶電費津貼

「劏房租戶電費津貼計劃」向劏房租戶提供每年每戶$1,000津貼。即是未安裝獨立港燈電表，只要其中1位成員持有長者咭、領取綜援、普通傷殘津貼、高額傷殘津貼、長者生活津貼、在職家庭津貼、學校書簿津貼或幼稚園及幼兒中心學費減免；正在申請公屋並持有藍卡；審核中心或區議員轉介的低收入住戶或有經濟困難住戶即可申請。

劏房租戶電費津貼申請方法及詳情 👉🏻 請按此

電費津貼2025【2】中電基層家庭電費補助計劃 — 劏房戶1,000港元電費資助

中華電力透過「中電社區節能基金」撥款 5,000萬港元推出「基層家庭電費補助計劃」，向供電範圍內5萬個有需要家庭，包括65歲或以上的獨居或雙老長者、低收入家庭及殘疾人士，每戶提供600港元的電費資助。另外向2萬個劏房住戶每戶提供1,000港元的電費資助，以減輕有需要家庭的生活負擔。

中電基層家庭電費補助計劃申請方法及詳情 👉🏻請按此

電費津貼2025【3】中電消費券計劃 — 將向合資格用戶派$100現金券

中電透過「中電社區節能基金」撥款5,800 萬港元，再度推出「中電消費券計劃」，向58萬戶低用電量的家庭，以及享有長者電費優惠的客戶，每戶派發100港元的消費券，受惠的住宅客戶可於近 3,600 間參與計劃的實體零售商店或食肆使用消費券，為期6個月。​ 所有合資格客戶將於2025年5月初或之前收到消費券。

合資格用戶：於2024年全年6期電費賬單（兩個月一期）的總用電量為2,400 度或以下；或享有長者電費優惠的客戶。



中電消費券計劃詳情 👉🏻請按此

中電將再度推出「中電消費券計劃」。（中電）

電費津貼2025【4】政府 — 電費紓緩計劃

政府推出電費紓緩計劃（2024-25），將於2024年1月至2025年12月為全港每個合資格電力住宅用戶每個月發放$50電費津貼，為期24個月，最多可獲$1,200電費津貼。電費津貼會直接在電費單內抵銷，如補貼金額多於該期電費，未用的津貼會自動留至其後月份使用。住宅用電登記用戶無須額外申請，使用中電抑或港燈服務同樣可獲電費津貼。

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電費津貼2025【5】政府 — 電費補貼計劃

政府電費補貼計劃與電費紓緩計劃略有不同。電費補貼計劃將向每個合資格電力住宅戶口提供最高$14,000的電費補貼。電費補貼會在每月首日向當日為住宅用戶戶口注入$80，並在第12個月注入$120。補貼只能用作繳交電費，未用的補貼可以轉撥至其後月份，至2025年12月31日或戶口結束為止。住宅用電登記用戶無須額外申請，使用中電抑或港燈服務同樣可獲電費津貼。

電費補貼計劃詳情 👉🏻 請按此

電費津貼2025【6】香港電燈有限公司 — 長者、殘疾人士、單親家庭及失業人士電費優惠計劃

港燈提供四種電費優惠，包括長者、殘疾人士、單親家庭及失業人士電費優惠。（港燈官網）

香港電燈有限公司（下稱港燈）「港燈電費優惠計劃」為長者、殘疾人士、單親家庭及失業人士提供電費優惠，可享每個月最初200度電費4折優惠，更可獲得電費按金及最低收費豁免。申請人可帶同表格及所需文件審核中心進行申請。

類別【1】長者：現有港燈住宅客戶；年滿60歲或以上；獨居或與同等資格長者同住；及符合綜援資格或現正領取。



類別【2】殘疾人士：現有港燈客戶；及申請人或其家人現正領取綜援傷殘人士標準金額、傷殘津貼及符合資格領取綜援。



類別【3】單親家庭：現有港燈住宅客戶；及正領取綜援單親補助金。



類別【4】 失業人士：現有港燈住宅客戶；及15至59歲，正領取綜援的失業人士（21歲下全日制學生除外）。



港燈電費優惠計劃申請方法及詳情 👉🏻 請按此

電費津貼2025【7】香港電燈有限公司 — 劏房重鋪線路資助

港燈資助劏房租戶或其業主重鋪電力線路（圖片來源：港燈）

「劏房重鋪線路資助」資助劏房租戶或其業主重鋪電力線路以安裝港燈獨立電表，上限每間電表$2萬。申請須由港燈供電範圍內未安裝獨立港燈電表的劏房租戶或其業主遞交，並覆蓋申請單位內所有劏房，並得到所有相關劏房租戶和業主同意。

此外，申請人須符合單位內任何一個租戶的任何一位成員持有長者咭、領取綜援、普通傷殘津貼、高額傷殘津貼、長者生活津貼、在職家庭津貼、學校書簿津貼或幼稚園及幼兒中心學費減免；正在申請公屋並持有藍卡；審核中心或區議員轉介的低收入住戶或有經濟困難住戶即可申請。

劏房重鋪線路資助申請方法及詳情 👉🏻 請按此

電費津貼2025【8】香港電燈有限公司 — 節能設備資助計劃

「節能設備資助計劃」資助非住宅客戶更換節能設備，以提升能源效益。只要是非住宅或最高負荷電力賬戶供電地址所覆蓋的處所，並須在開展項目前已完成由港燈進行的能源審核，即可以整套承包形式更換LED 燈膽、筒燈、光管、燈帶、燈盤；一級能源標籤冷氣機（不適用於《強制性能源效益標籤計劃》的高效能冷氣設備）。資助額為項目費用的50%，處所資助上限為$15萬。

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電費津貼2025【9】香港電燈有限公司 — 節能共享資助計劃

港燈「節能共享資助計劃」資助非住宅客戶採用電廚房、乾衣、熱水設備。只要符合類別A或B的處所類別，即可獲得上限高達$300萬或$40萬的全額資助。計劃亦資助過渡性房屋項目及支援弱勢社群的社區設施安裝節能電力設備及家電，並資助社福機構及學校安裝太陽能光伏系統。

類別A：過渡性房屋／社區客廳／非牟利非政府機構營運的樓宇／資助學校

類別B：非住宅供電／最高負荷供電電力賬戶覆蓋的處所



有關上述類別的具體詳情，請詳閱節能共享資助計劃申請指南第2.1a項條款。

節能共享資助計劃申請方法及詳情 👉🏻 請按此

電費津貼2025【10】中華電力 — 長者電費優惠計劃

中華電力（下稱中電）「長者電費優惠計劃」為註冊住宅客戶、年齡60歲或以上、獨居或與合乎資格長者同住以及目前領取或有資格領取綜援人士提供電費優惠，合資格人士可享每2個月最高400度限額之半價電費優惠、 電費按金全免、無須繳付最低基本收費。申請人可帶同表格及所需證明文件審核中心進行申請。

長者電費優惠計劃申請方法及詳情 👉🏻 請按此

電費津貼2025【11】中華電力 — 全心傳電計劃

全心傳電計劃，賺取積分可以換取不同獎賞（圖片來源：中電）

中電為「全心傳電計劃」是為中電客戶而設的獎賞計劃，只要成為成「度度賞」會員，透過慳電、選用電子服務及參加「全心傳電」舉辦的活動賺取度度分，即可兌換家居產品和服務等獎賞，全年更可賺取高達150,000度度分！

全心傳電計劃申請方法及詳情 👉🏻 請按此

電費津貼2025【12】中華電力 — 電子學習支援計劃

「電子學習支援計劃」透過社區節能基金撥款過600萬資助，向來自基層家庭的小學、中學和大專學生送贈全新電子學習器材，包括平板電腦（iPad）、流動無線 Wi-Fi 分享器及上網數據卡等，目前已有超過5,000名學生受惠。

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