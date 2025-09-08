塔巴風球｜8號風球超市營業時間一覽！百佳／惠康／一田／Aeon

塔巴風球｜八號風球生效，天文台預計八號暴風或烈風信號，至少維持到今早11時。隨後會視乎本地風力的減弱程度，評估改發三號強風信號的時間。天文台指，塔巴的雨帶會在今日（8日）初時繼續為珠江口帶來狂風大驟雨。



如果想買餸或者生活用品，大家也不必煩惱，本文整合各大超市營業時間供參考。惠康、百佳部份分店暫停營業，DONKI在8號風球下照常營業，會因應天氣情況作出營業安排。



8號風球超市營業時間一覽！

塔巴風球逼近香港，天文台於昨晚下午9時20分正式懸掛8號風球。不少街市及日常用品店，因應天氣狀況，或暫停營業。以下整合惠康、百佳、Market Place、DONKI開業時間。

8號風球營業安排【1】 惠康

惠康大部分分店會繼續維持服務直至正常關門時間。（圖片來源：惠康＠Facebook）

八號颱風信號懸掛期間，大部分分店會繼續提供服務直至正常關門時間。而以下惠康分店*會暫停服務。所有網購送貨將陸續暫停服務，請留意惠康App或短訊通知送貨安排。

以下惠康分店將暫停服務：

中環金利大廈

般含道嘉威花園

山頂和福道

舂磡角

薄扶林美景臺

畢架山

葵涌華景山莊

青衣長青邨

大埔嘉豐花園

沙田水泉澳邨地下

大譚紅山半島

長洲新興街

坪洲

銀礦灣

西貢大廈

火炭

上水新豐路130號

觀塘電訊一代廣場



8號風球營業安排【2】 百佳

百佳大部分分店正常營業。（圖片來源：香港百佳超級市場＠Facebook）

百佳門市大部分分店於8號颱風信號懸掛期間繼續照常營業，而營業時間將調整至上午9時開始。網購店取及送貨訂單於8號颱風訊號懸掛期間暫停服務，預定送貨訂單會透過短訊通知新的送貨時間。

以下門市今日暫停營業，直至另行通知 ：

新界及離島區

長洲東灣路分店 百佳



香港區：

中環長江中心food le parc

薄扶林香港大學 百佳

赤鱲角國泰城EXPRESS



澳門區：

金峰南岸 百佳

星皓廣場 TASTE



8號風球營業安排【3】 DON DON DONKI

DON DON DONKI全線分店照常營業。

8號風球營業安排【4】 Market Place

Market Place大部分分店會按照正常營業時間提供服務。（圖片來源：Market Place＠Facebook）

八號颱風信號現正懸掛，Market Place大部分分店舖會照常營業至正常關門時間。而部分分店將會暫停服務。所有網購送貨將陸續暫停服務，請留意App或短訊通知送貨安排。

以下分店將暫停服務：

【1】中環盈置大廈Market Place

【2】山頂Market Place

【3】清水灣Market Place

【4】愉景灣Market Place

【5】中環太子大廈 Oliver's the Delicatessen



8號風球營業安排【5】 Citysuper

8號颱風信號現正懸掛，city'super各大門市將照常營業，送貨服務則會暫停並順延一天，電話專線服務同樣暫停。

8號風球營業安排【6】 Fusion

Fusion大部分門市於改掛8號風球後仍會照常營業，但會因應情況變化而作出安排。

以下門市今日暫停營業，直至另行通知：

新界及離島區：

馬灣 FUSION



九龍區：

土瓜灣昇御門FUSION



香港區：

金鐘統一中心FUSION

壽臣山廣場FUSION

薄扶林數碼港Mini FUSION



8號風球營業安排【7】 UNY生活創庫

因應最新颱風情況，UNY各店是日詳細營業安排如下:

UNY 樂富店：超級市場現正照常營業；家品部、美食廣場部分美食專櫃、Namco及This One暫停營業。

UNY 元朗店：超級市場照常營業，部分品牌專櫃照常營業

UNY 將軍澳：超級市場及部分品牌專櫃現正照常營業。



8號風球營業安排【7】 一田百貨

全線一田、YATADAY及特別展場於8號風球下繼續按正常營業時間開店為大家服務。

8號風球營業安排【8】 Aeon Store

AEON、AEON STYLE 及AEON SUPERMARKET於8號烈風訊號懸掛期間的營業時間如下 ，若改掛九號或以上颱風訊號各店舖將暫停營運。

另外以下Living Plaza/Daiso/Mono Mono今天營業時間為早上10時至晚上9時30分，其餘店舖則會在8號烈風信號懸掛時暫停營業：

禾輋店 、粉嶺碧湖店、天水圍店、麗城店、馬鞍山店、新翠店、啟德店、樂富店、兆禧店、鑽石山店、沙田希爾頓店、旺角店、銅鑼灣堅拿店、佐敦華海店、青衣店 、慈雲山店 、石蔭店、長發店、淘大店、新屯門中心店、炮台山店、元朗店、沙田第一城樂薈店、太子店、上水店、新蒲崗店、愛民店、粉嶺逸峯店、粉嶺中心店、天澤店、石塘坊店、黃大仙中心北館店、香港仔店、康城店、天盛店、北角店、大元店及牛頭角店

至於Mono Mono北角店營業時間為中午12時至晚上9時30分

AEON Stores 各分店營業時間如下：

+ 3

8號風球現正懸掛，除了機場分店外，萬寧分店將全線暫停營業。如需採購可前往萬寧網店。

8號風球營業安排【9】 SOGO

由於八號風球現正生效，崇光銅鑼灣店及啟德店將暫停營業直至另行通知，部分餐廳如：囍雲軒（The Twins 雙子匯 1 期 1501-4 號舖）、WOWDON（The Twins 雙子匯 1 期 1403 號舖）則如常營業，營業時間維持不變。

