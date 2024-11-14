桃芝風球｜8號風球超市營業時間一覽！百佳／惠康／一田／Aeon
桃芝風球｜八號風球桃芝逼近香港，天文台現正懸掛8號風球，但放工想買餸或者添置日用品？本文整合各大超市營業時間供參考。惠康、百佳部份分店暫停營業，DONKI在8號風球下照常營業，會因應天氣情況作出營業安排。
8號風球超市營業時間一覽！惠康/百佳/DONKI因應情況或暫停營業
桃芝風球逼近香港，天文台於昨晚下午11時10分正式懸掛8號風球。不少街市及日常用品店，因應天氣狀況，或暫停營業。以下整合惠康、百佳、Market Place、DONKI開業時間。
8號風球營業安排【1】 惠康
八號颱風信號懸掛期間，大部分分店會繼續提供服務直至正常關門時間。而以下惠康分店*於8號風球懸掛後2小時內暫停服務。所有網購送貨將陸續暫停服務，請留意惠康App或短訊通知送貨安排。
以下惠康分店將暫停服務：
中環金利大廈
般含道嘉威花園
山頂和福道
舂磡角
薄扶林美景臺
畢架山
葵涌華景山莊
青衣長青邨
大埔嘉豐花園
沙田水泉澳邨地下
大譚紅山半島
長洲新興街
坪洲
銀礦灣
西貢大廈
火炭
上水新豐路130號
觀塘電訊一代廣場
8號風球營業安排【2】 百佳
百佳門市於改掛8號風球後仍會照常營業，但會因應情況變化而作出安排。店取易及送貨訂單將於8號颱風訊號懸掛期間暫停服務，預定送貨訂單會透過短訊通知新的送貨時間。
以下門市今日暫停營業，直至另行通知 ：
新界及離島區：
屯門海琴軒 百佳
長洲東灣路分店 百佳
香港區：
中環長江中心food le parc
薄扶林香港大學 百佳
赤鱲角國泰城EXPRESS
澳門區：
金峰南岸 百佳
星皓廣場 TASTE
8號風球營業安排【3】 DON DON DONKI
DON DON DONKI大部份分店照常營業。荃灣海之戀店、屯門市廣場 店、旺角文華商場店營業至凌晨12時正，DON DON DONKI其他分店在颱風信號下安排如下：
8號或以下風球：全線DON DON DONKI分店照常營業。
9號或以上風球：全線DON DON DONKI分店視乎情況作出營業安排。
8號風球營業安排【4】 Market Place
因應八號颱風信號現正懸掛，Market Place大部分分店舖會照常營業至正常關門時間。而部分分店將會暫停服務。所有網購送貨將陸續暫停服務，請留意App或短訊通知送貨安排。
以下分店將暫停服務：
【1】中環盈置大廈Market Place
【2】山頂Market Place
【3】清水灣Market Place
【4】愉景灣Market Place
【5】中環太子大廈 Oliver's the Delicatessen
8號風球營業安排【5】 Citysuper
8號颱風信號現正懸掛，city'super各大門市將照常營業，送貨服務則會暫停並順延一天，電話專線服務同樣暫停。
8號風球營業安排【6】 Fusion
Fusion大部分門市於改掛8號風球後仍會照常營業，但會因應情況變化而作出安排。
以下門市今日暫停營業，直至另行通知：
新界及離島區：
馬灣 FUSION
九龍區：
土瓜灣昇御門FUSION
香港區：
金鐘統一中心FUSION
薄扶林數碼港Mini FUSION
8號風球營業安排【7】 一田百貨
全線一田、YATADAY及特別展場於8號風球下繼續按正常營業時間開店為大家服務。
8號風球營業安排【8】 Aeon Store
AEON、AEON STYLE 及AEON SUPERMARKET於8號烈風訊號懸掛期間的營業時間如下 ，若改掛九號或以上颱風訊號各店舖將暫停營運。
另外以下Living Plaza/Daiso/Mono Mono今天(11月14日)營業時間為早上十時至晚上九時三十分，其餘店舖則會在8號烈風信號懸掛時暫停營業:
禾輋店 、粉嶺碧湖店、彩明店、天水圍店、海怡店、彩雲店、麗城店、大興店、馬鞍山店、新翠店、啟德店、堅尼地城、樂富店、兆禧店、鑽石山店、沙田希爾頓店、旺角店、銅鑼灣堅拿店、佐敦華海店、青衣店 、慈雲山店 、石蔭店、長發店、淘大店、新屯門中心店、炮台山店、元朗店、沙田第一城樂薈店、太子店、上水店、新蒲崗店、愛民店、粉嶺逸峯店、粉嶺中心店、天澤店、石塘坊店、黃大仙中心北館店、康城店、天盛店
至於Mono Mono北角店營業時間為中午十二時至晚上九時三十分
AEON Stores 各分店營業時間如下：
8號風球營業安排【9】 萬寧
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8號風球現正懸掛，除了機場分店外，萬寧分店將全線暫停營業。如需採購可前往萬寧網店。
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