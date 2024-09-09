深圳中秋好去處2024｜放河燈/華服體驗/電音節/燈海嘉年華7大推介

深圳中秋好去處2024｜每年中秋節都在香港過，會否也有一點點悶呢？中秋節的假期又不多，北上慶中秋也是個好選擇。《香港01》好食玩飛記者為大家精選7大深圳中秋好去處，包括燈籠雜貨店、華服體驗、魔術表演、貓貓展覽等等，立即看下文安排中秋行程啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳中秋好去處｜【1】深圳市：中秋花月夜—古風KOL / 放河燈 / 華服體驗

錦繡中華中秋特别活動「中秋花月夜」將於9月15至17日舉行，錦繡西市打造古風體驗場景，包括近距離與2大古風網紅互動、6大民俗體驗及6大表演。民俗體驗有對古詩、猜燈迷、放河燈、手作市集等等；表演包括民族舞蹈表演、華服千燈巡遊、遊船表演等等。如果有意體驗華服，亦可於官網購買套票，一日門票加華服體驗的套票價錢為220元人民幣（約241港元）。

中秋花月夜

舉辦日期：9月15至17日

地址：深圳市深南大道9005號錦繡中華

交通：深圳地鐵1號線華僑城站D岀口

門票：單人全日票168元人民幣 / 三人全日套票399元人民幣 / 四人全日套票499元人民幣 / 夜場票69元人民幣



深圳中秋好去處｜【2】寶安區：夢幻之夜嘉年華—海底花燈裝置 / 夜光巡遊 / 魔幻舞台電音節

寶安區的海上田園屬國家4A級大型生態文化旅遊區，佔地163萬平方米，由即日起至2024年10月7日舉行燈光SHOW「夢幻之夜嘉年華」，設有多個特色主題花燈裝置，例如花好月圓海底世界、十二生肖長廊、田園竹林等，在各主題中分布着各色各樣的精彩演出，包括歌舞迎賓秀、主題夜光大巡遊和愛麗絲主題魔幻舞台劇，而每晚6時至9時更有電音節等，讓大家一同感受舞台的獨特魅力。

海上田園夢幻之夜嘉年華

舉辦日期：即日至2024年10月7日

營業時間：17:00-23:00

地址：深圳市寶安區沙井街道民主社區民主大道海上田園

交通：深圳地鐵12號線海上田園東站B岀口

入場費：夜場特惠票19.9元人民幣起 / 燈光節期間49.9元人民幣起（大小同價）



深圳中秋好去處｜【3】龍華區：觀瀾湖藝術燈光節—廣東最長隧道 / 星空博物館 / 魔術表演

於即日至10月7日期間舉行的觀瀾湖藝術燈光節是由4A級研發團隊、耗時一個多月斥巨資打造數10個主題的燈組和裝置，為大家帶來沉浸式的夜遊燈光世界，包括廣東最長的網紅隧道、港風網紅街、星空博物館等等，而晚上7時20分至8時45分會有舞台表演，例如噴火雜技、魔術表演、空中芭蕾、音樂表演、柔術表演、變臉等等，非常精彩！

觀瀾湖藝術燈光節

舉辦日期：即日至10月7日

營業時間：18:00-22:00

地址：深圳市龍華區觀瀾湖高爾夫大道1號觀瀾湖生態運動公社

交通：深圳地鐵4號線觀瀾湖站A出口步行約50米

入場費：19.9元人民幣



深圳中秋好去處｜【4】福田區：深圳1368文化街區—燈籠長廊 / 夜市high tea賞月

有「網紅街」之稱的1368文化街區是位於深圳福田區，1368是水圍村建村年份，已有600多年歷史，街區由一坊四街六巷組成，融合中西的建築風格，加上色彩繽紛的佈置，建築物上懸掛著過百盞中式燈籠，打造一條五光十色的燈籠長廊，中秋氣氛非常熱鬧！

這裡匯集了許多特色餐館、酒吧、Cafe及手作店等，晚上會變成水圍夜市小食街，可吃到烤牛雜粉麵、台式大腸蚵仔麵線等美食，有食店更銷售著特色咖啡，例如用中式茶杯裝著西式咖啡，中西合璧，掃街high tea、賞月你試過未呀？

深圳1368文化街區

營業時間：16:00-2:00

地址：深圳福田區水圍村

交通：深圳地鐵4號線福民站D岀口 / 深圳地鐵7號線皇崗村站A岀口 / 從福田口岸步行約15分鐘



深圳中秋好去處｜【5】福田區：深業上城—6大市集／手作AI月餅

由廣州酒家打造的「穿粵記之尋味中秋」已在深圳福田深業上城正式開幕，為大家帶來一場可賞、可逛、可買、可玩、可拍的大型中秋主題盛會。活動設有3大遊玩主題，「中秋文化展」以古色古香的打卡場景了解到中秋的來源、中秋傳統和月餅的非遺傳承技藝，同時可體驗各種小遊戲和透過AI互動創作出獨一無二的AI月餅！而「中秋雅集」設有6大市集攤位，能體驗各種中秋傳統遊戲；「非遺技藝學堂」則可跟廣州酒家大師傅學做月餅！

深業上城

舉辦日期：即日起至9月17日

地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城L2品牌街

交通：深圳地鐵10號線冬瓜嶺站6分鐘



深圳中秋好去處｜【6】南山區：深圳灣萬象城—中秋貓貓展／貓貓幕牆 / 貓貓月球

從深圳灣萬象城1樓走岀室外可以看到Bay de Luna主題的貓貓行走著，有不同大小和步姿的。商場的中央廣場設有貓貓幕牆，有正在過馬路的小貓咪和會亮燈的貓貓月球；戶外街區則有巨型白貓，戴上金色蝴蝶的貓貓同途人打招呼，每一隻貓貓都非常有動感！貓貓打卡位亦會隨住中秋的來臨陸續出現！大家一定要拭目以待！

+ 4

深圳灣萬象城中秋貓貓展

營業時間：10:00-22:00

地址: 深圳南山區科苑南路2888號

交通：深圳地鐵11號線或2號線後海站G出口步行約10分鐘



深圳中秋好去處｜【7】羅湖區：燈籠雜貨店

筍崗玩具文具禮品城被譽為深圳中秋氣氛最濃的地方，有各式各樣的紙燈籠、電子燈籠、折叠燈籠，款式有金魚燈籠、大紅燈籠等。除了商場1樓和2樓銷售的中秋玩具和其他節慶用品外，還有3樓的工藝品和幼教用品等；4樓則銷售辦公室用品、小型家電等。

筍崗玩具文具禮品城

營業時間： 9:00-19:00

地址：中國廣東省深圳市羅湖區寶安北路1025號

交通：深圳地鐵筍崗站E岀口



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略