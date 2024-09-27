自助餐優惠10月13間推介｜生蠔＋龍蝦任食！一間酒店激抵$134起

自助餐優惠推介｜踏入10月，除了是吃大閘蟹的佳節外，也是吃自助餐的好時機，現時不少酒店餐廳都有自助餐優惠，除了可食到大閘蟹，還有鮑魚、生蠔、龍蝦等可任食，《好食玩飛》記者這次精選了13間酒店自助餐，有一間低至65折，更有一間食自助餐仲送大閘蟹！即睇內文。



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10月自助餐優惠【1】西環萬怡酒店MoMo Café──即開生蠔／日式燒蠔 $171起 👉🏻65折預訂

MoMo Café全新推出「韓日台 · 風味之約」自助晚餐，同時滿足喜歡吃各款亞洲美食的朋友！除了有必食新鮮即開生蠔外，還有雪場蟹腳、鮮蜆、愛金螺及青口等冰鎮海鮮及刺身，日韓菜色推介韓式燴牛肋條、西京燒比目魚及日式燒蠔；另外還有紐西蘭肉眼牛排、燒羊腿等食肉獸必試熟食，現有低至65折優惠！

另外，酒店另設周末自助午餐及平日自助午餐。周末自助午餐贈送即開新鮮生蠔，還有肉眼牛排、鮮蝦鮮蜆、黃金螺、黑殼青口、雪場蟹腿、刺身及多款東南亞美食，如海南雞、東南亞咖哩配印度煎餅等任食，同樣有優惠，成人低至$201！

西環萬怡酒店MoMo Café｜平日自助午餐

星期一至五

成人（1位）：$201｜原價$268

長者（1位）：$171｜原價$228

小童（1位）：$141｜原價$188

👉🏻75折預訂

西環萬怡酒店MoMo Café｜週末自助午餐

星期六、日及公眾假期

成人（1位）：$253.5｜原價$338

長者（1位）：$223.5｜原價$298

小童（1位）：$193.5｜原價$258

👉🏻75折預訂 送即開生蠔

西環萬怡酒店MoMo Café｜韓日台 · 風味之約

星期一至四

成人（1位）：$356.2｜原價$548

長者（1位）：$330.2｜原價$508

小童（1位）：$245.7｜原價$378

👉🏻65折預訂

星期五至日、公眾假期及前夕

成人（1位）：$435｜原價$580

長者（1位）：$403.5｜原價$538

小童（1位）：$306｜原價$408

👉🏻65折預訂

優惠有效期： 即日起至2024年10月31日

地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店

電話：37178989



10月自助餐優惠【2】九龍酒店倚窗閣──法式鵝肝／即開生蠔 $392起 👉🏻低至71優惠訂座

九龍酒店倚窗閣推出「蟹の饗宴」自助晚餐，一個價錢可吃盡多款以蟹入饌的美食，除了有英國麵包蟹和北海道栗蟹的原汁原味外，還可品嚐到海膽蟹肉帶子意大利麵、蟹肉鮮蠔花膠絲雞煲、鹽酥軟殼蟹等多款蟹肉料理！此外，餐廳還提供即開生蠔、法式鵝肝、鹽燒牛舌、雜綿刺身，記得留肚食埋Mövenpick雪糕，現有低至71折優惠！

九龍酒店倚窗閣｜「蟹の饗宴」自助晚餐

星期一至四

成人（1位）：$546｜原價$735

長者（1位）：$392｜原價$559

小童（1位）：$392｜原價$559

👉🏻立即訂座

星期五至日及公眾假期

成人（1位）：$574｜原價$735

長者（1位）：$412｜原價$559

小童（1位）：$412｜原價$559

👉🏻立即訂座

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

10月自助餐優惠【3】美麗華酒店The Mira──芝士海膽醬焗龍蝦／胡椒炒蟹／軟殼蟹 低至76折 👉🏻低至76折優惠訂座

美麗華酒店 The Mira餐廳Yamm承接10月蟹季熱潮，推出「蟹」逅海貝自助晚宴，當中必食香辣星洲胡椒炒蟹、香濃芝士海膽醬焗龍蝦，及煙肉蛋黃醬焗生蠔；還有作為蟹控定會喜歡的百花釀蟹鉗、泰黃咖哩香脆軟殼蟹、麵包蟹！另外，餐廳亦提供多款冰鎮海鮮，包括波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、鮮鮑魚、貴妃蚌等；而甜品區除了有Haagen-Dazs雪糕，還有各款精選甜品，必定吃到回本！現有低至76折優惠！

除自助晚餐外，The Mira亦有提供每周更新的自助午餐及周末自助早午餐，由日台風味到越泰系列等多種風味菜色包羅萬有，優惠81折起！

美麗華酒店The Mira｜「蟹」逅海貝自助晚宴

星期一至四

成人（1位）： $658 | 原價$867

小童（1位）： $348 | 原價$471

👉🏻低至76折食海膽龍蝦／鱈場蟹腳

星期五至日

成人（1位）：$688 | 原價$867

小童（1位）：$368 | 原價$471

👉🏻低至76折食海膽龍蝦／鱈場蟹腳

美麗華酒店The Mira｜周末自助早午餐

成人（1位）： $508 | 原價$603

小童（1位）： $258 | 原價$317

美麗華酒店The Mira｜自助午餐

成人（1位）：$398 | 原價$493

小童（1位）：$228 | 原價$283

👉🏻立即訂座

地址：尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場2期 The Mira Hong Kong 地下大堂

電話：23155120



10月自助餐優惠【4】荃灣悦品酒店──自助餐送大閘蟹 低至75折 👉🏻75折優惠訂座

悦品酒店推出「蟹逅之夜 • 自助晚餐」，除了每位可獲贈大閘蟹一隻外，還有各式以蟹入饌的美食，包括避風塘炒蟹、芝士海鮮焗釀蟹蓋、泰式紅咖喱蟹、竹籠花雕蒸蟹糯米；另外還有日式蟹肉味噌海鮮湯、金銀蒜燒生蠔、焗芝士波士頓龍蝦，以及時令冰鎮海鮮，包括鱈場蟹腳、麵包蟹、白蝦、藍青口、翡翠螺等，有得食大閘蟹，又有多款海鮮及肉食，非常滿足！現時更有低至75折優惠！

悦品酒店（屯門）｜蟹逅之夜 • 自助晚餐

星期五

成人（1位）：$457.3｜原價$624.8

長者（1位）：$397.8｜原價$547.8

小童（1位）：$304.3｜原價$426.8

星期六、日及公眾假期

成人（1位）：$499.8｜原價$646.8

長者（1位）：$423.3｜原價$547.8

小童（1位）：$329.8｜原價$426.8

👉🏻75折優惠訂座

悦品酒店（荃灣）｜蟹逅之夜 • 自助晚餐

星期六、日及公眾假期

成人（1位）：$482.8｜原價$624.8

長者（1位）：$423.3｜原價$547.8

小童（1位）：$329.8｜原價$426.8

優惠價：即日起至2024年12月1日

👉🏻75折優惠訂座

10月自助餐優惠【5】悦品酒店 ── 波士頓龍蝦／烤草飼羊架 低至$134 👉🏻自助餐低至$134

悅品酒店亦有「閒日精選半自助午餐」優惠，半自助餐可自選一款主菜，有烤紐西蘭肉眼牛扒、香煎盲鰽魚柳伴海蜆、煙鴨胸小露筍南瓜忌廉汁意大利粉等選擇，甜品、沙律更可任食！至於「南歐風味半自助晚餐」，主打多款特色肉腸，如開心果肉腸 、帕爾瑪火腿及煙熏牛肉腸，配搭波士頓龍蝦、美國安格斯肉眼扒或烤草飼羊架同樣美味！優惠低至$134！

另外，想吃日本料理的朋友可試試悅品酒店在星期六、日供應的「和風•韓流•滋味之旅」自助午餐。自助餐以日韓美食為主題，提供和牛壽喜燒烏冬、日式醬燒牛肋骨肉、燒沖繩島脆皮黑糖雞，還有必點韓國美食鮮人參雞湯。

悦品酒店（屯門）｜閒日精選半自助午餐

成人（1位）：$134.3｜原價$173.8

優惠有效期：即日起至2024年11月29日

👉🏻78折預訂

悦品酒店（屯門）｜和風•韓流•滋味之旅週末自助午餐

長者（1位）：$244.8｜原價$316.8

成人（1位）：$287.3｜原價$371.8

小童（1位）：$202.3｜原價$261.8

優惠有效期：即日起至2024年12月1日

👉🏻78折預訂

悦品酒店（屯門）｜南歐風味火腿 • 半自助晚餐

成人（1位）：$219.3｜原價$283.8

優惠有效期：即日起至2024年11月28日

👉🏻78折預訂

悦品酒店（荃灣）｜閒日精選半自助午餐

成人（1位）：$134.3｜原價$173.8

優惠有效期：即日起至2024年11月28日

👉🏻78折預訂

悦品酒店（荃灣）｜和風•韓流•滋味之旅週末自助午餐

長者（1位）：$244.8｜原價$316.8

成人（1位）：$287.3｜原價$371.8

小童（1位）：$202.3｜原價$261.8

優惠有效期：即日起至2024年12月1日

👉🏻78折預訂

悦品酒店（荃灣）｜南歐風味火腿 • 半自助晚餐

成人（1位）：$219.3｜原價$283.8

優惠有效期：即日起至2024年11月28日

👉🏻78折預訂

悦品酒店（屯門）

地址：香港屯門建豐街4號悦品度假酒店‧屯門2樓 The Platter

電話：3899 9222



悦品酒店（荃灣）

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG/F（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）

電話：3891 1928



10月自助餐優惠【6】8度海逸酒店8度海逸酒店8度餐廳 ── 任食生蠔／紐西蘭青口／即叫即製海鮮火鍋 低至7折👉🏻即搶低至7折優惠

8度海逸酒店的8度餐廳推出「泰饗時光海鮮自助晚餐」及「自助午餐」優惠！晚餐主打即開生蠔、紐西蘭青口、海蝦及海螺等冰鎮海鮮無限任食，另設有專櫃即叫即製海鮮火鍋，賴尿蝦、 沙白、花甲、海花螺及扇貝等海鮮食材輪流供應。熱食方面，有燒牛肉、意式香草烤春雞、燒羊扒及紅酒燴牛肋條。甜品有多款Mövenpick雪糕、芒果拿破崙及鮮果蛋白蛋糕。另有2.5小時半自助午餐及自助午餐供應，現時更有低至7折的優惠！

此外，當月生日還有生日優惠，4位或以上同行，在星期一至四惠顧，可享半價連免費餐酒一支或可選免費生日蛋糕一個連餐酒一支；於星期五至日、公眾假期及前夕惠顧，可享半價連免費餐酒一支及生日蛋糕一個。

8度海逸酒店8度餐廳｜泰饗時光海鮮自助晚餐

星期一至四

成人（1位）：$495｜原價$598

小童（1位）：$367｜原價$438

長者（1位）：$423｜原價$508

👉🏻即搶低至7折優惠

8度海逸酒店8度餐廳｜周末自助晚餐

星期五至日

成人（1位）：$611｜原價$718

小童（1位）：$492｜原價$578

長者（1位）：$551｜原價$648

👉🏻即搶低至7折優惠 8度海逸酒店8度餐廳｜半自助午餐

成人（1位）：$167｜原價$238

8度海逸酒店8度餐廳｜假日自助午餐

成人（1位）：$328｜原價$468

小童（1位）：$272｜原價$388

長者（1位）：$300｜原價$428

優惠有效期： 2024年7月1日至2024年至11月30日

👉🏻即搶低至7折優惠

地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地舖

電話：2126 1960



10月自助餐優惠【7】香港港麗酒店 ── 波士頓龍蝦／原隻十頭鮑魚／火焰雪山表演 低至74折👉🏻74折優惠訂座

香港港麗酒店推出「海陸珍寶薈萃」自助晚餐，喜歡吃海鮮的一定不能錯過！自助餐除了有波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、蟹鉗、青口及海蝦外，還設有戶外燒烤區，可品嚐到多款惹味烤肉，如澳洲和牛牛頸脊、紐西蘭羊腿、羊肉腸、蕉葉魚等，仲有即煎鵝肝、紅燒原隻十頭鮑魚、紅酒燴牛臉頰等特色熱盤，每晚特定時段仲會有即製火焰雪山表演！現有優惠低至74折！

香港港麗酒店｜海陸珍寶薈萃自助晚餐

星期日至四

成人（1位）：$718｜原價$922

小童（1位）：$358｜原價$482

星期五、六及公眾假期

成人（1位）：$754｜原價$922

小童（1位）：$394｜原價$482

👉🏻74折優惠訂座

香港港麗酒店｜國際美食自助午餐

成人（1位）：$421｜原價$548

小童（1位）：$241｜原價$295

優惠有效期： 即日至2024年10月31日

👉🏻74折優惠訂座

地址：金鐘金鐘道88號

電話：2822 8890



10月自助餐優惠【8】港青酒店YMCA再臨閣 ── 黑松露牛油焗蠔／即煮鮑魚 $278起 👉🏻低至76折預先訂座

港青酒店YMCA再臨閣推出「仲夏情迷法越夜」自助晚餐，酒店餐廳環境舒適，可飽覽維多利亞海港，讓食客可望住海景食自助餐。而自助餐除了有波士頓龍蝦、松葉蟹腳、麵包蟹、黑松露牛油焗蠔、法式鴨腿燴白豆、香茅羊T骨之外，還有即叫即煮的煎虎蝦、鮑魚等熱食；另外記得不要錯過越式焦糖布丁，口感順滑且甜度適中，充滿驚喜！成人每位優惠更有低至$278！

除自助晚餐外，酒店還提供「平日自助午餐」及「週末及假日早午合併自助餐」，兩款自助餐冷熱盤均有雞肝醬配法包多士、燒有骨牛肉西冷、南京鹽水鴨、關東煮、芝士拼盤等任君選擇，現有低至76折！

港青酒店YMCA再臨閣｜「仲夏情迷法越夜」自助晚餐

星期一至四

成人：$468｜原價$845

長者：$450｜原價$845

小童：$379｜原價$581

星期五至日及特別日子

成人：$499｜原價$845

長者：$480｜原價$845

小童：$417｜原價$581

👉🏻低至76折預先訂座

港青酒店YMCA再臨閣｜平日自助午餐

星期一至五

成人：$278｜原價$328

長者：$260｜原價$328

小童：$196｜原價$240

👉🏻低至76折預先訂座

港青酒店YMCA再臨閣｜週末及假日早午合併自助餐

星期六、日及公眾假期

成人：$359｜原價$427

長者：$330｜原價$427

小童：$241｜原價$295

👉🏻低至76折預先訂座

優惠有效期：即日起至2024年10月31日

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

電話：2734 3803



10月自助餐優惠【9】黃竹坑I-O-N南灣如心酒店 ── 雪花蟹腳／椰子甜點／低至$311 👉🏻即搶優惠

黃竹坑I-O-N南灣如心酒店10月自助餐以「東南亞滋味蟹宴」為主題，炮製多款以蟹入饌的熱食菜式，包括黃咖哩椰漿藍蟹、港式避風塘炒蟹、蟹肉蟹子丼、星洲胡椒炒加拿大雪花蟹腳等，蟹控必食！此外，自助餐更有菠蘿椰子慕絲蛋糕、班蘭椰子布甸、鮮奶椰子撻等一系列椰子甜點！成人優惠低至$311！

黃竹坑I-O-N南灣如心酒店｜假日自助午餐

星期六、日及公眾假期

成人：$311｜原價$438

長者：$264｜原價$372

小童：$233｜原價$328

👉🏻即搶優惠

黃竹坑I-O-N南灣如心酒店｜自助晚餐

星期一至五

成人：$381｜原價$581

長者：$303｜原價$471

小童：$287｜原價$427

👉🏻即搶優惠

黃竹坑I-O-N南灣如心酒店｜自助晚餐

星期六至日

成人：$412｜原價$581

長者：$334｜原價$471

小童：$303｜原價$427

👉🏻即搶優惠

優惠有效期：即日起至2024年10月31日

地址：香港仔黃竹坑道55號南灣如心酒店P3樓 I-O-N

電話：3968 8888



10月自助餐優惠【10】六國酒店Le Menu ── 片皮鵝／佛跳牆／葡式燒乳豬 獨家低至7折 👉🏻7折優惠訂座

六國酒店的Le Menu推出「華麗盛宴 • 自助晚餐 – 龍蝦 • 鴨肝 • 佛跳牆」自助餐優惠，可食足3小時！自助餐主打多款高級食材，包括冰鎮海鮮、特級牛扒、佛跳牆、原件鴨肝、鐵板燒及片皮鵝等，中西薈萃的美食。

當中推介葡式燒乳豬，烤得金黃香脆，咬下去更是皮脆肉嫩，醃得非常入味。而自助餐在晚上更會提供精彩表演，有得食又有表演睇，現有獨家低至7折優惠！

六國酒店 Le Menu｜華麗盛宴‧自助晚餐

星期一至五

成人（1位）：$576｜原價：$811.8

小童（1位）：$350｜原價：$492.8

👉🏻7折優惠訂座

星期六、日及公眾假期

成人（1位）：$599｜原價：$844.8

小童（1位）：$373｜原價：$525.8

優惠有效期： 即日至2024年11月30日

👉🏻7折優惠訂座

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



10月自助餐優惠【11】維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse ── 大閘蟹／多款江南名菜 82折起 👉🏻82折優惠訂座

香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse推出「味遊 · 杭州自助饗宴」，炮製十年花雕熟醉大閘蟹、二十年花雕酒蒸遠海梭子蟹、西湖牛肉羹、龍井蝦仁、東坡肉、蟹粉豆腐等傳統江南名菜，以及冰鎮海鮮、壽司及刺身、冷盤及熱食等。甜點方面有燕窩杏仁布甸、黑芝麻泡芙、木瓜雪耳糖水等，現時預訂，還可免費使用Kids Club兒童遊樂區，帶埋小朋友享受美食就適合不過。現有優惠82折起！

維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse｜自助午餐

星期一至五

成人（1位）：$362｜原價$442

長者（1位）：$320

小童（1位）：$221

👉🏻82折優惠訂座

星期六、日及公眾假期

成人（1位）：$463｜原價$564

長者（1位）：$398

小童（1位）：$282

👉🏻82折優惠訂座

維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse｜自助晚餐

星期一至四

成人（1位）：$681｜原價$831

長者（1位）：$542

小童（1位）：$416

👉🏻82折優惠訂座

星期五至日及公眾假期

成人（1位）：$726｜原價$886

長者（1位）：$598

小童（1位）：$443

👉🏻82折優惠訂座

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

地址：北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店西座2樓

電話：3896 9896



10月自助餐優惠【12】香港尖沙咀凱悅酒店 ── 鱈場蟹腳／燒皇帝蟹腳／原條海鱸魚 81折起 👉🏻81折優惠訂座

香港尖沙咀凱悅酒店咖啡廳推出「滋味蟹饌及週末海鮮盛宴自助晚餐」，海鮮愛好者必試！逢星期五，自助餐有多款時令蟹饌，包括冰鎮鱈場蟹腳、燒皇帝蟹腳、芝士車輪蟹肉意大利飯等，而星期六至日則以海鮮為主題，可試到蠔皇鮑魚、泰式菠蘿海鮮炒飯及威靈頓三文魚等美食。

平日也有提供「限定主題自助晚餐」，星期一主打異國美饌，必食天多利虎蝦、巴東牛肉；星期二主打泰式風情，有蒸原條海鱸魚；星期三有亞洲菜，重點推介新加坡麥皮蝦、豉椒炒青口；星期四香辣之夜，主打川味辣子雞、水煮酸菜魚等川式名菜，辣得過癮！一個價錢，可任揀多國美食主題自助餐！現有優惠81折起。

香港尖沙咀凱悅酒店｜滋味蟹饌及週末海鮮盛宴自助晚餐

星期一至四

成人（1位）：$673｜原價$822.8

小童（1位）：$331｜原價$404.8

星期五至六及公眾假期：

成人（1位）：$799｜原價$866.8

小童（1位）：$394｜原價$426.8

星期日

成人（1位）：$709｜原價$748

小童（1位）：$349｜原價$368

👉🏻81折優惠訂座

香港尖沙咀凱悅酒店｜自助午餐

星期六及公眾假期

成人（1位）：$493｜原價$602.8

小童（1位）：$241｜原價$294.8

星期日

成人（1位）：$709｜原價748

小童（1位）：$349｜原價$368

優惠有效期： 即日至2024年10月31日

👉🏻81折優惠訂座

地址：尖沙咀河內道18號

電話：3721 7700



10月自助餐優惠【13】六國酒店 ── 任食4小時果漾花語下午茶 低至72折 👉🏻任食任飲4小時優惠訂座

六國酒店 Le Menu 西餐廳推出秋冬版「果漾花語下午茶自餐」，有山羊芝士焦糖洋蔥撻、迷你火腿牛角包、西班牙蒜片蝦、野菌酥皮盒、蒜蓉芝士焗青口等熱盤；壽司卷、鮮果巴馬火腿、芝麻醬凍豆腐、煙三文魚小泡芙、忌廉芝士小餅乾等凍盤；以及椰汁西米糕、蘋果金寶、冰花燉雪梨糖水、葡式蛋撻等甜品，可任食任飲4小時！低至72折！

六國酒店 Le Menu 西餐廳｜果漾花語下午茶自助餐（秋冬版）

成人（1位）：$262｜原價$361

小童（1位）：$174｜原價$240

👉🏻任食任飲4小時優惠訂座

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



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