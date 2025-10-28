長者優惠餐廳58間｜樂悠咭可享！美心75折+麥當勞送薯餅+$1茶位

長者餐廳優惠｜最新長者優惠！持有長者咭或樂悠咭的長者可享受不少連鎖餐廳提供的優惠，讓長者們可盡情吃喝玩樂！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合58間餐廳優惠，涵蓋多間連鎖食肆及社企，包括大家樂、麥當勞、美心MX及銀杏館，詳情即睇下文！



長者優惠餐廳【1】美心 ── 晚市75折

美心MX及美心Food²在每月的第一個星期四，都會有長者優惠日。長者於優惠日下午5點後，憑長者咭、樂悠咭或長者八達通，晚市堂食或外賣可享75折優惠。優惠適用於美心MX全線分店，但不包括西九高鐵站。

長者優惠餐廳【2】大家樂 ── 指定火鍋減$8／茶市減$3／認證會員午市消費滿$30獲指定小食

即日至30日期間，長者憑已認證Club100長者會員／長者咭／樂悠咭／長者八達通，於晚市時段惠顧「花膠椰子雞火鍋」或「豬骨湯火鍋」，即減$8。

此外，長者出示長者咭，於茶市時段在收銀櫃枱消費滿$40，即可減$3。長者用大家樂手機應用程式完成長者會員認證，於午市或晚市消費滿$30，即可免費獲贈指定小食一款。

長者優惠餐廳【3】麥當勞 ── 滿$13送脆薯餅／奶茶咖啡

長者在早上11點前，只要憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿$13或以上，即可免費獲贈脆薯餅一客；以正價惠顧凍或熱港式奶茶一杯，即可免費獲贈脆薯餅一客。

另外，於早上11時點後，憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿港幣$13或以上，即可免費獲贈細即磨黑咖啡、細即磨白咖啡、細熱港式奶茶、中汽水，或中薯條一客（任選其一）。但要注意，長者優惠不可與其他優惠同時使用，亦不適用於星期六、日及公眾假期。

長者在11點前或11點後惠顧也有不同的長者優惠。（資料圖片）

長者優惠餐廳【4】肯德基KFC ── 送薯蓉／奶茶咖啡

長者在早上11點前，憑長者咭惠顧滿$20，即可獲贈薯蓉1個。另外，憑長者咭惠顧滿$10即可獲贈熱奶茶或咖啡1杯。優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

長者餐廳優惠【5】大快活 ── 減$3現金優惠

長者憑長者咭或樂悠咭，於指定分店或大快活官方網站申請「快活關愛長者咭」，即可享每次消費減$3現金優惠，每月更可享總值港幣$300的現金優惠。

快活關愛長者咭（大快活官網）

長者優惠餐廳【6】香港愉景灣酒店海玥餐廳── $68自助早餐／$268自助晚餐

香港愉景灣酒店海玥餐廳推出全新自助餐優惠。即日至11月30日，長者於星期一至五自助早餐時段惠顧海玥餐廳，只要出示樂悠咭，即可以優惠價$68（原價$218）享用自助早餐。此外，於星期五至日，長者出示樂悠咭，可以優惠價$268（原價$588）享用自助晚餐。

提提大家，以上優惠另設10%服務費，且必須提前訂座，並須以樂悠咭全數付清。

香港愉景灣酒店海玥餐廳推出全新自助餐優惠，長者可以$68優惠價享用自助早餐。（官方圖片）

長者優惠餐廳【7】吉野家 ── 吉食套票／$25一個飯

即日起至2025年12月31日，只要憑有效樂悠咭或學生八達通，親臨吉野家分店，以$100即可購買「吉食套票」 。購買後即獲四張電子餐券，每張餐券可任選以下人氣中丼套餐其中之一：

和風牛肉丼（中）配凍飲／野菜煎雞丼（中）配凍飲／野菜牛肉丼(中)配凍飲



長者優惠餐廳【8】譚仔三哥米線 ── 送熱飲

長者憑長者咭或樂悠咭於下午2-6時惠顧譚仔三哥米線，購買一餸或以上米線，即送熱飲一杯。

長者優惠餐廳【9】譚仔雲南米線 ── 送冷或熱飲品／自選兩餸米線減$8

長者憑長者咭或樂悠咭於指定分店購買自選兩餸或以上米線，可減$8；購買任何米線，送冷或熱飲品一杯。提提大家，優惠不包括淨米線、過橋米線、素過小橋米線、學生餐、下午茶餐；以及特飲、限定推廣特飲、豆漿及罐裝汽水。

指定分店名單參考

譚仔雲南米線 ── 送冷或熱飲品／自選兩餸米線減$8（官方圖片）

長者優惠餐廳【10】蓮香樓 ── 早市$2茗茶＋免收加一服務費

長者於早茶時段（06:00-09:45）惠顧蓮香樓，結帳時出示有效的「樂悠咭」或「長者咭」，可享$2茗茶及免收加一服務費。顧客必須在9時45分前完成結帳並離座。

地址： 中環威靈頓街160號／尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈1-2/F



長者優惠餐廳【11】錦麗 ── 惠顧主食或套餐減$3

即日起至12月31日，持有樂悠咭或長者咭之長者，全日於錦麗任何分店惠顧主食或套餐即減$3。

長者優惠餐廳【12】茶木 ‧ 台式休閒餐廳 ── 惠顧主食或套餐減$3

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭或長者咭，全日任何時段於全線茶木 ‧ 台式休閒餐廳分店惠顧主食或套餐即可減$3。

長者優惠餐廳【13】安平燒肉 ── 長者優惠套餐低至$218

安平燒肉特設長者優惠，65歲或以上長者只需出示證明文件，即可享長者優惠套餐，價錢低至$218。詳情可瀏覽官方網頁。

長者優惠餐廳【14】華星冰室 ── 滿$50減$5

持長者咭的長者，惠顧華星冰室單一消費滿$50，即減$5。如此類推，滿$100可減$10。

長者優惠餐廳【15】永年士多 ── 送奶茶／檸茶／檸水

下午3時後，長者咭持有人在永年士多作任何消費，都可獲贈熱奶茶／檸茶／檸水一杯。提提大家，每天限用優惠一次，且沙田永年無法使用此優惠。

永年士多 ── 送奶茶／檸茶／檸水（官方圖片）

長者優惠餐廳【16】一粥麵 ── 早／茶市送熱飲

即日至12月31日，長者持樂悠咭於一粥麵早／茶市惠顧正價產品，出示並以樂悠咭支付即送熱飲一杯。

長者優惠餐廳【17】MeetMetMet── 早／茶市送熱飲

即日至12月31日，長者憑樂悠咭於星期一至五茶市惠顧MeetMetMet，可以優惠價購買「樂悠茶餐」，套餐包含炸原條鱈魚柳配薯條一份、熱即磨咖啡／熱奶茶／熱檸檬茶／熱檸檬水一杯。

長者優惠餐廳【18】 意粉屋 ── 滿$100享甜品7折

即日至2025年12月31日，長者於星期一至五茶市時段惠顧意粉屋，可以優惠價購買「樂悠茶餐」，套餐包含炸魚薯條配餐飲一客。

長者優惠餐廳【19】Starbucks ── 減$5

即日至2026年8月27日，長者在早上11時前於香港Starbucks購買中杯裝或以上手調飲品，並全數使用樂悠咭支付，可享$5折扣優惠一次。

Starbucks ── 減$5（IG@starbuckshk）

長者優惠餐廳【20】敘．小麵 ── 全日免茶位

即日至12月31日，長者惠顧敘．小麵，憑樂悠咭可享全日免茶位優惠。

長者優惠餐廳【21】亞參雞飯 ── 外賣自取85折

即日至12月31日，長者憑樂悠咭於亞參雞飯惠顧外賣自取，可享全單85折優惠。

長者優惠餐廳【22】和平飯店 ── 全日免茶位

即日至12月31日，長者惠顧和平飯店，憑樂悠咭可享全日免茶位優惠。

長者優惠餐廳【23】米線陣 ── 減$3

即日至12月31日，長者惠顧米線陣，在店內以樂悠咭付款可減$3。

長者惠顧米線陣，在店內以樂悠咭付款可減$3。（PopCorn）

長者優惠餐廳【24】東海堂 ── 指定日子95折

即日至12月28日，東海堂每月的8日及28日為優惠日，長者於當日使用樂悠咭消費，可享額外95折優惠。

長者優惠餐廳【25】牛涮鍋 ── 全日火鍋放題81折起

即日至12月31日，長者憑樂悠咭可享全日火鍋放題低至81折優惠，詳情可參考店內餐目。

長者優惠餐廳【26】丼丼亭 ── 套餐51折

即日至12月31日，長者星期一至五惠顧丼丼亭，憑樂悠咭可以優惠價$82.8購買樂悠茶餐，套餐包含迷你親子丼、天婦羅配沙律、漬物及熱柚子茶一杯。

長者優惠餐廳【27】永華日常 ── 免費升級特飲

即日至12月31日，長者憑有效樂悠咭，指定餐飲免費升級特飲。

永華日常 ── 免費升級特飲（香港旅遊發展局）

長者優惠餐廳【28】利東集團旗下酒樓 ── 全日$2茶錢＋外賣自取95折

利東集團推出$2的茗茶優惠，長者出示有效樂悠咭，惠顧利東集團旗下任何一間酒樓，包括利東軒、利榮軒、利龍軒、利東酒家及港灣宴會廳均可享此優惠，且星期一至日全日適用。

此外，即日至12月31日，長者憑樂悠咭惠顧外賣自取可享95折優惠。

酒樓地址：

利東軒：土瓜灣土瓜灣道78-80號定安大廈地下及1樓

利榮軒：屯門建榮街24號建榮商業大廈

利龍軒：九龍灣常悅路9號企業廣場地下1號舖

利東酒家：油塘崇信街8號鯉灣天下地下5-6號舖及1樓8號舖

港灣宴會廳： 新蒲崗寧遠街3-23號越秀廣場5樓



長者優惠餐廳【29】銀杏館 ── $2小菜／半自助午餐$38起／$1茗茶＋點心低至$2／長者85折

社企餐廳銀杏館價錢便宜，食物標榜無味精、無激素，而且採用有機菜烹調，深受老友記歡迎。銀杏館近年除了推出低至$38午市自助餐及$2小菜優惠外，最近更提供一盅兩件的點心，而且還有早市親民優惠！

銀杏館各分店優惠一覽：

【1】油塘分店：還推出午市半自助餐優惠，老友記可以低至$38優惠價，自選一款主菜，如鑊氣小炒、蒸飯及特色麵食等，還可以任食沙律、白飯、粥、湯或咖啡。供應時間為每日下午1時至3時。



【2】油麻地、太古、油塘分店：使用樂悠咭，可以$2換領特定菜式一份（4月-12月份菜式為古法冰梅骨、懷舊咖喱三寶）。



【3】油麻地、太古分店：茗茶只需$1，蛋點$2起。另外，長者飲茶更有額外85折優惠。



地址：油麻地彌敦道385號平安大樓1樓20號舖（油麻地分店）／油塘天台花園R01鋪大本型（油塘分店）／鰂魚涌基利路7號太吉樓（太古分店）



長者優惠餐廳【30】富臨皇宮 ── 早茶、午市、下午茶$2茶芥／$28指定小菜

富臨皇宮黃大仙分店推出長者優惠！60歲或以上持有樂悠咭的老友記，於早茶、午市以及下午茶時段，只要入座前出示樂悠咭，即可享$2茶芥！

此外，即日起至12月31日，老友記憑樂悠咭惠顧任何一間富臨皇宮，可享優惠價$28（原價$128）購買北菇紅燒豆腐。

地址：九龍黃大仙龍翔道120號新光中心3樓



長者優惠餐廳【31】襟江酒家 ── 早茶$2茶位＋免加一

擁有逾百年歷史的襟江酒家，推出早茶$2茶位兼免加一優惠。老友記出示有效樂悠咭或長者咭，於早上10時前結帳離座，即可享有此優惠，同行者亦可共享！優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓801號舖電話



長者優惠餐廳【32】太興 ── 燒鵝85折

即日至12月31日，憑樂悠咭於太興惠顧外賣自取太興原味燒鵝（上庄／下庄／半隻／全隻）可享85折。

長者優惠餐廳【33】敏華冰廳 ── 早餐9折

即日至12月31日，逢星期一至星期五上午10時至11時30分，憑樂悠咭於敏華冰廳惠顧任何早餐，可享9折優惠。優惠不適用於香港機場及山頂分店。

長者優惠餐廳【34】爭鮮── 滿指定金額可享9折

即日起至12月31日，長者凡於爭鮮迴轉消費滿$150，或於爭鮮外帶消費滿$100，並使用樂悠咭付款，可享9折。

爭鮮── 滿指定金額可享9折（領展）

長者優惠餐廳【35】堅信號 ── 早／茶市減$3

即日起至12月31日，老友記於堅信號早／茶市時段惠顧精選早晨套餐或下午茶套餐，可享$3。

長者優惠餐廳【36】陶源酒家 ── 秘制妙齡乳鴿優惠價$28

即日起至12月31日，老友記憑樂悠咭惠顧陶源酒家，可享優惠價$28（原價$68）購買秘制妙齡乳鴿一隻。

長者優惠餐廳【37】稻香 ── $20.8任選兩款招牌點心

老友記只要在星期一至六早上7時至11時55分，或星期日及假期早上7時至10時55分，前往稻香集團旗下提供「飲茶節」的餐廳，即可以$20.8選購兩款孖寶招牌點心，包括鮮蝦餃、燒賣、馬拉糕、鮮竹卷等。

長者優惠餐廳【38】 上海姥姥 ── 下午茶長者套餐$38

即日至12月31日，長者在星期一至五下午茶時段惠顧上海姥姥，可以$38購買「樂悠茶餐」，套餐包含菜肉雲吞拼韭菜水餃鱻魚湯拉麵、凍或熱豆漿／無糖豆漿／酸梅湯。注意，購買前須先向職員出示樂悠咭並以該咭全清付清。

長者優惠餐廳【39】鴻福堂 ── 指定產品8折

長者於「八達通」APP下載鴻福堂優惠券，於全線分店購買自家湯、自家涼茶、豆漿及滋潤甘露系列、龜苓膏，並用樂悠咭付款即可享8折優惠。

長者優惠餐廳【40】海天堂 ── 滿$100減$25

長者憑長者咭或樂悠卡，以現金或電子支付購買正價產品滿$100，可享$25優惠。 注意不適用於購買禮券、現金券及產品券。優惠期至2025年12月31日。

長者優惠餐廳【41】OK便利店（CIRCLE K） ── 買方包減$1／買鮮奶減$2

由即日起至2025年12月31日岀示樂悠咭，在OK便利店購買聖安娜家庭袋裝麵包／Circle K吐司或方包，即減$1。此外，購買鮮奶或高鈣或朱古力牛奶飲品946毫升，可減$2！

長者優惠餐廳【42】南記粉麵 ── 送細豆漿或生菜半份

長者出示長者咭、樂悠咭或長者八達通，購買任何粉麵（不包括生料、火鍋包及辣椒醬），即可獲細豆漿或生菜半份。注意優惠只限堂食及每位長者每次只能享有一次免費優惠。優惠期由即日至另行通知。

長者優惠餐廳【43】Just Steak Cafe Grill ── 3人同行／外賣自取85折

由即日起至2025年12月31日，凡三人同行其中一位持樂悠咭，可享堂食全單85折優惠。另外，持樂悠咭的長者亦可享外賣自取同等折扣。

長者優惠餐廳【44】Tonkichiとん吉 ── 3人同行／外賣85折

由即日起至2025年12月31日，凡三人同行其中一位持樂悠咭，可享堂食全單85折優惠，持樂悠咭亦可享外賣自取同等折扣。

堂食三人同行，或外賣自取可享全單85折。（Facebook@Tonkichi とん吉日式吉列豬扒專門店）

長者優惠餐廳【45】Pick Coffee by Pokka Café ── 3人同行／外賣85折

由即日起至2025年12月31日，凡三人同行其中一位持樂悠咭，於Pick Coffee、Pick Coffee by Pokka Café，或Pokka Café Original Taste Fresh & Food消費，可享堂食全單85折優惠，持樂悠咭的長者亦可享外賣同等折扣。

長者優惠餐廳【46】美心西餅 ── 原價產品92折

長者出示樂悠咭，購買任何原價產品可享92折優惠。

長者優惠餐廳【47】 香港聖安娜餅屋 ── 麵包西餅95折

長者出示長者咭，購買麵包西餅可享95折優惠。但注意，優惠不適用於生日蛋糕、時節產品、寄賣產品及飲品；不可與禮餅券或其他優惠共同使用。

長者出示長者咭，購買麵包西餅可享95折優惠。（香港聖安娜餅屋官方網頁）

長者優惠餐廳【48】 榮華餅家 ── 9折優惠

長者出示長者咭，購買標準價貨品可享9折優惠，注意，優惠不適用於機場分店、網上商店及其他臨時銷售點。

長者優惠餐廳【49】恆香老餅家 ── 9折優惠

長者在付款前出示長者咭，均可享全單9折優惠。

延伸優惠→ 恆香老餅家月餅🥮早鳥優惠5折起

長者優惠餐廳【50】大食代 ── 滿$60享9折

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭惠顧大食代（恆豐中心分店），滿正價$60可享9折優惠。

地址：佐敦彌敦道地庫3B層恒豐中心216-228號



長者優惠餐廳【51】必勝客 PIZZA HUT ── 下午茶減$5

長者憑長者咭或樂悠咭於堂食惠顧下午茶套餐，即可享$5優惠，每位長者每次只能享用優惠一次。

長者優惠餐廳【52】薄餅博士 PHD ── 下午茶減$3

長者於下午茶時段下午2時30分至5時30分，憑長者卡或樂悠卡於分店作任何消費（不包括小費、膠袋費），即可減$3。

長者優惠餐廳【53】Jollibee 快樂蜂 ── 優惠價購指定早餐

長者憑長者咭於早上11點前，可使用優惠價$17，購買三件班戟配熱飲（早上11:00前供應）；$16磨菇飯配熱飲及$27肉醬意粉配熱飲。優惠只限星期一至星期五，公眾假期除外。

長者優惠餐廳【54】 芝味鳥 ── 9折優惠

長者惠顧芝味鳥東涌、屯門、荃灣、大圍分店可享9折優惠。

長者優惠餐廳【55】松記糖水店 ── 9折優惠

長者憑長者咭於松記糖水店任何分店堂食，可享9折優惠。

松記糖水店（Instagram＠chungkeedessert_kwuntong）

長者優惠餐廳【56】 牛大人 ── 晚市正價減$100

65歲持有有效身份證文件的長者，如長者咭＋樂悠咭，即可享長者優惠價享用放題。

長者優惠餐廳【57】一鍋堂 ── 午市及晚市長者優惠

一鍋堂提供午市及晚市長者優惠，優惠詳情需向店員查詢。

長者優惠餐廳【58】 Pacific Coffee ── 餐飲9折優惠

長者只要出示有效長者卡，即享餐飲9折優惠。除爹核士街及日富里分店外，其他分店均可使用。優惠只限購買手調飲品或食品，不適用於購買小商品、寄賣商品、咖啡機、咖啡豆或咖啡膠囊。

（全文完）