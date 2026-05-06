九龍城泰國菜12推介！平價正宗泰菜/小曼谷/金泰/BTS必吃鐵板蠔餅

九龍城泰國菜推介｜九龍城泰國餐廳雲集，幾乎走幾步便有一間在附近。《香港01》「好食玩飛」編輯已為大家搜羅12間九龍城泰國菜，當中有街坊熟知的小曼谷，也有以曼谷地鐵公司命名，頗具特色的BTS美食站。無論是青咖喱海鮮，還是大份夾抵食的肉碎菜包都應有盡有。即睇內文！



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九龍城泰國菜推介【1】泰美味——泰國人餐廳／肉碎菜包大份夾抵食

泰美味位於好運樓地下，餐廳老闆、侍應和廚師都是泰國人，店內還不時播放著泰文歌，別具泰國風情。當中必食推介包括燒青檸牛肉、菠蘿炒飯、泰式串燒和肉碎菜包等，肉碎菜包味道偏酸，十分開胃，而且大份夾抵食；另外串燒亦燒得恰到好處，炭香味十足，值得一試！

泰美味

地址：九龍城龍崗道2-4號好運樓地下2A號舖

人均消費：$51-$100



九龍城泰國菜推介【2】小曼谷——人氣小店搬到大舖！必試青咖喱海鮮

小曼谷是九龍城街坊都熟知的泰國菜餐廳，店外幾乎每天都大排長龍。餐廳由小店搬到大舖，多年來人氣不減。餐廳菜式多元化，冬蔭功、咖喱蟹、金邊粉、串燒等都有，其中串燒更是人氣之選，不但款式多，而且即叫即燒，豬肉沙嗲串燒充滿肉汁，沙嗲味濃。另外必試青咖喱海鮮，裡面的帶子、魷魚、青口、鮮蝦等份份足料不多說，配上濃郁香辣帶點甜味、充滿椰香的青咖喱，非常惹味！

小曼谷泰國美食

人均消費：$101-200

地址：九龍城南角道9-11號地舖／九龍城衙前塱道1A號地舖



九龍城泰國菜推介【3】金麥泰泰國菜館——材料泰國空運／必點冬蔭公湯

金麥泰泰國菜館由泰國華僑開辦，用料全由泰國空運到港。菜式融合泰國地道風味及本地人口味，當中咖喱和冬蔭公湯更是到店必點的美食。酸辣度十分平衡，不會太搶，還能品嘗到檸檬葉和香茅的風味，而青咖喱則是椰汁味濃，辣甜交織，且夾帶羅勒的清香，十分推介配搭牛油薄餅來吃。

金麥泰泰國菜館

地址：福佬村道60號福佬村道60號地舖

人均消費：$51-$100



九龍城泰國菜推介【4】青椰——東南亞風味／泰式醉貓炒手工卷粉必試

青椰位於啟德零售館4樓，餐廳融合泰國、越南、新加坡等東南亞風味，可一次過享受多國菜。招牌菜包括泰式醉貓炒手工卷粉、香葉辣肉碎煎蛋飯、泰式大蝦柚子沙律等。其中軟糯的卷粉掛盡秘製醬汁，每一口都有濃厚的海鮮香味，到店必吃！

青椰

地址：九龍城啟德承啟道38-39號啟德體育園啟德零售館2 4樓M2-403號舖

人均消費：$51-$100



九龍城泰國菜推介【5】金泰燒烤、金泰沙冰——夜市風味泰式燒烤

泰國串燒可說是泰國夜市的必食小吃，而位於九龍城，已有20年歷史的金泰燒烤、金泰沙冰兩間店舖，一間主打燒烤，一間主打沙冰。金泰燒烤款式十分多，當中推介燒豬頸肉，燒得微焦的表面，夾帶炭香味，仲非常有嚼勁，配埋沙爹醬超惹味！另外，雞全翼、司華力腸、菠蘿炒飯、咖喱炒蜆等都是店內熱門選擇，還可順道到金泰沙冰試埋他們的沙冰！

金泰燒烤、金泰沙冰

地址：九龍城太子道西386A-B號太子樓地下C號舖（金泰燒烤）／九龍城衙前圍道21號地下A2號舖（金泰沙冰）

人均消費：$51-$100



九龍城泰國菜推介【6】泰象館——必試生醃蝦、泰式金邊粉

泰象館亦是九龍城街坊熟知的泰菜餐廳，餐廳一直大排長龍，非常受歡迎。首推冬陰功海鮮湯，味道酸酸辣辣層次豐富，新鮮蝦肉配搭青檸的清新酸味，相當惹味！另外還有泰式生醃蝦，醬汁的辣度做得怡到好處，而泰式金邊粉的火候亦剛剛好。

泰象館

地址：九龍城城南道48號

人均消費：$51-$100



九龍城泰國菜推介【7】BTS美食站——新舊派泰國菜／鐵板蠔餅必吃／開到晚上12點

BTS美食站以泰國曼谷地鐵公司命名，店舖不但裝修與地鐵相關，連餐牌也以地鐵路線圖樣設計，非常有心思。此外，餐廳也是少數會開到晚上12點的食店，玩得太晚還可去吃宵夜！食物方面，推介BTS海南雞、泰脆炸豬手、船粉等傳統泰國菜。此外，店舖亦提供新派的泰國料理，如冬蔭海軍海鮮部隊鍋、鐵板泰式蠔餅等等。

BTS美食站

地址：九龍城城南道11號

人均消費：$51-$100



九龍城泰國菜推介【8】泰金國——推介燒牛肉、生菜包

泰金國是除了本地人，連內地遊客也會慕名以來的餐廳。餐廳除了提供生蝦刺身、醉貓炒金邊粉、蝦餅等傳統泰國料理外，其中燒物也是大熱選擇。如食客來到必點的燒牛肉，牛肉充滿肉汁，配搭泰式風味的醬汁更為惹味。另外燒雞翼、生菜包也是必試推介。

泰金國

地址：九龍城侯王道9號地下A號舖

人均消費：$101-$200



九龍城泰國菜推介【9】隆姐泰國美食館——百份百正宗／招牌海鮮咖喱大包

隆姐泰國美食館在九龍城有兩間分店，老闆隆姐以及侍應均是泰國人，而且堅持食材採用泰國貨，在這裡可百份百吃到正宗泰國料理。小店招牌菜有海鮮咖喱大包、泰式炒金邊粉、冬蔭功、椰青焗海鮮飯等。

隆姐泰國美食館

地址：九龍城衙前塱道2A-B號地舖／九龍城南角道21-23號地舖

人均消費：$51-$100



九龍城泰國菜推介【10】金蘭花泰國菜館——泰廚親自主理／必點法包椰皇咖喱雞

擁有30年歷史的老字號金蘭花泰國菜館，由泰國廚師親自主理，招牌菜有咖喱炒蟹、泰式大圓法包黃咖喱雞、九層塔香茅泰汁炒花蛤等，款式多樣。當中法包椰皇咖喱雞更是每一桌都會點的美食，端上桌面時金黃色的咖喱像瀑布一樣滿瀉出來，底層的法包把咖喱

盡吸，雞肉又香又嫩！

金蘭花泰國菜館

地址：九龍城龍崗道10-12號地舖

人均消費：$101-$200



九龍城泰國菜推介【11】泰發泰國餐廳——食客：性價比高／黃咖喱軟殼蟹必試

泰發泰國餐廳從師傅到員工，都是會廣東話的泰國人，不時會聽到他們以泰文溝通，彷彿置身泰國小店，別具風味！最多食客推薦的就是檸檬燒牛肉，牛肉熟度剛好，牛香味突出，配上青檸和辣椒，酸酸辣辣，十分過癮！不吃牛也可以一嘗黃咖喱軟殼蟹，軟殼蟹香脆厚肉，沾上微辣的椰奶咖喱，是不少人回訪的原因。再以泰式經典甜品芒果糯米飯作結，大滿足！

泰發泰國餐廳

地址：九龍城城南道8號東昇閣地舖

人均消費：$101-$200



九龍城泰國菜推介【12】泰皇閣泰國菜館——必試燒盲鰽、蝦醬炒飯

泰皇閣泰國菜館位於衙前塱道，餐廳環境寬敞，牆上掛滿泰國圖案壁畫，配搭木桌，頗有泰國風情。食物方面，推介蝦醬炒飯、馬拉盞炒芥蘭、泰式小食拼盤，當中燒盲鰽以原條魚上桌，盲鰽不但魚油豐富，而且肉質鮮嫩，亦相當有驚喜！

泰皇閣泰國菜館

地址：九龍城衙前塱道15號

人均消費：$101-$200



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