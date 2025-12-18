打邊爐一人火鍋8推介｜臭臭鍋 ／蒸氣海鮮鍋／肥牛／$68起

打邊爐一人火鍋推介｜打邊爐一年四季都啱，開住冷氣打邊爐是必須吧！不過相比起一班人吃火鍋放題，又要約friend、又要應酬，一人火鍋就是I人的救星！本文精選8間一人火鍋店，有日本過江龍人氣一人火鍋專門店、台式風味臭臭鍋、豪華蒸氣海鮮鍋、全素野菜鍋等，即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

【一人火鍋推介1】LE-TA-SU：日本人氣一人火鍋專門店

來自日本的人氣一人火鍋專門店「LE-TA-SU」（れたす）特地為一人享用而設計鍋物，提供5款特色湯底，以及來自日本、澳洲等地的頂級肉類和海鮮。每份套餐由$68起，包含前菜、招牌野菜盛合及白飯，性價比高，是港九新界一人打邊爐的好選擇！

此外，還有素食或輕食套餐，共12種野菜，包括蘿蔔、南瓜、綠毛菜和油麥菜苗等，連湯底都為素食者特別準備，採用充滿昆布鮮味和綠茶香氣的「全素昆布湯底」。

LE-TA-SU（沙田店）

地址：沙田新城市廣場一期一樓105號舖

營業時間：11:30-22:30 (Last Order 21:45)

電話：2676 3688



LE-TA-SU（銅鑼灣店）

地址：銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場B2樓B213-B214號舖

營業時間：11:30-22:30

電話：2813 6728



【一人火鍋推介2】8鍋臭臭鍋：重口味必試！正宗台式一人鍋

如果你是台式風味和重口味的愛好者，來自台灣的「8鍋臭臭鍋」絕對能滿足你！這裏提供8種各具特色的台式鍋底，並不定期推出限定口味！招牌臭臭鍋用料十足，加入白豚肉、臭豆腐、米血糕、大腸、鴨血等，香濃惹味！

除了經典臭臭鍋，還有台式麻辣鍋、香濃芝士牛奶鍋、惹味香蒜牛肉鍋、滋補藥膳羊肉鍋、開胃酸辣羊肉鍋、鮮甜蕃茄白豚鍋、以及獨特的三星蔥爆鍋可選。每鍋定價為$72，並免費附送白飯或粉絲，以及茶飲一杯。

8鍋臭臭鍋

地址：葵芳路208號葵芳匯2樓201室

營業時間：12:00 - 22:00

電話：2970 2088



【一人火鍋推介3】船渦：奢華一人蒸氣海鮮鍋＋粥底專門店

想一個人豪住咁打邊爐？位於銅鑼灣的「船渦」是全港首間以海鮮為主並提供一人一蒸氣鍋及粥底的餐廳。有別於傳統涮鍋，船渦採用蒸氣方式烹調食材，保留海鮮的原汁原味和營養，海鮮的精華滲入鍋底的白米中，最後煮成鮮甜無比的海鮮粥，一鍋兩食，滋味無窮！

「刑部尚書午市套餐」定價為$128包括鮑魚、白蜆、蝦、時令海鮮、風紋蜆、肉類（牛／豬／雞三選一）、炸物和蔬菜，非常划算！若想更奢華的話，「九五至尊套餐」盛惠$698，能歎盡多款頂級海鮮，如鮑魚﹑龍蝦﹑蟶子皇﹑元貝﹑大蜆﹑蟹﹑瀨尿蝦﹑海花螺﹑蝦及鮮魚片，更有澳洲M5和牛或西班牙黑毛豬二選一，絕對是犒賞自己的不二之選！

+ 1

船渦

地址：銅鑼灣謝斐道500號維安商業大廈3樓

營業時間：12:00 - 15:00（午市）；18:00 - 23:00（晚市）



【一人火鍋推介4】汕頭牛肉面館——關注組推介

汕頭牛肉面館是大角咀的一間麵食小店，不過有網民卻意外發現其菜單內有一人一鍋潮式火鍋，餸菜更是十分足料且高質，$138有12款餸菜，包括汕頭吊龍牛肉、汕頭牛丸、雜錦蔬菜等，另外可再追加份量。一人火鍋關注組成員表示二人都夠食，牛肉亦新鮮，整體性價比高。喜歡食潮汕牛肉的朋友不要錯過！

汕頭牛肉面館

地址：大角咀大全街22-42號大同新邨大貴樓(B座)地舖

電話號碼：9417 7579



【一人火鍋推介5】開心轉轉火鍋——創新迴轉火鍋$98任食

位於油麻地譽發廣場的開心轉轉火鍋，憑藉創新的「迴轉火鍋料」與划算價格，成為人氣一人火鍋店。餐廳免收加一服務費，午市僅需$98、晚市$158即可任食90分鐘。琳瑯滿目的配料如肥牛、豬肉片、精選零食及水果，都會在輸送帶上源源不絕地送到面前，玩味十足！除了肉類，現場亦提供多款新鮮海鮮，選擇豐富，絕對是獨食或聚會的抵食之選。

開心轉轉火鍋

地址：大角咀大全街22-42號大同新邨大貴樓(B座)地舖

電話號碼：9417 7579



【一人火鍋推介6】呷哺呷哺：台式小火鍋多樣選擇

來自台灣的呷哺呷哺主打台式一人小火鍋，提供多款特色湯底，搭配精選肉類和豐富的蔬菜拼盤。其午市套餐尤其受到歡迎，部分時段更可享用自助吧的醬料、飲品及甜品，性價比高，一個人也能享受豐盛的台式火鍋體驗！

呷哺呷哺（尖沙咀店——The ONE）

電話：2838 8835



呷哺呷哺（荃灣店——荃灣廣場）

電話：2626 0766



呷哺呷哺（旺角店——家樂坊）

電話：2360 0339



【一人火鍋推介7】一鍋堂：高質任食一人火鍋

一鍋堂提供一人一鍋的用餐模式，即使一個人也能享受火鍋放題的樂趣。主打高性價比的任食火鍋，提供多款湯底選擇，以及豐富的火鍋配料，包括各類肉品、丸類和蔬菜等。部分分店的午市或特定時段亦有提供不同時長的放題或定量套餐，讓你盡情任食。

一鍋堂（葵芳店——新都會）

電話：3618 8219



一鍋堂（旺角店——瓊華中心）

電話：3618 8161



一鍋堂（荃灣店——大鴻輝中心）

電話：2408 3771



【一人火鍋推介8】溫野菜：日式涮涮鍋專門店

溫野菜是日本高人氣的涮涮鍋專門店，同樣提供一人一鍋的用餐選擇。主打高質素的日本和牛及產地直送的新鮮蔬菜，搭配多款秘製湯底，為你帶來正宗的日式涮涮鍋體驗。雖然價格可能較高，但食材品質有保證，適合追求精緻一人火鍋的你。

溫野菜（尖沙咀店——海運大廈）

電話：2153 1801



溫野菜（尖沙咀店——K11購物藝術館）

電話：2628 9618



溫野菜（銅鑼灣店——2000年廣場）

電話：3709 8328



溫野菜（九龍塘店——又一城）

電話：3106 4218



溫野菜（太古店——太古城中心）

電話：2107 4088



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略