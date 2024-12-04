天后美食6大推介｜源記甜品重開／米芝蓮清湯腩／居酒屋／Cafe

天后美食｜天后美食小店眾多，單單永興街就有多間食店。《香港01》好食玩飛記者就整理了6大天后美食，其中有近日重開的中式糖水老字號源記甜品，新店重現昔日好味道，推介大家值得回味，另外有寵物友好工業風Cafe、榮獲米芝蓮必比登推介的清湯腩等。



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天后美食【1】源記甜品小食—— 中式糖水老字號重開

中式糖水老字號源記甜品，近日於天后永興街重開試業，由第四代傳人接手，消息瞬間成為熱話。源記於1855年開業，在2022年宣佈停業後，不少人感可惜。如今新店重現昔日好味道，同樣有紅豆沙、綠豆沙、合桃露、杏仁露和番薯糖水等多款經典熱糖水，糖水均採用傳統工藝製作，滑溜而不會過甜。另有傳統炸油糍、雞蛋糕等店舖特色小食，喜歡懷舊味道的朋友就不要錯過。

源記甜品小食

地址：天后永興街2A-2E號美城花園大廈地下B號舖

營業時間：星期一至日 14:00-23:00

交通：港鐵天后站A2出口, 步行約4分鐘



天后美食【2】華姐清湯腩——米芝蓮必比登推介清湯腩

榮獲米芝蓮必比登推介的華姐清湯腩，每到飯鐘都人頭湧湧，無論是街坊或是遊客都慕名而來！招牌清湯牛腩河，牛腩肉質軟嫩，肥瘦比例適中，湯底以牛骨熬製，散發著淡淡牛肉香，不少食客更會把湯喝完。而最讓人意想不到的就是其腩汁蘿蔔，入口即化的清甜蘿蔔配上惹味腩汁，是評論最受歡迎的一度菜。

華姐清湯腩

地址：銅鑼灣電氣道13號

營業時間：星期一至日11:00-23:00

電話：28070181

交通：港鐵天后站A2出口, 步行約1分鐘



天后美食【3】Esc ——寵物友好工業風Cafe

想和愛寵一起外出度過悠閒的週末？ESC不僅寵物友好，店內又有兩層高，整體裝潢適合打卡，食客還大讚食物有水準。店內必試有Brioche French Toast，頂層卡士達醬帶有濃郁蛋香，配上外脆內軟的吐司，口感不乾也不過甜。還有Kimchi Carbonara，以創新做法，加入泡菜減少了卡邦尼的油膩感，毫無錯配的感覺，值得一試！

Esc

地址：天后永興街7號地舖及1樓

營業時間：星期一至五08:00-17:00／星期六日、公眾假期：08:30-17:30

電話：96840838 (WhatsApp)

交通：港鐵天后站A2出口, 步行約1分鐘



天后美食【4】星嵐——滑蛋黃金黑豚豬扒丼

星嵐是一間以日本料理為主的小店，餐廳設計走日式木系風格。招牌黃金黑豚豬扒Pan丼以熱騰騰的原個煎Pan上桌，使用自家醃製的黑豚豬扒，炸至金黃酥脆，肉味濃郁，搭配福岡風格的滑蛋，口感滑溜。

另外，「一丼兩味」可以一次過食丼飯和烏冬，其中鰻魚丼肉質軟嫩，蛋味濃郁，口感香滑，而雞肉烏冬則搭配特製的味噌蒜香湯底，蒜香四溢，入口甘甜，讓人回味無窮！

星嵐

地址：天后清風街1A-1B號美城花園大廈地下KL-3號舖

營業時間：星期一至日12:00-22:00

電話：39968752

交通：港鐵天后站A2出口, 步行約4分鐘



天后美食【5】玩具屋——復古日式串燒居酒屋

玩具屋是區內人氣日式串燒居酒屋，店內隨處可見日本七、八十年代懷舊玩具，例如超人、多啦A夢、假面騎士，充滿復古味道。

餐廳的招牌菜有「免治雞肉串」，肉質紮實，帶有輕微雞軟骨口感，配以多款秘製醬汁，以及月見蟹味噌甲羅燒，整個蟹蓋，內裡放滿蟹肉、蟹膏、蟹籽及流心太陽蛋，好滿足。此外，酒精飲品選擇豐富，同朋友一聚的好地方！

玩具屋

地址：天后銀幕街16號地舖

營業時間：星期一至日18:00-23:30

電話：2348 7800

交通：港鐵天后站A1出口, 步行約2分鐘



天后美食【6】嚐雪——阿華田糯米糍

想吃特大芒果糯米糍，不必特意前往長洲！糯米糍專門店嚐雪主打超過10款口味的糯米糍，像是經典的「長洲式」芒果糯米糍，外皮軟糯，內夾大塊芒果，每件售價$25。店內的阿華田糯米糍也很受歡迎，內夾濃郁的阿華田吉士醬，與糯米皮完美結合，口感極佳。此外，還有芝士曲奇、特濃朱古力、貓山皇糯米糍等口味，總有一款啱你口味！

嚐雪

地址：天后電氣道亨環Park Aura

營業時間：11:00-21:00



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