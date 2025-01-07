何文田美食10推介｜平價丼飯／開心果麻糬布甸／海膽三文魚子烏冬

何文田餐廳推介｜何文田Cafe｜雖然何文田以住宅建築為主、沒有熱鬧又繁榮的食街，但其實都有不少餐廳，包括港式料理、日本菜、Cafe、韓國料理餐廳等，《香港01》好食玩飛記者為大家整理了10大何文田美食指南，$185能夠「鋸靚扒」、$32吃到碗仔翅套餐，即看下文啦！



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何文田美食推介｜【1】Top Blade Steak Lab —— 平價扒房／平鐵牛扒

想鋸高質扒其實不一定好貴，在何文田小巷裡就有一間平價扒房！餐廳所選用的牛扒是Flat Iron，是整隻牛第二嫩滑。而網民最推薦是$185的平鐵牛扒，炭燒焦香味濃郁，如果點選五成熟，肉身會呈粉紅色，剛好沒有血水。重點一提！薯條是免費無限添加！

地址：何文田梭椏道4A號榮英大廈地舖

營業時間：12:00 - 21:30



何文田美食推介｜【2】半路咖啡 —— 大蝦意粉／寵物友善

週末假期，想帶毛孩歎杯coffee，去何文田這間寵物友善的半路咖啡就啱曬啦！環境寬敞，設室內和室外空間。網民推薦大蝦意粉，意粉加入了自家制的蕃茄醬，酸甜味道非常開胃！然後加杯Flat white，啱曬不喝黑咖啡的你！

地址：何文田梭椏道4號榮英大廈地舖

營業時間：08:00 - 18:00



何文田美食推介｜【3】Black Sugar Coffee & Lifestyle —— 柴犬店長／開心果芝士蛋糕

咖啡店位於何文田太平道的小巷中，十分寧靜舒適！餐廳內部由店主夫婦共同設計，感覺溫馨，還有柴犬店長不定時的巡視，吸引了不少愛犬之人。除了主打的咖啡，例如Latte、Flat white之外，亦有自家烘焙甜品搭配，有招牌Lady D紅桑子蛋糕、開心果芝士蛋糕等，開心果芝士蛋糕有流心效果，非常吸引！

地址：何文田太平道8號地舖

營業時間：08:00 - 18:00（星期一至五）；10:00 - 18:00（星期六至日）



何文田美食推介｜【4】Peko Peko Eatery —— 海膽三文魚子竹炭烏冬／慢煮燴牛面頰

日式簡潔風裝潢的Peko Peko Eatery，提供西式和日式的菜餚，而且還有兒童套餐，餐廳的餐單非常貼心！不少網民都推薦海膽三文魚子竹炭烏冬，海膽和三文魚籽的份量十足，配上忌廉汁同時用上竹炭烏冬以西式方法烹調，西日風味交織在一起，口感和味道都非常特別！慢煮燴牛面頰也是網民非常推薦，一碟有3塊牛面頰，質感軟糯，好有咬口！旁邊還有薯蓉和雜菜作點綴。

地址：何文田勝利道1-3號地舖

營業時間：11:30 - 22:00



何文田美食推介｜【5】鮮丼家 —— 平價五色丼飯／角切魚生飯

香港人最鐘意食刺身，小編為各位發掘了這間，以平民價埋單的鮮丼家！大量網民推介五色丼飯和角切魚生飯（$80），五色丼飯裹的刺身份量充足，有蝦、油甘魚、三文魚、蟹籽和北極貝，鮮味十足！如果想再平啲又品嚐到刺身可以點選角切魚生飯（$60），附送麵豉湯、前菜和飲品，好抵食！

地址：何文田勝利道2A號地舖

營業時間：11:30 - 15:30 & 17:30 - 23:00



何文田美食推介｜【6】嘉多娜甜點店 —— 開心果麻糬布甸／芋蓉麻糬布甸

紅遍全港的「嘉多娜」再開新分店！選址為何文田梭椏道，主打甜品蛋糕和雪糕，網民紛紛推薦麻糬布甸、可麗露和雪糕這3款甜品。麻糬布甸有開心果、芋蓉，少許的開心果碎灑在濃稠的開心果醬上，加上開心果布甸和煙韌的麻糬外皮，口感豐富！$13一個，$25兩個，對於一件特色甜品來說，價錢算相宜！

紅遍全港的「嘉多娜」再開新分店！選址為何文田梭椏道！（小紅書@肉肉快走）

地址：何文田梭椏道7號地舖

營業時間：11:00 - 20:00



何文田美食推介｜【7】地道館車仔麵 —— 大大兜／咖哩魷魚／腩肉

長期排長龍的地道館車仔麵，小編也食過好多次，無論是餸菜、湯底、麵底也做得非常好！小編推薦愛辣的大家點選秘製辣汁湯底，後勁好強，好過癮！不過如果不吃辣，也有清湯、腩汁和咖哩汁3款湯底可選。至於餸菜方面，小編推薦咖哩魷魚、魚腐和腩肉，$46就食到一碗三餸車仔麵！

$46就食到一碗三餸車仔麵！（小紅書@ruby_foodie2）

地址：何文田忠孝街60號愛民廣場地下G2號舖

營業時間：07:00 - 21:00



何文田美食推介｜【8】sweet’spice —— 海鮮韓式拌飯／平價韓食快餐店

香港咁多韓仔韓妹，位於何文田的sweet’spice是價錢平民的韓式快餐店，有刺身飯、炸物配飯、拉麵等菜式，價錢範圍為$47至$61，學生更享有學生優惠！不少網民推薦點選海鮮韓式拌飯，把新鮮的海鮮、蔬菜和軟糯的米飯混在一起，口感清爽！

地址：何文田忠孝街60號愛民廣場地下G03號舖

營業時間：11:45 - 15:00（星期一）；11:45 - 15:00 & 19:00 - 21:00（星期二至日）



何文田美食推介｜【9】你好！茶飯 —— 下午茶必去／芋香紫薯鮮奶茶／黑松露蝦仁炒蛋飯

何文田看似美食沙漠，其實也有不少選擇，除了cafe、車仔麵、韓國料理、日本菜外，還有台式餐廳「你好！茶飯」，網民推介必飲芋香紫薯鮮奶茶，淡淡的紫薯味和芋香味混在一起，非常匹配！至於主菜網民則推薦黑松露蝦仁炒蛋飯，炒蛋加入大量黑松露和少量蔥粒，而蝦仁也非常彈牙，難怪網民大推！

何文田看似美食沙漠，其實也有不少選擇，有台式餐廳「你好！茶飯」！（小紅書@橘長）

地址：何文田佛光街80號何文田廣場2樓227-228號舖

營業時間：07:00 - 21:30



何文田美食推介｜【10】日日鮮豆漿美食店 —— 港式小食店／碗仔翅／香滑豆漿

在愛民邨街市的大街上，除了有「餸」買，亦有一間隱世港式小食店在此，日日鮮豆漿美食店內販售豆漿、撈麵、碗仔翅、腸粉等港式食品。碗仔翅內有大量木耳絲、粉絲，而且會加上紅醋和胡椒粉，芡湯底不會太黏稠，是必食之選！一個餐有撈麵、滷水雞翼和豆漿，升級後即有碗仔翅，套餐價錢都只是$32，非常划算！

碗仔翅內有大量木耳絲、粉絲，而且會加上紅醋和胡椒粉，芡湯底不會太黏稠，是必食之選！（Open rice@siuwah.arborist）

地址：何文田忠孝街60號愛民邨愛民街市地下W37號舖

營業時間：06:30 - 21:00（星期日休息）



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