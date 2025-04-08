樂悠咭優惠21推介2025｜銀杏館$2小菜／吉野家減$5／譚仔送凍飲

樂悠咭優惠2025！不少連鎖餐廳及零售商戶都提供樂悠咭優惠，讓60歲或以上的長者可以盡情吃喝玩樂！《香港01》頻道「好食玩飛」為大家整合樂悠咭21大優惠推介，包括美心MX、大快活、KFC、惠康、寶達食品超市等，即看下文！



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長者優惠餐廳【1】銀杏館 ── $2食古法冰梅骨+咖喱三寶／半自助午餐$38起

社企餐廳銀杏館價錢便宜，食物標榜無味精、無激素，而且採用有機菜烹調，深受老友記歡迎。近日銀杏館更推出$2長者優惠，晚市期間於油麻地、太古、油塘分店使用樂悠咭，可以$2換領特定菜式一份（4月-12月份菜式為古法冰梅骨、懷舊咖喱三寶）。

此外，油塘大本型天台花園分店還推出午市半自助餐優惠，老友記可以低至$38優惠價，自選一款主菜，如鑊氣小炒、蒸飯及特色麵食等，還可以任食沙律、白飯、粥、湯或咖啡。供應時間為每日下午1時至3時。

地址：油麻地彌敦道385號平安大樓1樓20號舖（油麻地分店）／油塘天台花園R01鋪大本型（油塘分店）／鰂魚涌基利路7號太吉樓（太古分店）



樂悠咭優惠【2】百佳 & 屈臣氏

長者咭持有人每逢星期三在百佳購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折優惠。

樂悠咭優惠【3】美心

在5月1日、6月5日，長者於美心MX或美心Food²分店出示樂悠咭，下午5時起即享晚市7折優惠！合資格長者於即日至6月30日亦可以享有全日9折優惠，堂食外賣都適用！

長者優惠晚市7折（圖片來源：美心MX＠Facebook）

優惠不適用於購買節日產品、外賣派對美食、心超值餐、晚市小菜外賣2人餐、火鍋加配食品優惠、特價燒味優惠、八達通增值服務、網上外賣自取平台及所有外送服務。

樂悠咭優惠【4】大快活

長者憑樂悠咭，於指定分店或大快活官方網站申請「快活關愛長者咭」，任何正價惠顧即可享每次消費減$3現金優惠，每月更可享總值$300的現金優惠。

大快活「快活關愛長者咭」（圖片來源：大快活）

樂悠咭優惠【5】KFC

憑樂悠咭惠顧淨值滿$10或以上，即送熱香滑奶茶或即磨咖啡一杯；及在早上11時後惠顧淨值滿$20或以上，即送普通馬鈴薯蓉一客。2個優惠僅適用於平日。

樂悠咭優惠【6】鴻福堂

長者於「八達通」APP下載鴻福堂優惠券，於全線分店購買自家湯、自家涼茶、豆漿及滋潤甘露系列、龜苓膏，並用樂悠咭付款即可享8折優惠。

樂悠咭優惠【7】一粥麵

凡出示有效的樂悠咭付款，於早或茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶／啡／熱飲一杯（特飲除外）。

樂悠咭優惠【8】南記粉麵

長者出示樂悠咭購買任何粉麪（不包括生料、火鍋包及辣椒醬），即可獲細豆漿或生菜半份；或購買套餐粉麵，即可獲免費升級大豆漿或生菜半份。注意優惠只限堂食及每位長者每次只能享有一次免費優惠。

樂悠咭優惠【9】譚仔三哥米線

長者在下午2點至6點出示樂悠咭，惠顧一餸或以上米線，即送熱飲1杯。

樂悠咭優惠【10】譚仔雲南米線 ── 送指定熱飲、早餐及下午茶餐減$3、買米線送熱飲

長者憑長者咭或樂悠咭於指定分店購買自選兩餸或以上米線，可減$8；購買任何米線，送冷或熱飲品一杯。提提大家，優惠不包括淨米線、過橋米線、素過小橋米線、學生餐、下午茶餐；以及特飲、限定推廣特飲、豆漿及罐裝汽水。

指定分店如下：

1. 油麻地彌敦道／2. 葵芳葵豐大廈／3. 香港仔利港中心／4. 馬鞍山頌安／5. 觀塘翠屏商場／6. 牛頭角下邨／7. 將軍澳尚德商場店／8. 荃灣千色匯／9. 佐敦白加士街／10. 尖沙咀堪富利士道／11. 西九龍中心／12. 大角咀海富商場／13. 石門京瑞廣場／14. 小西灣商場／15. 青衣長發廣場／16. 大埔太和邨／17. 天水圍天澤商場／18. 沙田禾輋廣場／19. 大圍新翠商場／20. 西灣河筲箕灣道店／21. 上水彩園／22. 新光中心／23. 黃埔花園／24. 愛東／25. 樂富廣場／26. 荃灣愉景新城店／27. 鴨脷洲海怡店／28. 大圍美林／29. 美孚曼坊／30. 藍田麗港城／31. 淘大商場／32. 沙田廣源／33. 彩虹彩雲／34. 皇后山商場／35. 將軍澳寶琳邨／36. 華貴商場／37. 藍田啟田商場／38. 鳳德商場／39. 大埔廣福店



樂悠咭優惠【11】薄餅博士 PHD

長者於下午茶時段下午2時30分至5時30分，憑樂悠咭於分店作任何消費（不包括小費、膠袋費），即可減$3。

樂悠咭優惠【12】大食代 ── 滿$60享9折

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭惠顧大食代（恆豐中心分店），滿正價$60可享9折優惠。

地址：佐敦彌敦道地庫3B層恒豐中心216-228號



樂悠咭優惠【13】Tonkichi とん吉日式吉列豬扒專門店

即日起至2025年6月30日，凡3人同行其中一位持有樂悠咭，即可享堂食全單85折優惠，持樂悠咭亦可享外賣同等折扣。

Tonkichi とん吉日式吉列豬扒專門店85折優惠（圖片來源：八達通App截圖）

樂悠咭優惠【14】Just steak Cafe. Grill

即日起至2025年6月30日，凡3人同行其中一位持有樂悠咭，即可享堂食全單85折優惠，持樂悠咭亦可享外賣同等折扣。

Just steak Cafe. Grill 85折優惠（FB@Just steak Cafe. Grill）

樂悠咭優惠【15】吉野家快餐 (香港) 有限公司

吉野家即日起推出老友記優惠，長者於晚市憑樂悠咭，惠顧任何套餐或單點主食即享$5折扣優惠。

樂悠咭優惠【16】OK 便利店

購買任何牛奶飲品（946毫升）、Circle K 吐司、維他冷泡無糖茶（500ml）、Circle K 飯飯店（各款）可享有減HK$2折扣優惠。

樂悠咭優惠【17】惠康

逢星期三，憑樂悠咭於惠康門市購買自家品牌可享9折。

樂悠咭優惠【18】Market Place

逢星期三，憑樂悠咭於Market Place門市購買自家品牌尊享9折。

樂悠咭優惠【19】寶達食品超市

逢星期三下午4時前，憑樂悠咭購買急凍貨品享有88折。

樂悠咭優惠【20】3hreesixty

逢星期三，憑樂悠咭於3hreesixty門市購買自家品牌尊享9折。

樂悠咭優惠【21】Soap.com.hk

經樂悠咭登記為會員，每日9折優惠。每月優惠上限$300。

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