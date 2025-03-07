樂悠咭優惠22推介2025｜百佳送麥片／銀杏館$2小菜+午市任食$38起

樂悠咭優惠2025！不少連鎖餐廳及零售商戶都提供樂悠咭優惠，讓60歲或以上的長者可以盡情吃喝玩樂！《香港01》頻道「好食玩飛」為大家整合樂悠咭22大優惠推介，包括美心MX、大快活、KFC、惠康、寶達食品超市等，即看下文！



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長者優惠餐廳【1】銀杏館 ── $2食東坡肉／半自助午餐$38起

社企餐廳銀杏館價錢便宜，食物標榜無味精、無激素，而且採用有機菜烹調，深受老友記歡迎。近日銀杏館更推出$2長者優惠，晚市期間於油麻地分店使用樂悠咭，可以$2換領特定菜式一份（3月份菜式為東坡肉）。

此外，油塘大本型天台花園分店還推出午市半自助餐優惠，老友記可以低至$38優惠價，自選一款主菜，如鑊氣小炒、蒸飯及特色麵食等，還可以任食沙律、白飯、粥、湯或咖啡。供應時間為每日下午1時至3時。

地址：油麻地彌敦道385號平安大樓1樓20號舖（油麻地分店）／油塘天台花園R01鋪大本型（油塘分店）



樂悠咭優惠【2】百佳 & 屈臣氏

即日起至2025年3月31日，憑樂悠咭到百佳或屈臣氏綁定易賞錢帳戶，即可獲取免費綁咭禮品！百佳的禮品包括佳之選各款燕麥片（如即食燕麥片或快熟燕麥片）；屈臣氏則送你抗菌濕紙巾或迷你紙手帕，隨機派發，數量有限，換完即止！

樂悠咭持咭人綁定易賞錢帳戶後，在推廣期期間，指定產品更可享有額外低至5折的優惠！

樂悠咭優惠【3】美心

2025年1月至6月的第一個星期四（即4月3日、5月1日、6月5日），長者於美心MX或美心Food²分店出示樂悠咭，下午5時起即享晚市7折優惠！合資格長者於即日至6月30日亦可以享有全日9折優惠，堂食外賣都適用！

長者優惠晚市7折（圖片來源：美心MX＠Facebook）

優惠不適用於購買節日產品、外賣派對美食、心超值餐、晚市小菜外賣2人餐、火鍋加配食品優惠、特價燒味優惠、八達通增值服務、網上外賣自取平台及所有外送服務。

樂悠咭優惠【4】大快活

長者憑樂悠咭，於指定分店或大快活官方網站申請「快活關愛長者咭」，任何正價惠顧即可享每次消費減$3現金優惠，每月更可享總值$300的現金優惠。

大快活「快活關愛長者咭」（圖片來源：大快活）

樂悠咭優惠【5】KFC

憑樂悠咭惠顧淨值滿$10或以上，即送熱香滑奶茶或即磨咖啡一杯；及在早上11時後惠顧淨值滿$20或以上，即送普通馬鈴薯蓉一客。2個優惠僅適用於平日。

樂悠咭優惠【6】鴻福堂

憑樂悠咭或長者咭於鴻福堂全線分店，可以$28優惠價購入1客價值$38的自家蒸飯或1客價值$35的鮑魚雞粥。

樂悠咭優惠【7】華潤堂

逢星期二憑樂悠咭購買自家品牌產品享9折。

樂悠咭優惠【8】東海堂

長者憑樂悠咭於東海堂門市購買指定個裝麵包、袋裝麵包、條裝蛋糕、包裝產品、甜品及蛋糕，即可享95折優惠，購買兩件產品或以上更可額外減$2，每買2件減$2、買4件減$4，如此類推。

樂悠咭優惠【9】一粥麵

凡出示有效的樂悠咭付款，於早或茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶／啡／熱飲一杯（特飲除外）。

樂悠咭優惠【10】南記粉麵

優惠1：大角咀﹑大埔﹑元朗﹑屯門店以外的全線分店

長者出示樂悠咭購買任何粉麪（不包括生料、火鍋包及辣椒醬），即可獲細豆漿或生菜半份；或購買套餐粉麵，即可獲免費升級大豆漿或生菜半份。注意優惠只限堂食及每位長者每次只能享有一次免費優惠。

優惠2：僅限於大角咀﹑大埔﹑元朗﹑屯門店

長者出示樂悠咭購買任何粉麪（不包括生料、火鍋包及辣椒醬），即享92折優惠。注意優惠只限堂食及每位長者每次只能享有一次免費優惠。

樂悠咭優惠【11】譚仔三哥米線

長者在下午2點至6點出示樂悠咭，惠顧一餸或以上米線，即送熱飲1杯。

樂悠咭優惠【12】薄餅博士 PHD

長者於下午茶時段下午2時30分至5時30分，憑樂悠咭於分店作任何消費（不包括小費、膠袋費），即可減$3。

樂悠咭優惠【13】Tonkichi とん吉日式吉列豬扒專門店

凡3人同行其中一位持有樂悠咭，即可享堂食全單85折優惠，持樂悠咭亦可享外賣同等折扣。

Tonkichi とん吉日式吉列豬扒專門店85折優惠（圖片來源：八達通App截圖）

樂悠咭優惠【14】Just steak Cafe. Grill

凡3人同行其中一位持有樂悠咭，即可享堂食全單85折優惠，持樂悠咭亦可享外賣同等折扣。

Just steak Cafe. Grill 85折優惠（FB@Just steak Cafe. Grill）

樂悠咭優惠【15】金記冰室

長者在平日憑樂悠咭到金記冰室惠顧任何食品，即送熱奶茶1杯。

樂悠咭優惠【16】吉野家快餐 (香港) 有限公司

長者出示樂悠咭單購飯類，即送冷／熱飲品1杯或麵豉湯1客。（飲品不包括果汁椰果賓治或推廣飲品）。

樂悠咭優惠【17】OK 便利店

購買任何牛奶飲品（946毫升）、Circle K 吐司、維他冷泡無糖茶（500ml）、Circle K 飯飯店（各款）可享有減HK$2折扣優惠。

樂悠咭優惠【18】惠康

逢星期三，憑樂悠咭於惠康門市購買自家品牌可享9折。

樂悠咭優惠【19】Market Place

逢星期三，憑樂悠咭於Market Place門市購買自家品牌尊享9折。

樂悠咭優惠【20】寶達食品超市

逢星期三下午4時前，憑樂悠咭購買急凍貨品享有88折。

樂悠咭優惠【21】3hreesixty

逢星期三，憑樂悠咭於3hreesixty門市購買自家品牌尊享9折。

樂悠咭優惠【22】Soap.com.hk

經樂悠咭登記為會員，每日9折優惠。每月優惠上限$300。

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