坪洲一日遊14大好去處　東灣沙灘+手指山日落+純白Cafe｜附船期

坪洲一日遊｜假日想遠離煩囂？坪洲一日遊是個不錯的選擇。坪洲呈「凹」形，有絕美海灘、色彩繽紛的小屋，還有大利橋、牛皮廠、炭爐雞蛋仔、奶茶紅豆冰等打卡及特色美食，《香港01》「好食玩飛」記者整合坪洲一日遊好去處、交通攻略，等大家度過一個輕鬆的假期！



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坪洲一日遊｜坪洲交通及船期

前往坪洲，需從中環地鐵A出口步行約5至10分鐘，至中環6號碼頭乘搭渡輪。坪洲渡輪班次約30至50分鐘一班，分普通船及快速船，兩者票價有別。而且星期一至六，與星期日及公眾假期的班次也不同，出發前謹記要查清楚班次資料！

前往坪洲，需從中環地鐵站步行約5至10分鐘，至中環6號碼頭乘搭渡輪。

👇船期表如下

坪洲一日遊好去處｜【1】牛皮廠秘密花園——小巷打卡藝術空間

坪洲秘密花園前身是牛皮廠，在居民用心打造下，搖身一變成為藝術空間，吸引不少遊人打卡！這個藝術空間是坪洲的秘密花園，是坪洲一項三級歷史建築。「秘密花園」現為活化藝術空間，沿路有大量壁畫、藝術裝置及塗鴉等，不少作品更是用舊物製作，例如單車輪胎、瓦片、雨傘、椅子等，充滿藝術氣息！

牛皮廠秘密花園

地址：坪洲永安街21號



坪洲一日遊好去處【2】東灣沙灘+龍母廟——水清沙幼 水神保平安

從碼頭穿過一條路，很快就到達坪洲東灣沙灘。這裡可以遠眺青馬大橋，愉景灣一帶，景致優美！

此外，坪洲東灣還有建於1971年的龍母廟，是島上最大的寺廟，供奉本地漁民和水上人所信奉的水神「龍母娘娘」。廟內金碧輝煌，甚具氣勢。傳說夫婦若觸摸廟內龍床，可添運勢，保佑闔家平安，婚姻美滿，多子多福。

坪洲東灣沙灘+坪洲東灣龍母廟

地址：坪洲志仁街15號

開放時間：08:00–16:00



坪洲一日遊好去處【3】手指山——1小時輕鬆登山睇日落

喜歡運動和行山的朋友，不妨花一小時輕鬆簡單的手指山睇風景！作為島上的最高點（只有海拔95米高），登上手指山的最頂點可以飽覽青馬大橋、迪士尼景色，最遠更可以望到愉景灣景色。如果想睇日落的話，不妨在最高處沿著樓梯下山時，到有「天涯海角」之稱的銀洲仔亭睇日落美景。

坪洲手指山行山路線

路線：坪洲碼頭 > 手指山 > 鳳萍亭 > 標高柱 >坪洲碼頭

交通：在中環6號碼頭，乘搭渡輪往坪洲

全長︰約3公里

需時︰1小時



坪洲一日遊好去處【4】大利島——打卡烏龜石＋大利島碼頭＋大利橋

大利島位於坪洲的東北面，因島上曾有大利灰泥廠而得名，而島上有坪洲必到地標烏龜石！通往大利島必須經過連接兩邊的大利橋，大家可以在橋上打卡影相，也可在橋上欣賞風景，橋底的海域、淺灘和大石，景色相當怡人。

穿過大利橋到達大利島後，一定要去看看坪洲大利島上獨一無二的奇石——烏龜石。烏龜石位於大利島盡頭，岩石看上去就像一隻趴著曬太陽的烏龜，超得意！此外，還有超啱打卡的大利迷你沙灘、大利島碼頭及大利橋，海天一色，加上純白橋樑及碼頭，有種置身日本鐮倉的感覺！

坪洲大利島散步路線

路線：坪洲碼頭 > 坪利路（途經仙姊廟）> 大利橋 > 大利島碼頭 >大利迷你沙灘＞烏龜石＞沿坪利路返回坪洲本島

需時︰1小時



坪洲一日遊好去處【5】永安街+永興街——彩色海繽大街 食海鮮、小食

永安街及永興街有一系列彩色繽紛的小屋，在湛藍的晴空和陽光照耀下，打卡份外出片！此外，永安街靠近碼頭，是茶餐廳和小菜館的聚集地，散步之餘，還可嘗地道的金黃脆香的蝦多士、菠蘿包夾冰淇淋、蒸蝦糯米飯等特色小島美食，定能勾起你的味蕾。如欲購買小吃和飲品，可至寶坪街超市，永安街和永興街的雜貨店也有水果、零食和其他飲料供應。

坪洲一日遊好去處【6】超記瓷器——兩小時體驗親自繪畫彩瓷

喜歡藝術的朋友不要錯過彩瓷工作坊！1975年開業的超記瓷器提供釉上彩瓷工作坊，參加者可以親手彩繪瓷器，工作坊進行兩小時，每人可獲一隻杯或一隻碟，成品燒完後等約兩個星期就可取回。

坪洲超記瓷器

地址：坪州永興街7號地下（匯豐銀行側）

營業時間：星期一至日 11:00-18:00

電話：9193 8044



坪洲一日遊好去處【7】坪洲金花廟——求姻緣特別靈驗

金花廟供奉金花娘娘，廟前對聯「求子求孫有求必應，願男願女無願不成」；不論善信有任何心願，誠心祈求必定有求必應。金花娘娘掌管生育與子嗣。雖然並非主求姻緣。但廟內充滿靈氣，據聞相當靈驗，連愛情長跑多年成功結緣的香港藝人汪明荃，也曾專程前往參拜。

坪洲金花廟

地址：坪洲永安街

開放時間：星期一至日 07:00–17:00



坪洲一日遊好去處【8】A NOY 麵包舖——必食南乳芝麻餅

A NOY 麵包舖主打南乳芝麻餅，是街坊熟知的老店舖。芝麻餅全部即日製造，而且大大塊，吃下去非常滿足。餅面沾滿了炒過的黑、白芝麻，夾帶南乳的鹹香味，越食越惹味。另外，小店還提供合桃酥、西式包點等選擇，亦不妨一試！

地址：坪洲坪洲永興街11號地舖

營業時間：星期二至日 05:30–17:00



坪洲一日遊好去處【9】金源冰室——公司炒通粉、柚子醬西多士

坪洲老字號冰室「金源冰室」幾乎是所有人入坪洲必去的餐廳！店舖舖面復古懷舊，充滿老香港情懷，而餐廳最出名的公司炒通心粉，充滿鑊氣，夾帶乾炒牛河的香氣，而且配料非常多！另外柚子醬西多士也是餐廳的熱門菜式，西多士內餡加入柚子醬，裡面還有粒粒柚子肉，比起傳統的西多多了一份果香，味道有驚喜！

地址：坪洲永興街15號地舖

營業時間：星期一至日 09:00 - 17:00



坪洲一日遊好去處【10】祺森冰室——必食名物蝦多士、奶茶紅豆冰

祺森冰室是坪洲非常出名的懷舊冰室，招牌菜式蝦多士和奶茶紅豆冰都是必試名物！炸至金黃色的蝦多士，配上帶微酸的沙律醬，口味更豐富。奶茶紅豆冰使用的奶茶甜度不算高，茶味香濃配上香甜紅豆，別有一番風味。

祺森冰室

地址：坪洲永安街3號地下B舖

營業時間：星期二至五08:00-16:00／星期六至日 08:00-16:30（星期一休息）



坪洲一日遊好去處【11】The Edible Projects Café——黃白色社企Cafe

The Edible Projects Café以其歐洲風格裝潢、黃白色外牆，成為了島上的打卡點之一。Cafe其實是The Edible Projects成立於坪洲的第一間社企餐廳，主要為自閉症青年提供就業實習培訓。餐廳有不少精品咖啡和輕食如蛋糕、三文治、沙律等，走累了不妨來吃個下午茶。

The Edible Projects Café

地址：坪洲永安街8號

營業時間：11:00 - 18:00（逢星期三、四休息）

電話：60871753



坪洲一日遊好去處【12】Island Table Grocer Cafe——純白Cafe 主打手工酥餅

純白文青風咖啡店Island Table Grocer Cafe主打咖啡、手工酥餅、芝士蛋糕等輕食，招牌蘋果酥、自家製檸檬特調梳打就最受歡迎。店內裝潢以白色、原木色系作主調，配上綠色植物、乾花等擺設，是周日休閒慢活的選擇。

Island Table Grocer Cafe

地址：坪洲坪洲永興街9C號地舖

營業時間：星期一至日 10:00-17:00



坪洲一日遊好去處【13】街邊炭爐雞蛋仔——舊式炭火風味

雞蛋仔是香港人的集體回憶街頭小食，有人認為舊式的「炭爐雞蛋仔」才是最有風味的製法，無法被其他創新口味取代！在坪洲「秘密花園」附近，有一檔不定時出現的坪洲懷舊炭爐雞蛋仔，大受坪洲街坊和旅客歡迎。炭爐雞蛋仔外表微脆，內裡則如蛋糕般鬆軟，更特別加入少許椰絲，令人食指大動！

炭爐雞蛋仔外表微脆，內裡則如蛋糕般鬆軟，大受坪洲街坊和旅客歡迎。（資料圖片）

無名炭爐雞蛋仔

地點：秘密花園附近不時出現的小販檔



坪洲一日遊好去處【14】華記小食店——多口味油器炸物

最後推薦大家到坪洲華記小食店，試試坪洲的人氣小食！華記小食店主打各式炸物，包括炸蘿蔔絲餅、炸蝦餅、糯米球、炸燒賣等，用香脆可口的滋味為旅程畫上完滿句號！

華記小食店主打各式炸物，包括炸蘿蔔絲餅、炸蝦餅、糯米球、炸燒賣等（ 資料圖片）

華記小食店

地址：坪洲志仁里2B號地下



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